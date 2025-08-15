Los menores inmigrantes y los fuegos encienden a los políticos madrileños en el día de La Paloma
Pese a las llamadas a la colaboración que hizo hasta el arzobispo, los políticos mantuvieron las espadas en alto el día de la patrona popular
La Paloma vuelve a hacer su magia, pese al sofoco y el puente
José Cobo, arzobispo de Madrid, lo pidió alto y claro durante la homilía de la misa de La Paloma: «Creemos ambientes entre nosotros libres de enfrentamiento». Una llamada a la entente que se había escuchado antes en boca de los políticos locales, aunque luego la ... desdibujaran con expresiones más gruesas y alejadas de ese espíritu colaborativo. Este año, fueron los incendios que devastan varios territorios españoles y el traslado de menores inmigrantes desde Canarias a la Península los temas que sirvieron de combustible al fuego de la política madrileña.
Aunque la ola de calor y la coincidencia de la fiesta con un 'puente' rebajaron algo el personal presente, éste pareció multiplicarse ante la llegada de la presidenta madrileña a las proximidades de la iglesia de La Paloma: la «ayusitis» se disparó desde que se bajó del coche. A duras penas, y parando cada pocos pasos para atender a quienes le pedían fotos o querían saludarla, llegó al punto donde se realiza la ofrenda floral a la Virgen.
La presidenta madrileña pidió que los políticos se centren en «cómo ser útiles, que es lo que tenemos que hacer». El delegado del Gobierno, Francisco Martín, también acudió a la iglesia de La Paloma, y allí solicitó «compartir lo mucho que nos une a todos los españoles, que es mucho más que lo que los separa, a pesar de que haya quienes siempre estén empeñados en enfrentarnos».
Pero ahí se acabaron las coincidencias, y empezó la bronca. El primero en enfrentar los calores madrileños fue Javier Ortega Smith, portavoz de Vox en el Ayuntamiento, quien cargó contra lo que definió como «fanatismo climático». Según el edil, esta postura habría frenado la ejecución de medidas clave para prevenir incendios, como el mantenimiento de pequeñas presas y remansos de agua, que considera esenciales para combatir el fuego. No dudó en señalar como responsables a los defensores de la 'Agenda 2030'.
Tras sus palabras, le llegó el turno a Pilar Sánchez, concejala de Más Madrid, quien dirigió sus críticas a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, acusándola de mantener a los bomberos en «situación de absoluta precariedad». Denunció que perciben sueldos de apenas 1.300 euros por arriesgar la vida, y que, una vez pasado el verano, las plantillas se reducen, dejando los campos sin el cuidado necesario.
En ese mismo tono de preocupación, la portavoz socialista, Reyes Maroto, apeló a la Virgen de la Paloma para que proteja a la ciudadanía y reiteró la necesidad de una «prevención real», que se planifica y ejecuta en otoño e invierno.
Prevenir o apagar
Díaz Ayuso intervino en defensa propia: está de acuerdo en que hay que implementar políticas de prevención de los incendios a lo largo de todo el año, enfocadas en mantener los campos limpios y evitar la rigidez burocrática que «impiden el trabajo» de las gentes del campo, pero criticó la reciente huelga de bomberos en la región, subrayando que las condiciones laborales de estos profesionales «no son ni mucho menos las peores de España».
Ahí inició la carga contra el Gobierno central, al que acusó de tener a España «abandonada a todos los niveles», y también de no darle información respecto al reparto de menores migrantes desde Canarias: «Nosotros no veraneamos con el presidente del Gobierno». Opina que ese silencio «debe ser que se avergüenza». Volvió a recalcar que el reparto se realiza sin criterios claros, guiado «únicamente por la política, la ideología y la conveniencia», y lo calificó de «cínico».
Choques culturales
Por último, defendió la libertad de credo y la celebración de tradiciones en la región, lo que engloba tanto las procesiones y belenes como las manifestaciones de otros credos. «Todas las religiones, musulmana, católica o judía, deben poder expresarse libremente. España es un país aconfesional, no laico. Aquí cabemos todos», exclamó. Cosa distinta, puntualizó, son «los choques culturales que se están produciendo en España» que nos puede «hacer regresar», advirtió.
No le fue a la zaga en la autodefensa el delegado del Gobierno, que insistió en la necesidad de «trabajar y responder, multiplicando la inversión y los equipos», para luchar contra los incendios. No obstante, matizó que en el nivel actual de estos fuegos, «corresponde su competencia a las comunidades autónoma», aunque el Gobierno de España «pondrá los recursos necesarios a su disposición».
En todo caso, le pidió a las autonomías «que dejen de frivolizar con la emergencia climática y de asumir postulados de negacionistas», y que «refuercen los servicios públicos y doten a los profesionales de medios».
Más bomberos
Este año, era la alcaldesa en funciones, Inma Sanz, la que participó en los actos de La Paloma: confirmó que hay planes para alcanzar una plantilla de 1.700 bomberos en los próximos años, con la incorporación inmediata de 126 nuevos miembros y oposiciones sucesivas de hasta 200 plazas, garantizando así un refuerzo sostenido del Cuerpo en los próximos ejercicios.
Madrid celebra el día de la Virgen de la Paloma con casticismo, devoción y— José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) August 15, 2025
orgullo, rindiendo homenaje a nuestra patrona popular.
Que nos acompañe y proteja a todos los madrileños.
¡Viva la Virgen de la Paloma! ¡Viva Madrid! pic.twitter.com/jjgSPxVdAR
El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, no estuvo presente –aún le dura la baja por su reciente paternidad–pero sí quiso participar a través de la red social X: «Madrid celebra el día de la Virgen de la Paloma con casticismo, devoción y orgullo, rindiendo homenaje a nuestra patrona popular. Que nos acompañe y proteja a todos los madrileños».
