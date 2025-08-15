Los menores inmigrantes y los fuegos encienden a los políticos madrileños en el día de La Paloma

José Cobo, arzobispo de Madrid, lo pidió alto y claro durante la homilía de la misa de La Paloma: «Creemos ambientes entre nosotros libres de enfrentamiento». Una llamada a la entente que se había escuchado antes en boca de los políticos locales, aunque luego la ... desdibujaran con expresiones más gruesas y alejadas de ese espíritu colaborativo. Este año, fueron los incendios que devastan varios territorios españoles y el traslado de menores inmigrantes desde Canarias a la Península los temas que sirvieron de combustible al fuego de la política madrileña.

Aunque la ola de calor y la coincidencia de la fiesta con un 'puente' rebajaron algo el personal presente, éste pareció multiplicarse ante la llegada de la presidenta madrileña a las proximidades de la iglesia de La Paloma: la «ayusitis» se disparó desde que se bajó del coche. A duras penas, y parando cada pocos pasos para atender a quienes le pedían fotos o querían saludarla, llegó al punto donde se realiza la ofrenda floral a la Virgen.

La presidenta madrileña pidió que los políticos se centren en «cómo ser útiles, que es lo que tenemos que hacer». El delegado del Gobierno, Francisco Martín, también acudió a la iglesia de La Paloma, y allí solicitó «compartir lo mucho que nos une a todos los españoles, que es mucho más que lo que los separa, a pesar de que haya quienes siempre estén empeñados en enfrentarnos».

Pero ahí se acabaron las coincidencias, y empezó la bronca. El primero en enfrentar los calores madrileños fue Javier Ortega Smith, portavoz de Vox en el Ayuntamiento, quien cargó contra lo que definió como «fanatismo climático». Según el edil, esta postura habría frenado la ejecución de medidas clave para prevenir incendios, como el mantenimiento de pequeñas presas y remansos de agua, que considera esenciales para combatir el fuego. No dudó en señalar como responsables a los defensores de la 'Agenda 2030'.

Tras sus palabras, le llegó el turno a Pilar Sánchez, concejala de Más Madrid, quien dirigió sus críticas a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, acusándola de mantener a los bomberos en «situación de absoluta precariedad». Denunció que perciben sueldos de apenas 1.300 euros por arriesgar la vida, y que, una vez pasado el verano, las plantillas se reducen, dejando los campos sin el cuidado necesario.

En ese mismo tono de preocupación, la portavoz socialista, Reyes Maroto, apeló a la Virgen de la Paloma para que proteja a la ciudadanía y reiteró la necesidad de una «prevención real», que se planifica y ejecuta en otoño e invierno.

Prevenir o apagar

Díaz Ayuso intervino en defensa propia: está de acuerdo en que hay que implementar políticas de prevención de los incendios a lo largo de todo el año, enfocadas en mantener los campos limpios y evitar la rigidez burocrática que «impiden el trabajo» de las gentes del campo, pero criticó la reciente huelga de bomberos en la región, subrayando que las condiciones laborales de estos profesionales «no son ni mucho menos las peores de España».

