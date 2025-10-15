Metro bate récord de viajeros mientras «la C5 cae un 43% en frecuencia y absorción de viajeros», denuncia la Comunidad

La batalla del relato sobre la situación del transporte público en la región gana intensidad en las redes sociales y en las declaraciones públicas. A las críticas diarias del ministro de Transporte, Óscar Puente, a los atascos en hora punta en el Metro, ... le está dando respuesta en los últimos días el consejero-delegado de la compañía, Ignacio Núñez, que rebate las fotos de colapsos en andenes con vídeos de la llegada y salida de los trenes en minutos con total normalidad. Y ayer le tocó el turno al viceconsejero de Transportes, José María García, que recordaba el récord de viajeros que ha alcanzado el suburbano en septiembre, frente a los problemas que ha presentado la línea C5 de Cercanías, cuya gestión es responsabilidad del ministro Puente.

Concretamente, el viceconsejero aseguró ayer, durante una visita a las obras de ampliación de la línea 11 de Metro, que durante el mes de septiembre se han alcanzado en este transporte público la cifra de 62 millones de viajeros, lo que supone un récord. Esta cantidad marca además un 7,8 por ciento de incremento respecto al mismo mes del año anterior. Reconoció el viceconsejero que este año se ha observado un incremento del tránsito de usuarios, que está llenando más el Metro. Hay factores que han influido, sobre todo el cierre al servicio de la mitad este de la línea 6 (Circular), la más utilizada de la red, para ejecutar tareas de modernización y reforma. Pero también el suburbano «nota los problemas» que se dan en otras redes de transporte público, indicó el viceconsejero de Transportes.

Como ejemplo, puso la línea C5 de Cercanías, que ha caído «un 43 por ciento en frecuencias y en capacidad de absorción de viajeros», recalcó.

Noticia Relacionada El ministro Óscar Puente lanza un bulo sobre las incidencias de Metro para exculpar el caos de Cercanías Sara Medialdea El titular de Transportes dice que el suburbano tiene 10 veces más incidencias; la compañía lo niega: «Tiene un 62 por ciento menos»

Metro de Madrid se encuentra inmerso en varias obras de reforma, que afectan no sólo a la línea 6 –que se prepara para su automatización y para incrementar las frecuencias de paso a dos minutos entre tren y tren, y la absorción de viajeros– sino también a otras. Por ejemplo, la Línea 11 que está creciendo con nuevas estaciones y conectando entre Plaza Elíptica y Conde de Casal; o las obras de ampliación de la Línea 5 entre Alameda de Osuna y las terminales del aeropuerto de Barajas, que una vez finalizada convertirá a Madrid en la única capital europea, dijo García, con dos accesos al aeropuerto a través del Metro.

La pelea entre las administraciones por el funcionamiento del transporte público en Madrid alcanzó ayer una nueva cota tras publicar el ministro Puente otra foto de colapso en el Metro que resultó ser del suburbano de París, tal y como le recriminó la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso poco después en la misma red social en que él publicó su mensaje. «Puente denuncia el colapso en hora punta del Metro de Madrid con una foto del Metro de París», criticó, recogiendo una información de Voz Populi. El ministro borró el tuit tras recibir varios mensajes de ciudadanos que le advertían del error en la fotografía.

Metro de Madrid alcanzó su récord histórico anual de usuarios en 2024, cuando llegó a los 715.208.882 viajes. El mes que ha registrado, hasta la fecha, la mayor demanda de usuarios en los 105 años de vida del suburbano fue el de octubre de 2024, cuando se llegaron a los 69.472.935 traslados realizados.