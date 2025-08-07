Madrid renueva el parque la Viña de Entrevías para convertirlo en un pulmón sostenible

El Ayuntamiento de Madrid ha culminado la remodelación integral del parque la Viña de Entrevías ubicado en el distrito de Puente de Vallecas, transformando este espacio de más de 43.000 metros cuadrados en un entorno mucho más accesible, verde y pensado para el disfrute de vecinos y visitantes.

Según el comunicado oficial publicado este jueves, la actuación, que ha contado con una inversión de 1,1 millones de euros y se ha desarrollado durante ocho meses, incluye la rehabilitación de caminos, la creación de nuevas áreas de ocio, la implementación de sistemas de drenaje sostenible y un diseño paisajístico orientado a incrementar la biodiversidad y mejorar el confort climático. Para ello, se han plantado 67 árboles y más de 8.000 arbustos adaptados al clima local.

Esta remodelación, impulsada por el Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad que dirige Borja Carabante, subraya el compromiso municipal con la recuperación y modernización de las zonas verdes urbanas, fomentando un espacio renovado para la socialización y el ocio al aire libre.

Noticia Relacionada Una nueva pasarela peatonal y ciclista unirá los distritos de Puente y Villa de Vallecas Alba García Se cortará un tramo de la M-40 al completo entre las 23.00 horas del viernes 8 y las 21.00 horas del sábado 9 de agosto

Una de las prioridades del proyecto ha sido mejorar la accesibilidad en todo el parque. Además de renovar los caminos existentes, se han creado seis nuevos itinerarios que surgieron de forma natural por el tránsito peatonal. Las pendientes se han suavizado y las escaleras en la calle Timoteo Pérez Rubio han sido rediseñadas para cumplir con la normativa de accesibilidad.

Los diferentes pavimentos se han adaptado según el uso y la zona: adoquines drenantes, jabre de color, losetas hidráulicas, arena de río en áreas deportivas e infantiles y caucho en las zonas de juego adaptadas. Esto garantiza no solo un diseño armonioso, sino también la facilidad de movilidad para todo tipo de usuarios.

Un parque más verde y sostenible

El proyecto destaca por su enfoque medioambiental, con la incorporación de sistemas de drenaje sostenible para gestionar el agua de lluvia, zanjas de infiltración y pavimentos permeables que favorecen la absorción y reutilización del agua.

El nuevo diseño paisajístico incorpora especies vegetales no alergénicas y adecuadas al entorno, con el objetivo de aumentar la biodiversidad y crear corredores verdes que conectan las distintas áreas del parque, además de mejorar el microclima para el disfrute de los visitantes.

La remodelación del parque La Viña de Puente de Vallecas AYUNTAMIENTO

La Viña de Entrevías ha sido diseñada para ofrecer espacios inclusivos para todas las edades y necesidades de la comunidad. Entre las novedades, destacan una zona infantil accesible, áreas biosaludables para el ejercicio al aire libre, un espacio de calistenia, y áreas de descanso equipadas con bancos, mesas de ajedrez y fuentes.

Todas estas zonas están conectadas mediante itinerarios accesibles y cuentan con iluminación y mobiliario urbano renovado, ofreciendo un entorno cómodo, seguro y atractivo para el disfrute diario.

Esta actuación forma parte de un plan más amplio del Ayuntamiento que desde 2019 ha invertido 109 millones de euros en la mejora de 124 zonas verdes por toda la ciudad, de las cuales 106 ya han sido renovadas, reafirmando así su apuesta por un Madrid más verde, sostenible y accesible.