Madrid recrea una estación de metro para enseñar su funcionamiento a personas con discapacidad

Las instalaciones representan un vestíbulo, pasillos, máquinas expendedoras de billetes y paneles informativos

NATALIA LOIZAGA

Las instalaciones del Centro de Educación Especial Cambrils, en Carabanchel, se han convertido en una estación de Metro. Si uno pasea por este espacio, puede encontrarse en un vestíbulo que imita a los de las estaciones del suburbano, con sus máquinas expendedoras de billetes, un ... panel informativo con el plano de la red y la información de los horarios, simulando la realidad del transporte. Estos, junto con otros elementos propios del entorno, decoran el espacio con el objetivo de acercar el funcionamiento del transporte público a los alumnos del centro.

