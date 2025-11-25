Una máquina récord de 62 metros y un experto holandés: así se derriba la emblemática torre del Hospital 12 de Octubre

En la calle La Granjilla, próxima a la glorieta de Málaga, en el distrito de Usera, los viandantes se detienen en seco para inmortalizar con sus teléfonos móviles el arranque de la demolición de la torre de la antigua residencia general del Hospital 12 de Octubre ... . Observan embelesados cómo una gigantesca máquina, equipada con una pluma de 62 metros, la de mayor tamaño existente en España, va derribando lentamente los pisos superiores del centro sanitario, referente para casi 500.000 ciudadanos. «Se trata de un momento histórico, me atrevería a decir, para Madrid y para la sanidad española», expresa Carmen Martínez de Pancorbo, directora general del Hospital 12 de Octubre, desde el interior del perímetro de obra.

El complejo hospitalario avanza en el desarrollo de su Plan Integral de Modernización de Infraestructuras. Tras años sometido a un profundísimo proceso de transformación, desde el 16 de agosto de 2021, para construir un nuevo edificio central de diez plantas y más de 133.000 metros cuadrados, el centro afronta la recta final de la demolición de su emblemática torre y, por consiguiente, la reurbanización de la parcela para facilitar el tránsito de peatones y vehículos, puesto que el derribo de sus 18 plantas dará paso a una gran área de jardines y zonas verdes. Martínez de Pancorbo insiste en que se trata de un hito, puesto que la estructura «forma parte de la silueta del hospital, pero también del horizonte urbano de Madrid durante más de medio siglo».

La directora lamenta la desaparición de «esa referencia que, al acceder por la carretera de Andalucía, nos indicaba que ya habíamos llegado a Madrid». No obstante, afirma que comienza una etapa apasionante «en la que nuestro objetivo es brindar el mejor servicio a los madrileños y al conjunto del país»: «Crearemos otras siluetas y esperamos que el futuro sea tan bonito como los 52 años que se han vivido aquí dentro». Las obras de este nuevo hospital, cabe recordar, fueron seleccionadas por la Comunidad de Madrid para el programa operativo Feder de Fondos Europeos y clasificado por la Comisión Europea como «Gran Proyecto Europeo de Infraestructuras Sanitarias».

Noticia Relacionada El nuevo Hospital 12 de Octubre estrena residencia general: los pacientes se mudarán en marzo Sara Medialdea El flamante inmueble tiene 135.000 metros cuadrados, 10 plantas, más de 700 habitaciones y 40 quirófanos

Esta segunda fase del Plan de Modernización de Infraestructuras del Hospital se inició a principios de este año, después de concluir el traslado de la actividad asistencial al nuevo centro en diciembre del año pasado. Desde entonces y hasta su comienzo se han llevado a cabo complejos trabajos de vaciado interior, incluyendo instalaciones de fontanería, electricidad, tabiques y revestimientos, así como materiales potencialmente peligrosos y enseres en desuso o fuera de servicio. Por su parte, está previsto que los trabajos de derribo de la torre concluyan antes del 31 de diciembre de este año.

Como se ha mencionado anteriormente, las tareas de demolición, en las que intervienen 62 trabajadores, se están realizando con una excavadora pesada Liebherr 980, la máquina de mayor tamaño de España y «una de las pocas que existen en Europa». Perteneciente a la empresa Hercal Diggers, esta máquina, «relativamente nueva, llegada en mayo» y trasladada desde Barcelona, afronta aquí su tercer trabajo, explican Basili Monturiol, responsable de Producción de la Zona Centro y Sur, y José Calleja, uno de los dos propietarios de la compañía. Su primer encargo fue una actuación de emergencia en la Casa Tarradellas, en Cataluña; después trabajó en PreZero, también en Barcelona, antes de incorporarse a esta obra madrileña.

Monturiol señala que la máquina está operada por el holandés Dennis Van Klink, «porque nos fue muy difícil encontrar a alguien capaz de manejarla; en Europa apenas hay unas pocas personas que conducen este tipo de excavadoras». Añade que su traslado supuso «un importante despliegue logístico», ya que fue necesario transportarla en cinco góndolas y contar con un equipo de ocho personas trabajando de forma continuada para dejarla completamente operativa.

El Hospital 12 de Octubre afronta la recta final de la demolición de su emblemática torre Belén Díaz

El derribo se está realizando con maquinaria pesada, evitando el uso de explosivos, ya que estos son incompatibles con infraestructuras dedicadas a la atención sanitaria. Si la Liebherr 980 no hubiera podido operar en los trabajos de demolición de la torre, el plan habría consistido, apunta el responsable, en montar un andamiaje alrededor de todo el perímetro del hospital y derribar las plantas manualmente, un proceso que habría requerido un número interminable de horas de trabajo.

Actualmente, los trabajos combinan técnicas manuales ejecutadas por operarios cualificados con herramientas específicas del sector, como picadoras hidráulicas, martillos, cizallas, autogrúas y retroexcavadoras de pequeño tamaño. A estas labores se suman intervenciones más delicadas realizadas por robots y demoliciones a gran escala, lo que pone de relieve la complejidad y el control necesarios para ejecutar el proceso de manera segura y eficiente.

Al igual que durante toda la construcción del nuevo edificio de hospitalización del 12 de Octubre, esta fase del proyecto tampoco ha afectado la atención a los pacientes. Martínez de Pancorbo asegura que «se han realizado numerosos trabajos para garantizar la seguridad de todos». Tras estas palabras, la gerente del centro recuerda que el complejo hospitalario se construyó en tiempo récord: en apenas 26 meses se levantaron los diez pisos que conforman el nuevo centro, cuatro de ellos destinados a 41 quirófanos, con 740 habitaciones de hospitalización –dobles e individuales– y zonas específicas para urgencias pediátricas y ginecológicas. Las consultas de Pediatría fueron las primeras en trasladarse al nuevo edificio central, cuya obra finalizó en diciembre de 2023.

El complejo hospitalario se construyó en tiempo récord: en apenas 26 meses se levantaron los diez pisos que conforman el nuevo centro

Tras el traslado de las consultas de Pediatría, llegó el turno de las áreas de Salud Mental, junto al resto de los servicios clínicos y ámbitos asistenciales del área infantil. La planificación concluyó con el traslado de Obstetricia y Ginecología y Neonatología, «un proceso que apenas duró tres meses». Una vez finalizada esta fase, la directora explica que el siguiente paso es «adecuar todas las infraestructuras y terminar de acondicionar algunos servicios que ocuparán el basamento de la residencia, como Anatomía Patológica y Oncología Radioterápica». En definitiva, la directora señala que se espera que el hospital esté completamente finalizado para primavera del 2027.

Además del desmontaje, el centro sanitario ha trabajado de forma paralela en la creación del pabellón que dará acceso exclusivo al auditorio, un espacio para eventos y actos incluido también en el Plan Integral de Modernización. Este recinto fue reformado por completo en 2020, tiene capacidad para más de 500 personas y está dotado con la tecnología audiovisual más avanzada.