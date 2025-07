Mariana Sánchez, la nota más alta de la PAU en Madrid: «Tengo ganas de estudiar historia del jazz y ser un poco friki»

En un momento en el que se empuja a la mayoría de jóvenes para que estudien disciplinas de tecnología, Mariana Sánchez, la estudiante madrileña (residente en Galapagar) que ha sacado la nota más alta de la PAU este año, ha elegido la cultura y la música para su futuro profesional y ha decidido estudiar un grado en música moderna. Lo hará cursando el grado en Interpretación de Música Moderna en la Facultad de Música y Artes Escénicas de UAX, la única facultad de este tipo que existe en toda España y que tiene su campus en el barrio de Chamartín.

¿Cómo nació su pasión por la música?

En mi colegio había un coro, (yo estaba en infantil, tenía unos 4 años) y quien lo dirigía daba clases de piano para niños pequeños en su casa. Eran unos 'talleres' de música en los que dábamos un ratito de piano con la que desde entonces es mi profesora. Poco a poco fui centrándome más en el piano y descubriendo el mundo de la música y otros instrumentos.

¿En su familia ha caído bien la noticia de su decisión de estudiar Música?

Sí, ha caído bien, porque desde hace tiempo lo sabían. Cuando escogí el Bachillerato de Artes Escénicas hace dos años fue porque quería dedicarme a la música, aunque no tenía muy claro el camino (y sigo sin tenerlo). Mi familia es consciente, al igual que yo, de que probablemente me tocará compaginar la música con otras cosas, pero a mí no me importa, y no creo que renunciar a la música porque tenga un futuro más incierto vaya a ser, a la larga, mucho mejor. Prefiero buscarme la vida haciendo lo que me gusta a ni si quiera intentarlo y quedarme con las ganas. Además gracias a la beca que estoy recibiendo por parte de la Fundación de la Universidad Alfonso X el Sabio, van a poder pagar la carrera de forma más desahogada, porque es una disciplina en la que hay que invertir mucho.

¿Qué es lo que más le ha gustado de su instituto, el I.E.S Carlos Bousoño de Majadahonda?

La familiaridad, sin duda, tanto dentro de la modalidad de artes como en las demás. Desde luego la formación académica es maravillosa, pero por encima de eso, los profesores y el equipo directivo son como nuestros padres y amigos, y eso no sólo nos ayuda a tener ánimo en clase y ganas de aprender, sino también a estar a gusto y sentirnos protegidos y queridos.

Mariana Sánchez

¿Cómo fue su disciplina de estudio para la PAU?

Lo cierto es que no soy muy disciplinada, soy un poco desastre. No me hago planes de estudio, y si lo intento, me frustran y soy incapaz de cumplirlos. Dos semanas antes de los exámenes empecé a repasar todo el contenido de memorizar e hice muchos comentarios para practicar, pero lo hice a mi ritmo y según me iba apeteciendo. Creo que ya venía bien preparada de todo el curso. Además contaba con la ventaja de que no tenía presión por una nota de corte, así que el estudio fue bastante relajado. Estudiando he aprendido mucho, y eso es muy importante.

A la vista de sus notas se diría que no, pero… ¿hubo algún examen que le pareciera especialmente difícil?

Creo que fueron bastante buenos con las preguntas en los exámenes que yo hice, eran muy asequibles. Quizá el de Literatura Dramática se me atragantó un poco más, porque es un examen muy largo y difícil de acabar. El comentario era de 'El amor de Fedra' de Sarah Kane, una obra bastante peculiar, y sentí que había escrito alguna cosa poco coherente en el apartado de realización escénica. Pero a quien lo corrigió le debió gustar.

¿Cómo descubrió el grado en Interpretación de Música Moderna en la Facultad de Música y Artes Escénicas de la UAX?

Lo descubrí a raíz de un folleto informativo que enviaron desde mi instituto a las familias, en el que recogían las diferentes carreras y salidas que tenía cada bachillerato. Pedí información sobre el grado, hice las pruebas de acceso y aquí estoy.

¿Qué es lo que le parece más interesante de este grado? ¿Qué ramas o asignaturas son las que más le interesan de estos estudios en general?

Por interesante, todo. Quizá la asignatura de instrumento es en la que menos expectación tengo, porque más o menos sé cómo va a ser, pero tengo ganas de estudiar Historia del Jazz o Armonía y ser un poco friki, porque son partes de la música que me gustan mucho. También me apetece aprender batería, que va a ser mi instrumento complementario, y por supuesto tocar en grupo en los combos, que participan en ciclos de jazz en lugares tan emblemáticos como el Café Berlín.

¿Cuáles son sus instrumentos favoritos? ¿En qué le gustaría especializarse?

Toco el piano, la flauta travesera, canto y toco un poquito la guitarra. También me llaman mucho la atención otros como el clarinete, el cello o la percusión, pero quiero centrarme en los que ya toco y profesionalizarme en ellos lo más que pueda. En cuanto a especialización, me gusta el flamenco, el tango, el jazz….y todo lo que sea fusionar y experimentar me gusta y es la razón por la que elijo música moderna y no clásica, porque hay mucho más espacio para la creatividad. Sé que mis gustos cambiarán y se ampliarán según vaya aprendiendo y descubriendo, y encontraré el camino mucho más adelante.

¿Qué piensa de la forma en que se crea la mayoría de la música actualmente, cada vez más computerizada y menos 'humana'?

Creo que mientras siga habiendo artistas y un público al que le interese y le apasione esa música más 'humana', estamos a salvo de la extinción. Y desde luego que hay muchos músicos y mucho público luchando por mantener su huequito en el mundo de la música. Aunque al 99% no le interese, siempre podremos formar parte del otro 1%, por muy pequeño que sea.

