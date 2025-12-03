Madrid registra 9 delitos sexuales al día: crecen casi el doble que la media nacional

Cada día, se denuncian en la Comunidad de Madrid una media de 9 delitos sexuales. La cifra ha escalado un 7,2% en los nueve primeros meses de este año respecto al mismo periodo de 2024. Si lo comparamos con la media del conjunto ... nacional, el panorama es menos halagüeño: los casos en la región han crecido casi el doble, pues en toda España la subida ha sido del 3,7%. En total, son 2.420 casos los registrados, atendiendo al recuento oficial del Ministerio del Interior.

Los datos consultados por ABC señalan que, en lo referente a agresiones sexuales con penetración (536), la media diaria roza las dos violaciones, y siempre teniendo en cuenta que hablamos de episodios puestos en conocimiento de los Cuerpos de Seguridad. Suman un 4,7% más que en el mismo ejercicio anterior. El resto de delitos contra la libertad sexual, las agresiones sin penetración, han sido muchas más: 1.884 (+7,9%).

Unos datos que preocupan también al propio delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, que ayer, en la presentación del balance de criminalidad, reconoció que las cifras referentes a la violencia sobre las mujeres son preocupantes, «intolerables e inaceptables»; pero «sin duda» se interpretan también como una reducción de la llamada «cifra oscura», que se refiere a aquellas víctimas que no llegan a denunciar las agresiones, y que hace años era del 80%. «Se está denunciando más aquello que antes no se denunciaba», considera.

«El machismo no va a quedar impune en Madrid», aseveró Martín, que garantizó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado perseguirán cualquier delito, pero especialmente aquellos que atentan contra la libertad de las mujeres, con la contundencia y la «profesionalidad» de los agentes.

Lo cierto es que la criminalidad en la región experimentó entre enero y septiembre una leve caída del 0,8%, con 56,7 infracciones penales por cada 1.000 habitantes. La bajada en Espana es del 0,6%. Más datos: se ha pasado de 243.956 infracciones convencionales entre enero y septiembre de 2024, a 238.765 en ese periodo del año en curso. Los robos con violencia e intimidación, conocidos como atracos, han bajado un 9,6%; los cometidos con fuerza descienden un 8,3%; y, de estos, los perpetrados en domicilios han pasado de 6.736 a 6.139, lo que supone un decrecimiento del 8,9%. En cuanto a los hurtos, el delito más denunciado si no se tiene en cuenta la cibercriminalidad, han sumado 82.515, un 6% menos. Los robos de vehículos también bajan un 1,8%.

Por contra, todos los tipos de robo descienden en la región, mientras que suben las drogas y los homicidios y asesinatos

Otro cantar es el del tráfico de drogas. Sube un 18,1%, un aumento que desde Delegación del Gobierno achacan a la mayor actividad policial. Hay más patrullaje en zonas sensibles y un operativo constante contra los narcopisos. Capítulo aparte merece la cibercriminalidad: de 54.522 a 57.441 delitos conocidos, así que siguen al alza (+5,4%). Las estafas informáticas suman 49.832 (+2,8%) y los otros ciberdelitos suben un 26% (7.609).

Los homicidios y asesinatos consumados suben también, de 17 a 19, aunque ahí no se contabilizan los cometidos en octubre, noviembre y el de ayer en Torrejón de Ardoz, el tercer crimen machista del año en la región. Con todo, aunque se vaya a superar la cifra total de 2024, es muy reseñable la bajísima tasa de muertes violentas que registra Madrid, una provincia con 7 millones de habitantes. Estos delitos, en su modalidad de intentados, bajan un 17,5%; pero las riñas tumulturarias y lesiones, ampliamente asociadas a las bandas latinas, crecen un 9,9%, de 2.669 a 2.934, concretamente.

Llama la atención que, mientras que en Madrid capital la criminalidad decreció un 2,7%, hay municipios de más de 20.000 habitantes en los que se ha disparado entre un 10% y hasta más de un 20%: en territorio de la Guardia Civil, son Algete (10,6%), Mejorada del Campo (15,2%), Rivas Vaciamadrid (17,7%) y Tres Cantos (22,2%). En esta última localidad es donde se encuentra la Comandancia. En la demarcación de la Policía Nacional destacan: Torrejón de Ardoz (12,5%) y Aranjuez (19,1%), que ya fue el farolillo rojo en el anterior balance (enero-junio). Parla, donde hay desplegado un plan especial, la estadística ha bajado un 7,3%.

En su comparecencia de ayer, Francisco Martín habló de los datos positivos, principalmente. Entre otros, destacó que más de 84.800 delitos han sido esclarecidos (35,8%), una cifra más de cuatro puntos superior al ejercicio anterior y en el nivel más alto de la última década. La tasa de detenidos e investigados también es récord desde 2014. En lo referente al número de efectivos, dijo que se encuentra en su máximo histórico, tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid. Claro, ahí están incluidos los de los servicios centrales, más allá de la Jefatura Superior y de la Comandancia de Madrid. Así, añadió que desde 2018 se ha producido un aumento del 11% del total de agentes, principalmente de la Policía (16% más).

«Menos mesas y más policías»

El delegado y el PP madrileño, con sus instituciones, se encuentran inmersos en un enfrentamiento total desde hace meses, hasta haber roto relaciones institucionales, algo nunca visto. Martín pidió ayer de nuevo una mesa tripartita para abordar la problemática de la violencia de género, que el lunes se cobró su última víctima mortal, en Torrejón de Ardoz. Exigió a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que «condene de una vez un asesinato machista» en la región y ha criticado también a los populares por ser «el único partido» que no participa en la mesa de trabajo sobre violencia de género, informa Ep.

«Pido compromiso, pido implicación, pido que dejemos a un lado los debates partidistas», dijo Martín al término de un minuto de silencio frente a la sede de la Delegación. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, desde Cibeles, replicó: «Menos mesas y más policías, porque el problema de las agresiones sexuales no se resuelve en una mesa en la que se van a diluir las responsabilidades, la competencia entre varios, a ver si se consigue que nadie sepa que las competencias de seguridad son de la Delegación del Gobierno exclusivamente».