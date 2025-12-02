Madrid recrea una estación de metro para enseñar su funcionamiento a personas con discapacidad

Las instalaciones del Centro de Educación Especial Cambrils, en Carabanchel, se han convertido en una estación de Metro. Si uno pasea por este espacio, puede encontrarse en un vestíbulo que imita a los de las estaciones del suburbano, con sus máquinas expendedoras de billetes, un ... panel informativo con el plano de la red y la información de los horarios, simulando la realidad del transporte. Estos, junto con otros elementos propios del entorno, decoran el espacio con el objetivo de acercar el funcionamiento del transporte público a los alumnos del centro.

La actividad se ha puesto en marcha con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el próximo miércoles. Organizada por la Comunidad de Madrid, la iniciativa forma parte de la Línea de Apoyo para el Refuerzo de la Autonomía (LARA), un programa del Metro de Madrid, puesto en marcha en el año 2018, que pretende enseñar a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo a utilizar sus servicios de transporte de forma autónoma y segura. Por ello, han decidido llevar el Metro a sus entornos cercanos, una forma de instruirles a través de la cercanía y la práctica.

El viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García, ha visitado este martes las instalaciones para conocer de primera mano el proyecto. Durante la visita, ha participado en una de las sesiones formativas que los trabajadores de la empresa pública imparten cada semana en estas instituciones. García asegura que este tipo de programas «son fundamentales para avanzar hacia una sociedad más inclusiva y equitativa y abren la puerta a una mayor movilidad, libertad y desarrollo personal para las personas con discapacidad».

Además, el viceconsejero ha reiterado el compromiso de la Comunidad de Madrid, destacando que trabajan «para que el transporte público sea un aliciente más para que puedan participar activamente en la vida social, laboral y educativa de forma independiente».

Las instalaciones del centro recrean una estación de Metro. Un vestíbulo principal a la entrada de las aulas incorpora la réplica de máquinas expendedoras de billetes, un panel informativo con el plano de la red y la información de horarios y tarifas, y los carteles tradicionales que anuncian entradas y salidas. Además, se han diseñado pasillos que reproducen las distintas líneas del suburbano, con directorios que muestran el nombre de las estaciones y sus correspondencias, así como la señalización de ascensores y escaleras, entre otros elementos propios del entorno.

El CEE Cambrils, que ha participado en otras ocasiones en actividades del programa y en el proyecto educativo AulaMetro, no es el único centro que se ha sumado a este proyecto. Junto con él, también se han unido el María Corredentora, en el distrito de Hortaleza, y el Miguel de Unamuno, en Móstoles.

Sesiones informativas y recorridos por el metro

El Metro de Madrid, junto con el programa LARA, ha realizado 118 sesiones informativas y recorridos guiados por el suburbano a personas con discapacidad desde el año 2020, y casi doscientos entrenamientos, según datos de la Comunidad de Madrid. Además, la compañía organiza campañas periódicas de sensibilización orientadas tanto a los empleados como a los usuarios, y ofrece información práctica del uso de máquinas y torniquetes en estaciones de Metro.