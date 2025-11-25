Suscribete a
Una máquina récord de 62 metros y un experto holandés: así se derriba la emblemática torre del Hospital 12 de Octubre

La demolición de sus 18 plantas dará paso a una gran área de jardines y zonas verdes: «Se trata de un momento histórico para Madrid y para la sanidad española»

Trabajos de demolición de la emblemática torre del Hospital 12 de Octubre
Trabajos de demolición de la emblemática torre del Hospital 12 de Octubre belén díaz

Enia Gómez

En la calle La Granjilla, próxima a la glorieta de Málaga, en el distrito de Usera, los viandantes se detienen en seco para inmortalizar con sus teléfonos móviles el arranque de la demolición de la torre de la antigua residencia general del Hospital 12 de Octubre ... . Observan embelesados cómo una gigantesca máquina, equipada con una pluma de 62 metros, la de mayor tamaño existente en España, va derribando lentamente los pisos superiores del centro sanitario, referente para casi 500.000 ciudadanos. «Se trata de un momento histórico, me atrevería a decir, para Madrid y para la sanidad española», expresa Carmen Martínez de Pancorbo, directora general del Hospital 12 de Octubre, desde el interior del perímetro de obra.

