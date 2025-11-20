Suscribete a
El Supremo condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos

Madrid pone un refuerzo de 430 policías al día, 140 agentes de tráfico y más buses hasta Reyes

El dispositivo municipal para las fechas navideñas comienza este sábado con el encendido de luces y se extiende hasta el 6 de enero. El 22 de noviembre se cortará al tráfico el entorno de Cibeles

Unos agentes vigilan la zona de Callado en Navidad.
Belén Sarriá

El próximo sábado 22 de noviembre, coincidiendo con el encendido de luces de la capital, comienza el refuerzo de seguridad y de movilidad con motivo de las fechas navideñas, que se extenderá hasta el 6 de enero. El Ayuntamiento de Madrid ha diseñado un dispositivo ... semejante al del año anterior, cuando apenas identificaron graves incidencias. Por tanto, a lo largo del próximo mes y medio, las calles contarán con un refuerzo de, al menos, 430 policías al día, 140 agentes de tráfico, ambulancias y más autobuses. Un operativo que, en todo caso, se adaptará al desarrollo de los acontecimientos.