La 'misa de los abanicos', en la iglesia de la Paloma TANIA SIEIRA Siete metros de emoción para bajar a la Virgen que encandila a Madrid cada 15 de agosto Con los termómetros disparados, la lucha en el día grande de la Paloma era por un pedazo de sombra en la acera y un vaso de limonada. De 2,5 a 8 euros, según el tamaño. Las calles de Calatrava y La Paloma chorreaban personal, encantado con el tipismo de una fiesta que le da a Madrid un perfume a Ruperto Chapí y a Arniches. Por megafonía sonaban los chotis y los cuplés, y a la entrada de la Iglesia de La Paloma, con sus puertas de cristal, se arremolinaban quienes querían ver el famoso cuadro de la imagen o entrar para ver cómo los bomberos lo bajaban, a lo largo de siete metros, con un nudo en la garganta. No faltaron los políticos: la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que tardó más de media hora en recorrer los 100 metros desde el coche al templo, entre vítores y fotos; y la alcaldesa en funciones, Inma Sanz, en el altar. Tres escalones más abajo, el delegado del Gobierno, Francisco Martín, y el resto de cargos públicos: la socialista Reyes Maroto y la edil de Más Madrid Pilar Sánchez. Y cientos de fieles que, entre abanicos, trataban de seguir el acto sin desmayarse. Algunos no lo consiguieron. En la calle de Isabel Tintero, los barquilleros aprovechaban la buena sombra para invitar al personal a comprarles: «¿Ponemos algo? De canela, de coco que te vuelve loco». Cinco euros, cinco barquillos, en paquetes. A las puertas de la iglesia de la Paloma, los castizos se multiplicaban como las gotas de sudor en la frente de los paseantes. «Que le digan al ayuntamiento que no cambie los monumentos de sitio», piropeaba uno a dos chulapas jóvenes. Un caballero con la parpusa calada ofrecía claveles rojos y blancos: «¡A 2 euros!». También vendía la misma mercancía una señora con velo islámico a la puerta de una carnicería. Las cartas de los bares en la zona son una loa al colesterol. El momento más esperado y más emotivo es siempre la bajada del cuadro de La Paloma por parte de los bomberos madrileños, en una iglesia abarrotada y en la que, un año más, no faltó algún desmayo. El cuadro está rodeado por un espectacular marco y todo el conjunto tiene un peso de 80 kilos. Hay que descenderlo sujetándolo con unas gruesas cuerdas a lo largo de siete metros, una delicada tarea que los bomberos consideran un honor y que este año le tocó realizar al miembro de este Cuerpo Manuel Cerrillo. Para hacerlo, se subió en una escalera de 10 metros de altura, que se construyó específicamente para este fin, colocó sobre el cuadro la polea por la que pasaría posteriormente la cuerda roja que hizo bajar la imagen, con la ayuda de sus compañeros. Una operación que duró apenas seis minutos. El Madrid chipén volvió, como cada 15 de agosto, a La Latina.

Ahí inició la carga contra el Gobierno central, al que acusó de tener a España «abandonada a todos los niveles», y también de no darle información respecto al reparto de menores migrantes desde Canarias: «Nosotros no veraneamos con el presidente del Gobierno». Opina que ese silencio «debe ser que se avergüenza». Volvió a recalcar que el reparto se realiza sin criterios claros, guiado «únicamente por la política, la ideología y la conveniencia», y lo calificó de «cínico».

Choques culturales

Por último, defendió la libertad de credo y la celebración de tradiciones en la región, lo que engloba tanto las procesiones y belenes como las manifestaciones de otros credos. «Todas las religiones, musulmana, católica o judía, deben poder expresarse libremente. España es un país aconfesional, no laico. Aquí cabemos todos», exclamó. Cosa distinta, puntualizó, son «los choques culturales que se están produciendo en España» que nos puede «hacer regresar», advirtió.

No le fue a la zaga en la autodefensa el delegado del Gobierno, que insistió en la necesidad de «trabajar y responder, multiplicando la inversión y los equipos», para luchar contra los incendios. No obstante, matizó que en el nivel actual de estos fuegos, «corresponde su competencia a las comunidades autónoma», aunque el Gobierno de España «pondrá los recursos necesarios a su disposición».

En todo caso, le pidió a las autonomías «que dejen de frivolizar con la emergencia climática y de asumir postulados de negacionistas», y que «refuercen los servicios públicos y doten a los profesionales de medios».

Más bomberos

Este año, era la alcaldesa en funciones, Inma Sanz, la que participó en los actos de La Paloma: confirmó que hay planes para alcanzar una plantilla de 1.700 bomberos en los próximos años, con la incorporación inmediata de 126 nuevos miembros y oposiciones sucesivas de hasta 200 plazas, garantizando así un refuerzo sostenido del Cuerpo en los próximos ejercicios.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, no estuvo presente –aún le dura la baja por su reciente paternidad–pero sí quiso participar a través de la red social X: «Madrid celebra el día de la Virgen de la Paloma con casticismo, devoción y orgullo, rindiendo homenaje a nuestra patrona popular. Que nos acompañe y proteja a todos los madrileños».