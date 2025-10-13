Suscribete a
Más Madrid y PSOE fuerzan un Pleno con el que revocar el acuerdo Vox-PP sobre el síndrome posaborto

La sesión deberá celebrarse en los siguientes 15 días hábiles desde la presentación de la solicitud. Por ello, el debate se llevará a cabo antes de que finalice el mes

Ayuso no cede ante Sánchez y mantiene el pulso contra la lista de objetores del aborto

E. G.

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha confirmado este lunes que el Pleno extraordinario solicitado por Más Madrid y el PSOE para debatir la revocación de la iniciativa sobre el denominado «síndrome posaborto» se celebrará dentro del plazo establecido. Sanz adelantó además que el Partido Popular mantendrá su postura favorable a informar a las mujeres sobre los posibles efectos de la interrupción voluntaria del embarazo.

Descarga la app