Madrid se prepara para la Vuelta: cortes de tráfico y afecciones en el transporte público

Madrid acoge este domingo la etapa final de la Vuelta a España ciclista, que se desarrollará en su último tramo en el Paisaje de la Luz y recorrerá varios distritos. Se espera que en torno a 50.000 personas asistan a presenciar esta competición deportiva, lo que conllevará en determinados momentos saturaciones del espacio público que tendrán inevitables repercusiones en la movilidad tanto de peatones como de vehículos.

El Ayuntamiento de Madrid ha preparado un plan especial de movilidad con motivo de este evento deportivo, sumado a un dispositivo especial de despliegue de Policía Municipal y agentes de Movilidad.

Cortes de tráfico

Los cortes de tráfico se iniciarán a partir de las 5.00 horas de este domingo en el paseo del Prado y en el entorno de la plaza de Cibeles, con motivo de los trabajos de montaje de las infraestructuras del circuito urbano y la zona de meta.

A partir de las 6.30 horas se ampliarán los cortes de tráfico a Gran Vía, Paseo de Recoletos y a la calle de Alcalá desde la plaza de la Independencia, y a partir de las 11.30 horas se encontrarán cortados totalmente los viales que forman parte del circuito urbano al que los ciclistas completarán 9 pasos por la línea de meta. El trazado se encuentra conformado por los viales: Paseo de Recoletos, Plaza de Cibeles, un tramo de la calle Alcalá y Gran Vía, Plaza de Callao y Paseo del Prado.

Noticia Relacionada Vuelta ciclista España en Madrid: recorrido, horario y cortes de tráfico previstos I. Asenjo La carrera ha estado marcada por las protestas contra el equipo Israel Premier-Tech, que se ha visto obligado a eliminar el nombre de sus maillots, y por el apoyo a Palestina, con motivo del genocidio que se vive en Gaza

Los cortes de tráfico en el circuito urbano perdurarán hasta aproximadamente las 22.00 horas del domingo.

Desde las 14,30 horas se registrarán cortes en la calle Mayor y en la Carrera de San Jerónimo. A partir de primera hora de la tarde y hasta las 18.30 horas se encuentra previsto el cierre al tráfico de manera progresiva de algunos viales en la zona de Montecarmelo y El Pardo, Carretera de Castilla, avenida de Valladolid, paseo de la Florida, Cuesta de San Vicente, paseo Virgen del Puerto, paseo Ciudad de Plasencia, calle Mayor, Puerta del Sol y Carrera de San Jerónimo, desde donde los participantes en la prueba accederán al circuito cerrado a través de la plaza de Cánovas del Castillo.

Como complemento de lo anterior, y en función de las necesidades que puedan apreciarse por parte de los los mandos policiales a cargo del operativo, se podrá proceder a ampliar los cortes de tráfico indicados a otros viales adyacentes.

De igual modo, los horarios de cortes de tráfico podrán verse alterados en función de las necesidades que determinen los mandos policiales a cargo del operativo, por lo que se recomienda a la ciudadanía que consideren los horarios como orientativos.

Transporte público

El Ayuntamiento de Madrid recomienda a la ciudadanía la utilización del transporte público, y en caso de ser necesaria la utilización del vehículo privado para desplazamientos de largo recorrido por la M-30 y M-40.

Las estaciones de Metro de Madrid próximas al circuito serán las de Sevilla, y Retiro (línea 2), Sol (líneas 1, 2 y 3), Colón (línea 4), Príncipe de Vergara (líneas 2 y 9), y Estación del Arte (línea 1).

Las estaciones de Gran Vía y Banco de España por motivos de seguridad podrán encontrarse cerradas al público previsiblemente desde las 15.00 hasta las 21.00 horas. Por su parte, en la estación de Sol permanecerá cerrada la salida hacia la calle Carretas desde las 15.00 hasta las 18.15 horas del citado día. Las estaciones de Cercanías disponibles son las de Recoletos y Atocha.

Las líneas de la red diurna y nocturna de la EMT afectadas por los cortes de tráfico en el entorno más próximo al circuito cerrado son: 001 - 1 - 002 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9 - 10 - 14 - 15 - 19 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 - 32 - 33 - 34 - 37 - 39 - 41 - 44 - 45 - 46 - 51 - 52 - 53 - 59 - 62 - 74 - 75 - 83 - 85 - 86 - 133 - 134 - 138 - 146 - 147 - 148 - 150 - 158 - 160 - 161 - 164 - 170 - 175 - 178 - 179 - 203 (Estación de Atocha-Aeropuerto) - C1 - C2 - C03 - E1 - M3 - N1 - N2 - N3 - N4 - N5 - N6 - N7 - N8 - N9 - N10 - N11 - N12 - N13 - N14 - N15 - N16 - N17 - N18 - N19 - N20 - N21 - N22 - N23 - N24 - N25 - N26 - N27 - SE704 (Plaza de Castilla-Cementerio de Fuencarral) y SE832.

Aparcamientos

En el horario de los cortes de tráfico, también se podrán ver afectadas las entradas y salidas de los siguientes aparcamientos de titularidad municipal de la Plaza de Colón, Las Cortes, Montalbán, República Dominicana, José Castán Tobeñas, Bravo Murillo, Serrano III, Plaza del Rey, Recoletos, Sánchez Bustillo, y los aparcamientos para residentes de San Antonio de la Florida y Valladolid.