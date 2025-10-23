Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Madrid rebajará el tipo general del IBI hasta el 0,414%

Madrid rebajará el tipo general del IBI hasta el 0,414% y supondrá pagar 30 millones de euros menos en 2026

El Ayuntamiento incrementará del 50 al 95 % la bonificación de este impuesto a los comercios centenarios

Madrid rebajará el tipo general del IBI hasta el 0,414% y supondrá pagar 30 millones de euros menos en 2026
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Amina Ould

Amina Ould

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado la tramitación de las ordenanzas fiscales para el año 2026. Entre ellas se encuentra la reducción del tipo general del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la quinta llevada a cabo desde 2019. En concreto, se reduce este impuesto a ... todos los madrileños del 0,428 % al 0,414 %, lo que les permitirá pagar el próximo ejercicio 30,8 millones de euros menos que en 2025.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app