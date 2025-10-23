Madrid rebajará el tipo general del IBI hasta el 0,414% y supondrá pagar 30 millones de euros menos en 2026

El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado la tramitación de las ordenanzas fiscales para el año 2026. Entre ellas se encuentra la reducción del tipo general del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la quinta llevada a cabo desde 2019. En concreto, se reduce este impuesto a ... todos los madrileños del 0,428 % al 0,414 %, lo que les permitirá pagar el próximo ejercicio 30,8 millones de euros menos que en 2025.

Así lo ha trasladado este jueves la delegada de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Engracia Hidalgo, en la rueda de prensa posterior a la la Junta de Gobierno, en la que ha señalado que esta nueva bajada del tipo del IBI, Madrid se mantiene como la tercera capital de provincia de las de régimen común con el tipo general del IBI más bajo de España, sólo por detrás de Santander y Zaragoza, que tienen el mínimo legal del 0,400%.

De esta medida, se beneficiarán 2,27 millones de recibos, entre los que se encuentran familias, clases medias, autónomos, pequeños y medianos empresarios, ha recalcado la delegada. Entre ellas también se encuentran los sectores «más castigados por la escalada los precios»: 95.500 inmuebles de uso comercial, 30.000 oficinas, 11.000 locales de uso industrial y 7.500 locales de ocio.

En la capital, ha señalado Hidalgo, el 79 % de los inmuebles de uso residencial tienen un valor catastral por debajo de los 150.000 euros. Para el año 2026, el recibo medio del IBI urbano para un valor catastral de uso residencial de 119.774,62 euros sería de 474,84 euros. Si a este valor catastral se le aplicara el tipo general vigente en el año 2019 (IBI urbano del 0,510 %), el importe del recibo ascendería a 584,94 euros, lo que supone un ahorro para el contribuyente de 110,10 euros y un ahorro acumulado en estos siete años de 505 euros.

«Esto pone de manifiesto nuestro esfuerzo para equilibrar los impuestos y permitan y sean compatibles con el crecimiento económico y permitan la financiación de unos servicios públicos de calidad», ha remarcado la Hidalgo en durante su intervención

Familias numerosas y negocios centenarios

Además, se mantienen las bonificaciones que se introdujeron en 2020 de hasta el 90 % en el IBI para familias numerosas en función del valor catastral del inmueble, una medida que beneficia a más de 36.449 familias, incrementándose en más de 13.700 el número de las que contaban con esta reducción en 2020. Con esta bonificación, que en la mayoría de los casos se aplica de oficio y no ha de ser solicitada, las familias numerosas se ahorrarán 17,19 millones de euros en 2026.

Asimismo, el equipo de Gobierno de Almeida ha acordado llevar a efecto uno de sus compromisos en materia fiscal en relación con los negocios centenarios. El próximo año, los titulares de estos establecimientos verán incrementado el porcentaje de bonificación de este impuesto, pasando del 50 % establecido en el año 2024 al 95 %.