Cada día una manta térmica y metálica, un «nada se pudo hacer por su vida». Siempre amanece con cruces de navajas, tiroteos, 'menas' descabalgados en mi Argüelles, y Madrid que está como Kabul. La muerte, que decía Sabina, ya no pasa en ambulancias ... blancas, que son amarillas. Pero en el fondo, aquí se mata y se muere mientras un niño de Utrera va con sus padres a lo del Rey León y no se entera de la misa la media.

En Madrid hay un problema de inseguridad, y que se lo pregunten a mis codos de aquel día de marzo -que me agredieron y me afanaron el móvil- y a ese que me tiene que cuadrar los horarios para aprender a boxear. Que lo haré. Rozando la madrugada.

En las terrazas no saco el móvil ni para grabar un atardecer, porque hay chorizos por vicio, mendigos que no lo son, y el encanto delincuencial es que ya, a una edad, no me va. Aunque fui muy del Charolito de Montero Glez.

Madrid me da miedo. Y es un problema no sólo de la ciudad, también de España. Claro que comparado con la Barcelona de Ada Colau esto es una balsa de aceite, y aun así tengo que ir con precauciones, sin reloj, alterado cuando paso por Sol y veo allí a la gallofa habitual que no cambia desde que yo tenía pelo, y eso que han pasado ya décadas. No va bien el país, pero en Madrid, en lugar de orcos separatistas, hay lo que hay: una costra de delincuencia a la que parece que se le hace el «laissez faire, laissez passer».

No vengo a quejarme del aquí y del ahora, que peores fueron esos años de plomo que sufrimos todos aquellos lunes a la mañana, con viuda de militar o de civil y la Operación Jaula. Pero en este Madrid de las luces no hay día en que en la misma calle no se junten un ajuste de cuentas, una persecución, un asesinato entre parejas y un niño en patinete por encima de un charco de sangre y viendo a la Científica sin preguntar el porqué, quizá porque se huele ya de qué va todo. Quizá esa sea la vida, el Madrid de los cafres.

De momento, prefiero que volvamos a creernos Estocolmo.