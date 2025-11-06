Suscribete a
Zelenski visitará España este noviembre y se reunirá con Sánchez

La mala previsión dejó sin policías antidisturbios a Vallecas durante la reyerta entre 500 ultras del Rayo y del Lech Poznan

Las UIP se retiraron dos horas antes del inicio de la batalla campal a 300 metros del estadio franjirrojo

800 seguidores polacos fueron anoche al partido escoltados y se prohibió la venta de entradas en las taquillas

'Turismo' neonazi en Vallecas por los partidos del EuroRayo

Los antidisturbios de la Policía Nacional, esta tarde, vigilan a los hinchas del Lech Poznan, en la Puerta del Sol
Carlos Hidalgo y Aitor Santos Moya

El barrio de Vallecas permanece blindado desde antes del inicio del partido que enfrenta esta noche al Rayo contra el Lech Poznan en el marco de la Conference League. Un dispositivo de alrededor de 200 agentes, la mayoría antidisturbios, que en nada se parecía al ... la noche de este miércoles, cuando los Bukaneros y los ultras polacos, los denominados Terror Machine, tuvieron un encontronazo a sangre y fuego en las inmediaciones del estadio madrileño.

