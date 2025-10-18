Suscribete a
El Madrid vaciado suena en Gran Vía

El colectivo Suakai culmina su proyecto solidario 'Música en Cada Rincón' llevando el espectáculo 'Natura' al Teatro EDP este sábado y domingo

'Música en cada Rincón', ni un pueblo sin su festival

El espectáculo audiovisual inmersivo 'Natura' de Suakai
Nacho Serrano

En 2020 los navarros Iván Carmona y Claudia Osés soñaron con llevar la música en directo a los lugares más recónditos y escondidos de nuestro país, y lograron hacerlo realidad en el complejísimo contexto de la pandemia a través de su compañía Suakai. Cinco ... años después, el espectáculo 'Música en cada rincón' ha recorrido toda la piel de toro incluyendo muchísimos municipios madrileños que, desafortunadamente, siempre habían tenido dificultad para acceder a iniciativas culturales con normalidad.

