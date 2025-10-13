Más Madrid y PSOE fuerzan un Pleno con el que revocar el acuerdo Vox-PP sobre el síndrome posaborto

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha confirmado este lunes que el Pleno extraordinario solicitado por Más Madrid y el PSOE para debatir la revocación de la iniciativa sobre el denominado «síndrome posaborto» se celebrará dentro del plazo establecido. Sanz adelantó además que el ... Partido Popular mantendrá su postura favorable a informar a las mujeres sobre los posibles efectos de la interrupción voluntaria del embarazo.

De acuerdo con el reglamento municipal, la sesión deberá celebrarse en los siguientes 15 días hábiles desde la presentación de la solicitud, presentada el pasado 6 de octubre. Por ello, el debate se llevará a cabo previsiblemente antes de que finalice el mes. En el caso de que no se celebrara la sesión en estos 15 días se celebraría diez días después del fin del plazo a las 12.00.

La petición de PSOE y Más Madrid incluye dos puntos en el orden del día. El primero propone que «el Gobierno municipal no ejecute el acuerdo plenario que obliga a difundir el denominado síndrome postaborto en los centros de Madrid Salud, Espacios de Igualdad/CIAM, Samur Social y entre los trabajadores sociales del Ayuntamiento, por ser lesivo para el interés público y vulnerar los derechos de las mujeres». El segundo plantea iniciar una revisión de oficio de dicho acuerdo por posible nulidad de pleno derecho, al amparo del artículo 47 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Durante una visita a un nuevo centro cultural en Valdebebas, Sanz ha asegurado que el ayuntamiento «cumple con la legalidad» y que el Pleno se celebrará «dentro de los plazos establecidos». También reiteró que el Gobierno municipal ha sido «especialmente claro» en su posición, defendiendo que ofrecer información a las mujeres sobre el aborto «es positivo». «Creo que hemos explicado ya por activa y por pasiva cuál es la posición del equipo de Gobierno municipal y en todo caso durante ese pleno pues tendremos tenemos la oportunidad de volver a dejar claro cuál es», ha señalado.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, se pronunció por última vez sobre el asunto hace diez días. En aquella ocasión rechazó el «argumentario de Vox» sobre el aborto y subrayó que no se obligará a las mujeres a recibir información sobre el denominado síndrome posaborto. Aclaró, además, que no comparte el marco ideológico de Vox, pero consideró razonable que las mujeres dispongan de información: «No vamos a obligar a las mujeres a recibir esa información, pero sencillamente sí decimos que sin comprar el argumentario de Vox creo que no pasa nada porque las mujeres tengan información».

El regidor también reconoció que el llamado «síndrome posaborto» no está reconocido como una categoría científica, y destacó que el ayuntamiento cuenta con «un extraordinario equipo de profesionales» que «no proporcionará información falsa a las mujeres».