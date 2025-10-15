Suscribete a
Metro bate récord de viajeros mientras «la C5 cae un 43% en frecuencia y absorción de viajeros», denuncia la Comunidad

El viceconsejero de Transportes defiende el suburbano, que critica el ministro Puente cada día

El viceconsejero de Transportes, José María García, y el director general de Infraestructuras, Miguel Núñez, en las obras de la nueva estación de Madrid Río
Sara Medialdea

La batalla del relato sobre la situación del transporte público en la región gana intensidad en las redes sociales y en las declaraciones públicas. A las críticas diarias del ministro de Transporte, Óscar Puente, a los atascos en hora punta en el Metro, ... le está dando respuesta en los últimos días el consejero-delegado de la compañía, Ignacio Núñez, que rebate las fotos de colapsos en andenes con vídeos de la llegada y salida de los trenes en minutos con total normalidad. Y ayer le tocó el turno al viceconsejero de Transportes, José María García, que recordaba el récord de viajeros que ha alcanzado el suburbano en septiembre, frente a los problemas que ha presentado la línea C5 de Cercanías, cuya gestión es responsabilidad del ministro Puente.

