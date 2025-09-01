Suscribete a
ABC Premium

Entrevista

Manuel López Torrents: «Los caminos de España y Madrid se van separando; al final uno parecerá casi Cuba y el otro Suiza»

Con el 'dumping' fiscal a la orden del día de la política nacional, el periodista analiza la economía madrileña

«Es el mejor momento para formar parte de la economía madrileña»

Manuel López Torrents
Manuel López Torrents

Ricard López

Madrid

El modelo económico del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha sido un protagonista incansable de la vida política de España en los últimos años. Lo más reciente, cuando el presidente de la Generalitat acusó a la Comunidad de Madrid de ejercer «competencia desleal y ... 'dumping' fiscal» al resto de regiones. En su nuevo libro 'Megactivos', prologado por la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert López-Ibor, el periodista Manuel López Torrents desgrana el camino que ha tomado la economía madrileña y señala los errores que podrían frenar su ritmo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app