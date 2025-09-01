Manuel López Torrents: «Los caminos de España y Madrid se van separando; al final uno parecerá casi Cuba y el otro Suiza»

El modelo económico del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha sido un protagonista incansable de la vida política de España en los últimos años. Lo más reciente, cuando el presidente de la Generalitat acusó a la Comunidad de Madrid de ejercer «competencia desleal y ... 'dumping' fiscal» al resto de regiones. En su nuevo libro 'Megactivos', prologado por la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert López-Ibor, el periodista Manuel López Torrents desgrana el camino que ha tomado la economía madrileña y señala los errores que podrían frenar su ritmo.

—¿Es Madrid más protagonista ahora que hace unos años?

—En el primer párrafo digo que Madrid es un estado mental basado en la creación de proyectos que buscan prosperar en lo profesional y en lo personal. Y quiero creérmelo, porque esto significa que la gente no ha entregado su vida al Estado, que por supuesto debe tener cabida y, de hecho, en Madrid no se contempla como un fiscal implacable que te pone la pierna en el cuello. Pero al final, lo público depende de lo privado, y como no se facilite la vida a estos, llegará un momento que no habrá de donde nutrirse.

—¿Por qué a veces el resto de España es reacio al modelo Madrid?

—Pricewaterhouse posicionó en su informe anual a Madrid como la segunda ciudad europea más atractiva para invertir (sólo le supera Londres). Esta región va a contracorriente del resto de España y casi de Europa, y hablando medio en broma medio en serio, o hay una alineación o no va a pasar mucho tiempo sin que surja un partido independentista madrileño. Esto, que no deja de ser una exageración, ilustra cómo se van separando los caminos, y llegará un momento en que en un extremo estarán en un modelo casi cubano y en el otro suizo.

—¿Qué le preocupa de todo esto?

—Que Madrid se convierta en un polo muy alejado del resto del territorio. El gran problema de este país es que el crecimiento y la prosperidad de las clases medias o la libertad son cosas que están fuera de las mesas de debate que deciden inversiones. Y esta comunidad está creciendo como una isla de desarrollo rodeada de un país que no ve bien todo esto y una Unión Europea que se ha olvidado de su espíritu fundacional y es ahora templo de la regulación.

—En Cataluña se dice que Madrid tiene ventaja por el efecto capital.

—Y Barcelona por el efecto de un puerto que es uno de los que más cruceros reciben del mundo. Todas las comunidades tienen sus ventajas e inconvenientes. Si demonizas el turismo y dices que los turistas de los cruceros te molestan, tú verás. No puedes pretender que otras regiones no implementen palancas de crecimiento mientras tú pones dificultades a todo.

—Las Comunidades Autónomas socialistas y el Gobierno de España a menudo amenazan a Madrid de 'dumping' fiscal y competencia desleal.

—Es mentira. Esta región, ante otras que tienen entre nueve y once impuestos, no inventa nuevas retenciones. Tres de cada cuatro euros de capital que entran en España vienen a Madrid, y eso sólo se consigue con una visión amable para el empresario.

—¿Para una ciudad como Madrid es rentable financiar grandes eventos como la Fórmula 1?

—Me ha sorprendido mucho este asunto, porque parecía claro que era un tipo de evento que se quedaban ya los Emiratos Árabes, Asia y poco más. Esto va a situar a Madrid en el mapa de una manera increíble. Ojalá se gestione bien y no haya corrupción, pero sobre el papel es buenísimo.

—¿Qué errores no puede cometer Madrid si no quiere perder el ritmo?

—El conformismo y el populismo, que son inherentes. Un gobernante tiene como función administrar un presupuesto, y el error sería que empezaran a tratar de regir nuestros destinos.

—De todos los que menciona en el libro, ¿cuál es el activo más valioso de Madrid en la actualidad?

—Me gusta mucho el proyecto de Madrid Nuevo Norte con la nueva estación de Chamartín, además de todos los planteamientos urbanísticos del sur.