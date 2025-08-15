Suscribete a
ABC Premium

Los menores inmigrantes y los fuegos encienden a los políticos madrileños en el día de La Paloma

Pese a las llamadas a la colaboración que hizo hasta el arzobispo, los políticos mantuvieron las espadas en alto el día de la patrona popular

La Paloma vuelve a hacer su magia, pese al sofoco y el puente

La presidenta Díaz Ayuso besa la imagen de La Paloma, ante el jefe de bomberos de Madrid, Carlos Marín de la Bárcena
La presidenta Díaz Ayuso besa la imagen de La Paloma, ante el jefe de bomberos de Madrid, Carlos Marín de la Bárcena TANIA SIEIRA

Sara Medialdea y Alba García

Madrid

José Cobo, arzobispo de Madrid, lo pidió alto y claro durante la homilía de la misa de La Paloma: «Creemos ambientes entre nosotros libres de enfrentamiento». Una llamada a la entente que se había escuchado antes en boca de los políticos locales, aunque luego la ... desdibujaran con expresiones más gruesas y alejadas de ese espíritu colaborativo. Este año, fueron los incendios que devastan varios territorios españoles y el traslado de menores inmigrantes desde Canarias a la Península los temas que sirvieron de combustible al fuego de la política madrileña.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app