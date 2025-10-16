Los mejores planes que hacer este fin de semana en Madrid: de Tapapiés a la Fiesta de la Trashumancia

Madrid continúa inmersa en su amplia programación de actividades de octubre, dirigida a todos los públicos. Durante este fin de semana se celebran eventos como Tapapiés, la tradicional Fiesta de la Trashumancia, diversas carreras populares y una amplia oferta de conciertos y propuestas culturales repartidas ... por toda la ciudad.

Del jueves 16 al domingo 26 de octubre Tapapiés, la ruta multicultural de la tapa en Lavapiés

Lavapiés se convierte un año más en el epicentro de la fusión gastronómica y cultural para celebrar su decimoquinta edición en Lavapiés. Participan 68 bares y restaurantes del barrio, además de 24 establecimientos de los Mercados de San Fernando y Antón Martín.

Más información Dónde: Barrio de Lavapiés

Cuándo: Desde el jueves 16 hasta el domingo 26 de octubre

Precio: Desde 2,5 euros por tapa

El domingo 19 de octubre Celebra la octava edición de la carrera #Mercamadrid10k

Este domingo, 19 de octubre, se celebra la octava edición de la carrera #Mercamadrid10k, en la sede de la plataforma de distribución de alimentos frescos. Esta cuenta con un recorrido que la hace única: discurre por los mercados centrales de pescados, frutas y hortalizas, y carnes, además de la nave de hostelería, zonas logísticas, almacenes y viales del recinto. Un espacio habitualmente reservado a profesionales del sector, abierto por un día al público general.

Más información Dónde: Mercamadrid

Cuándo: El domingo, 19 de octubre, desde las 8.30 horas

Precio: Actividad gratuita

El domingo 19 de octubre Regresa la Fiesta de la Trashumancia

La Fiesta de la Trashumancia regresa este domingo a las calles de Madrid, un evento tradicional que ha dejado a lo largo de las últimas décadas estampas inolvidables con miles de ovejas atascando las principales vías de la capital. Este evento reivindica desde 1994 el papel de la trashumancia y la ganadería extensiva como herramienta de conservación de la biodiversidad y lucha contra el cambio climático.

Más información Dónde: Salida del rebaño desde la Casa de Campo hacia la Calle Mayor (por la Cuesta de la Vega) y Plaza de la Cibeles

Cuándo: El domingo, 19 de octubre, desde las 10.30 horas

Precio: Actividad gratuita

El sábado 18 de octubre Regresa la Noche de Cadena 100

La Noche de Cadena 100 regresa un año más para reunir sobre un mismo escenario a algunos de los nombres más importantes de la música. Una cita especial que tendrá lugar el 18 de octubre en el Movistar Arena contando con la presencia de importantes trece artistas a nivel nacional e internacional como Malú, Dani Fernández, Leire Martínez, Funambulista, Efecto Mariposa, Bombai, OBK, Paula Mattheus, Gonzalo Hermida e Íñigo Quintero.

Más información: Dónde: Movistar Arena

Cuándo: El sábado, 18 de octubre

Precio: Desde 30 euros

De lunes a domingo Conoce Alma de España

El espacio Nomad Museo Inmersivo acoge, de lunes a domingos, su nueva propuesta que presenta un recorrido que invita a adentrarse en la historia del arte español. Una producción propia que, a través de una divertida narrativa, revela las curiosidades de los capotes de paseo de los toreros, la labor artística de los abanicos, los orígenes de las castañuelas, el flamenco o el valor artístico de la cerámica española.

Más información: Dónde: Nomad Museo Inmersivo

Cuándo: Lunes a domingos, de 10.00 a 22.00 horas

Precio: Desde 18 euros

Del 14 de octubre al 2 de noviembre Acude a la vigésima edición del festival Suma Flamenca

Los Teatros del Canal y varios espacios escénicos de la región madrileña acogen del 14 de octubre al 2 de noviembre de 2025 la vigésima edición del festival Suma Flamenca, que se presenta bajo el lema Tradición & Vanguardia. Una edición especial que acoge la representación de 46 espectáculos, incluyendo diecinueve estrenos absolutos y dieciséis estrenos en Madrid.

Más información: Dónde: Teatros del Canal

Cuándo: Del 14 de octubre al 2 de noviembre

Precio: Consultar programación

Del 16 al 19 de octubre La decimotercera edición de Madrid Otra Mirada (MOM)

La Dirección General de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano del Ayuntamiento de Madrid organiza la decimotercera edición de Madrid Otra Mirada (MOM) del 16 al 19 de octubre de 2025 cuya temática girará en torno al 25 aniversario del Convenio Europeo del Paisaje. Locales y visitantes podrán conocer de manera gratuita casi 200 lugares de interés patrimonial con un montón de actividades. Así, los madrileños y visitantes de la ciudad podrán disfrutar de más de 200 de actividades culturales gratuitas.

