Madrid roza el récord mundial en eficiencia de las células solares de perovskita

Desarrollada por IMDEA Nanociencia y la UCM, alcanza un rendimiento del 25,2%

Imagen de archivo de paneles solares
Imagen de archivo de paneles solares guillermo navarro

E. G.

La Comunidad de Madrid, a través del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados Imdea Nanociencia y en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ha dado un paso decisivo hacia la mejora de la energía solar. Un grupo de investigadores del departamento de Química ... Orgánica de la Facultad de Ciencias Químicas de la universidad madrileña ha liderado un trabajo internacional, con instituciones de Suiza y de Corea del Sur, y han desarrollado una nueva célula fotovoltaica de perovskita (un mineral) que consigue más rendimiento de los paneles solares. Alcanza una eficiencia del 25,2%, muy próxima al récord mundial del 26,7% y siete puntos por encima de las células comerciales elaboradas con silicio, que rondan el 18%, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Descarga la app