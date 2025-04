El 'mercado de los horrores' tampoco paga a sus trabajadores

La oferta saltó en una aplicación de búsqueda de trabajo y en la entrevista la vendieron como un chollo. Marcos (que prefiere no dar más datos personales) apalabró en diciembre un puesto de camarero en un mercadillo navideño, 135 horas por 1.150 euros. ... En el despacho no supo que hablaba con el director de Mercado de Diseño y el mismo promotor del los mercadillos que, como publicó ABC, dejó un agujero de miles de euros, ferias fantasma y amenazas. Marcos ha tenido que esperar mes y medio para cobrar solo una parte de los 2.500 euros que le deben. Pero la mayoría de las personas empleadas, algunas sin contrato, no han tenido ni siquiera esa suerte.

Ese mercadillo navideño, celebrado en Azca, fue el enésimo capítulo de una serie de fiascos y gestiones chapuceras que arrastran ya decenas de afectados, diseñadores que pagaron miles de euros por participar en los eventos, la mitad de ellos cancelados 'in extremis'. En Azca, además de otra treintena de damnificados, con los que el promotor se embolsó cerca de 30.000 euros, hubo nuevas víctimas: la plantilla de nueve camareros y seis guardias de seguridad contratados para el evento. Según ha podido saber ABC, solo dos cobraron a tiempo; uno, en negro.

Marcos resume su situación como «un sinfín de irregularidades». Las tres más flagrantes: que aún no ha cobrado su salario completo, que trabajó un día extra aunque no estuviera contemplado en el contrato (el 9 de enero) y que la liquidación no se corresponde con las horas trabajadas, no recoge las extra ni se acoge al convenio del sector. La feria navideña arrancó el 16 de diciembre y Marcos rebasó el tope acordado de 135 horas. Trabajó un total de 243, pero en su liquidación «hay un desfase de 1.000 euros», asegura. Marcos contactó una y otra vez con la empresa, tanto con el director como con su asesora financiera. «Empiezan a marearme», afirma, y, en un momento dado, el promotor deja de contestar, su táctica habitual.

Noticia Relacionada El timo de los mercadillos: un agujero de miles de euros, ferias fantasma y amenazas Cris de Quiroga Una veintena de de afectados planea denunciar ante el último evento frustrado y la cadena de cancelaciones de Mercado de Diseño

Las excusas ya empezaron en diciembre, cuando los empleados debían cobrar la nómina del mes. Primero, que «se paga a final de mes»; más tarde, «al final del evento», el 8 de enero; por último, que «los proveedores no pagan». Dos días después de la supuesta fecha de cobro, todos los trabajadores recibieron un correo electrónico. «Estamos trabajando para solucionarlo, lo único que solicitamos es un poco de paciencia». Marcos recurrió al servicio mediador de la Conciliación laboral previa a la vía judicial (Smac), que notificó a Mercado de Diseño la denominada papeleta de conciliación. Ante el aviso, la semana pasada, la empresa le pidió «disculpas» y le pagó «una parte».

«Hoy, sigo sin cobrar [unos 300 euros] y sin saber nada del contrato. No tendría que haber confiado» Lara H. G.

Mientras Marcos posee una prueba sólida para tomar la vía judicial si es necesario, un contrato bajo el brazo, Lara H. G., de 38 años, no tiene a qué agarrarse. Un conocido la recomendó a Mercado de Diseño. «Tengo un trabajo fijo, en joyería, así que quería cogerme unos días libres para sacarme un dinerillo», cuenta. Mandó toda la documentación que le pidieron, DNI y el carné de manipulación de alimentos, para atender la cafetería en Azca varias jornadas. Le aseguraron que cobraría 10 euros la hora y pensó que redactarían el contrato de forma simultánea, como sucede a veces en estos casos. Trabajó de sol a sol tres días, unas 11 horas diarias, y en la mañana del cuarto día le dijeron que no fuera.

El mercadillo estaba desierto. Sin publicidad ni decoración navideña, sin los conciertos ni las actividades infantiles programadas, era un páramo de ventas y el puesto de Lara ya no era necesario. Lo mismo ocurrió con ocho de los nueve camareros contratados: la dirección prescindió de ellos en la primera semana porque estaban en «periodo de prueba». En otras palabras, no había gente ni trabajo por hacer. «A día de hoy, sigo sin cobrar [unos 300 euros] y sin saber nada del contrato. No tendría que haber confiado», lamenta Lara. La semana pasada sospechaba que recibiría pronto una cantidad, por pequeña que fuera. «Lo quiero coger porque me viene bien, pero quiero denunciarlo igual, y voy a revisarlo todo con un abogado laboralista», sostiene.

Una presunta estafa

Sobre el responsable del mercadillo ya pesa una denuncia por estafa que presentaron nueve afectados en julio, tras el mercadillo de mayo de 2022 cancelado en el último minuto por no tener licencia. En octubre, un juez condenó al promotor a devolver a un comerciante su cuota de 480 euros por otro evento anulado en raras circunstancias. En diez años de experiencia en el sector, Raffaele Giordo, de 40 años, no se había encontrado nada igual. Hasta la semana pasada trabajaba en la empresa externa que gestionó la contratación de personal y proveedores para la última feria de Mercado de Diseño. Era el director 'in situ' del mercadillo de Azca, en realidad, «el testaferro, el cabeza de turco», señala, el que tenía que «dar la cara» ante los diseñadores indignados mientras el verdadero director esquivaba los problemas.

«Lo llamábamos el 'mercado de los horrores'. Cada día tenía que respirar y decía: «Esto no está pasando». Llegaba triste a casa, veía a la gente afectada, el trato denigrante a los trabajadores», confiesa Giordo. Su relato corrobora lo que los afectados denunciaron a ABC: el director les vendió un mercadillo con una promoción, decoración y programación que nunca cumplió. «Yo tenía toda la documentación y él sabía que no iba a tener licencia para el castillo hinchable. Cuando vio que no iba gente, anuló los conciertos para ahorrarse 1.500 euros y devolver el equipo de sonido. Había diseñadores pidiendo hojas de reclamación, familias enfadadas...», reconstruye.

El último recurso del promotor, las amenazas, se completó también con Giordo. Los trabajadores acudían a él para reclamar su dinero y les proporcionó la dirección real de la empresa. Un par de afectados se plantaron en la puerta, nadie abrió y Giordo recibió un último mensaje: «Que sepáis que tenéis una denuncia, lo que estáis haciendo es muy grave».

Había otro mercadillo en ciernes, 'Femme Creators', el 4 y 5 de marzo en Madrid Río. Marcos ha contactado con los patrocinadores y Giordo ha avisado a todos sus conocidos «para que la gente no caiga en la trampa». El mensaje de alarma llegó al ayuntamiento: «Ante las quejas recibidas de afectados presuntamente estafados por esta persona, hemos decidido denegar la autorización de este mercado», confirmaron desde la Junta de Arganzuela. El mismo día, Mercado de Diseño lanzaba vía e-mail un bonito 'flyer'.