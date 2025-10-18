El Madrid vaciado suena en Gran Vía

En 2020 los navarros Iván Carmona y Claudia Osés soñaron con llevar la música en directo a los lugares más recónditos y escondidos de nuestro país, y lograron hacerlo realidad en el complejísimo contexto de la pandemia a través de su compañía Suakai. Cinco ... años después, el espectáculo 'Música en cada rincón' ha recorrido toda la piel de toro incluyendo muchísimos municipios madrileños que, desafortunadamente, siempre habían tenido dificultad para acceder a iniciativas culturales con normalidad.

En este lustro de peregrinación por poblaciones olvidadas de España han visitado lugares «con hasta un habitante» y en todos han vivido «momentos bonitos a miles», asegura Carmona. «Sobre todo nos quedamos con esa sensación de sorpresa que nos encontramos en cada pueblo al que vamos y con esa sensación de agradecimiento cuando nos vamos. Hay que entender que en algunos lugares, no es que no haya habido nunca un concierto; no habido nunca un evento, incluso no tienen fiestas patronales… por lo que llevar allí un proyecto de este tipo desborda todo lo que nos podíamos imaginar».

Obviamente, esta aventura «tiene su parte dura», reconoce el artista. «Intentamos respetar al máximo la versión original del espectáculo, lo cual nos complica muchísimo la logística en ciertos rincones. Ha habido veces que ni los vehículos del personal llegaban al lugar del concierto, mucho menos el camión de carga. Pero sin duda lo más complicado es encontrar apoyos y colaboradores que entiendan la esencia del proyecto y que compartan la visión de que la cultura debe llegar a los rincones más olvidados de España. Afortunadamente el proyecto tiene muchísimo impacto y cada vez cerramos más alianzas, sobre todo privadas, que nutren el proyecto y hacen que se expanda».

Ahora, el colectivo Suakai (que ha ganado el Premio Dolby a la Innovación), culmina la épica de su proyecto solidario llevando al Teatro EDP la propuesta escénica 'Natura', una fusión de tradición y vanguardia, un viaje sonoro que fusiona dos mundos, la esencia de la música clásica y la tradición con la tecnología más avanzada, y que gracias a un diseño de sonido inmersivo en Dolby Atmos se convierte en algo que «no es solo un concierto, sino un impulso vital: cada nota en Madrid es un latido para la España más olvidada, demostrando que un sueño iniciado con dos personas puede transformar vidas y hacer que la esperanza suene más fuerte que nunca».

Con su llegada a la Gran Vía, Suakai lanza una llamada «a todos los soñadores, invitándoles a unirse a este viaje y demostrar juntos que soñar a lo grande puede transformar vidas». Este espectáculo es el que han representado estos dos últimos años en 'Música en Cada Rincón', «y en este sentido», apunta Carmona, «queremos que el público pueda disfrutar la versión más completa del espectáculo y entender así lo peculiar de llevarlo a los pueblos olvidados de España. Es un espectáculo único, de lo más grande que hemos hecho, y estamos seguros de que la gente que venga va a guardar esa experiencia para el recuerdo».

Las representaciones tendrán lugar en dos únicas funciones: el sábado 18 de octubre a las 22:30h y el domingo 19 de octubre a las 12h (desde 32 euros, entradas aquí). Este evento va más allá de lo musical, pues la recaudación íntegra de la venta de entradas se destinará a la próxima edición de 'Música en Cada Rincón', de forma que con cada entrada, el público madrileño se une a este ciclo virtuoso, asegurando que la magia de Suakai siga resonando en el último horizonte de España.

«Muchas veces sentimos que esto de la despoblación es una especie de moda y que, a la hora de la verdad, se hacen pocas cosas que sean efectivas», concluye Carmona. «Por eso, entre otras, cosas, destinamos todo el beneficio de estos conciertos a hacer posible la edición del año que viene. Y, creando cada vez más alianzas, esperamos que Música en Cada Rincón se haga cada vez más y más grande, y la realidad de estos pueblos cambie o, al menos, se visibilice y sea real de una vez».