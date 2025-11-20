Madrid pone un refuerzo de 430 policías al día, 140 agentes de tráfico y más buses hasta Reyes

El próximo sábado 22 de noviembre, coincidiendo con el encendido de luces de la capital, comienza el refuerzo de seguridad y de movilidad con motivo de las fechas navideñas, que se extenderá hasta el 6 de enero. El Ayuntamiento de Madrid ha diseñado un dispositivo ... semejante al del año anterior, cuando apenas identificaron graves incidencias. Por tanto, a lo largo del próximo mes y medio, las calles contarán con un refuerzo de, al menos, 430 policías al día, 140 agentes de tráfico, ambulancias y más autobuses. Un operativo que, en todo caso, se adaptará al desarrollo de los acontecimientos.

Policías municipales

Así, se prevé, como mínimo, un dispositivo de 430 policías municipales cada uno de los días de diario, es decir, de lunes a jueves, y hasta 800 agentes las jornadas con más afluencia como son los fines de semana y las vísperas de los festivos.

Tal y como ha explicado la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, los policías estarán presentes en los lugares con importantes concentraciones de personas y vehículos para llevar a cabo una rápida respuesta cuando así se requiera. Como son las zonas más céntricas, donde también habrá agentes de paisano con la misión de prevenir sobre todo los hurtos, la venta ambulante ilegal y de productos pirotécnicos. Los agentes también estarán pendientes de la vigilancia de establecimientos y locales comerciales.

Además, estos municipales reforzarán intensificarán la vigilancia, especialmente sobre el tráfico, en las inmediaciones de los centros comerciales y donde se celebren diferentes eventos como mercadillos, atracciones e instalaciones navideñas, por ejemplo en La Vaguada, Plenilunio e Islazul, al tiempo que incrementarán los controles de alcoholemia y drogas durante toda la campaña, especialmente los fines de semana y vísperas de festivos.

Ambulancias

También se reforzará el servicio de Samur-Protección Civil cuya presencia se incrementará durante las tardes y hasta las 22.00 horas, con tres ambulancias desplegadas, dos UPR, ocho parejas de Ecos, dos parejas de Halcones, dos parejas de Linces, un equipo Fénix y un equipo para intervenciones preventivas. Además, en los días 30 y 31 se reforzará el dispositivo en horario nocturno.

El dispositivo que se desplegará por las mañanas en la zona centro en los días con más afluencia estará integrado por dos ambulancias (una avanzada y otra básica), una unidad de primera respuesta (UPR), seis parejas de Ecos, dos parejas de Halcones, dos parejas de Linces, un equipo Fénix y dos operadores en la central.

Cortes al tráfico

Desde este sábado, otros 140 efectivos de Agentes de Movilidad diarios estarán pendientes garantizar la seguridad vial, con actuaciones dirigidas a prevenir la siniestralidad a través de operativos concretos, así como facilitar la movilidad y la accesibilidad ciudadana a las zonas con mayor densidad del tráfico.

Además, Policía Municipal se encargará de cortar las calles cuando estas superen el aforo. Como es el caso de los accesos a las calles de Preciados y del Carmen, donde podrían llegar a fijar un sentido único peatonal como en años anteriores. De ser así, a Preciados se accederá únicamente por la Puerta del Sol, cerrando el acceso por la plaza del Callao y desviando a los peatones por la calle del Carmen; mientras, a la calle del Carmen se accederá únicamente por Callao, cerrando el acceso por la Puerta del Sol y desviando a los peatones por Preciados.

En el caso de la plaza del Celenque, donde se sitúa Cortylandia, se redirigirá el flujo de personas hacia otras calles como Arenal o Mayor y en la calle Postas, se habilitaría únicamente el acceso a la plaza Mayor desde la calle Mayor. Además, si la afluencia de personas en alguna zona se elevara significativamente y para evitar que se vea comprometida su seguridad, los agentes municipales podrán restringir temporalmente los accesos a la zona hasta que el riesgo desaparezca.

En cuanto al encendido navideño del próximo fin de semana, el Ayuntamiento ha ordenado el cierre total al tráfico entre las 16.30 horas y las 22.00 horas del entorno de Cibeles, que afecta a la propia plaza, el paseo de Recoletos, el paseo del Prado, la calle Alcalá entre Cibeles y plaza de la Independencia y entre Cibeles y Cedaceros, y la Gran Vía entre las calles Alcalá y Hortaleza con afección a la movilidad de la plaza de España, Princesa y Ventura Rodríguez.

Asimismo, durante el desarrollo del evento, los cortes de tráfico podrían afectar a los accesos de los aparcamientos de Recoletos, plaza del Rey, Montalbán, Las Cortes, Serrano III, Mostenses y plaza de España.

Refuerzo de autobuses

Los madrileños contará también con mayor frecuencia de buses, incluso, días con servicio gratuito. La Empresa Municipal de Transportes de Madrid reforzará hasta de 20 líneas a partir de este sábado. Concretamente, las líneas 1-2-6-9-17-18-20-23-31-32-35-50-51-53-74-133-146-147-148-150-M1 verán reforzado su servicio en días laborables de 15:00 h a 21:00 h, y líneas 001-E1 de 9:00 h a 22:00 h.

Además, por el Black Friday, que se celebra del viernes 28 al domingo 30 de noviembre, se incorporan hasta 20 autobuses adicionales en las zonas de mayor demanda. Las líneas que contarán con mayores refuerzos en horario de tarde serán la 5, 14, 18, 19, 21, 26, 27, 30, 35, 53, 77, 128, 146, 150, 152, E1, E2 y E3.

Por otro lado, los autobuses municipales volverán a ser gratuitos del 28 al 30 de noviembre. El Ayuntamiento de Madrid activará la medida desde las 00:00 del viernes y hasta las 23:59 horas del domingo, de tal forma que viajar en cualquiera de los autobuses municipales, excepto en la línea Exprés Aeropuerto, será gratuito para los usuarios. Como en anteriores ocasiones, los viajeros deberán validar su título de transporte y en caso de no disponer de él, el personal de conducción les facilitará un billete sencillo sin coste. Asimismo, durante estos tres días, será gratis viajar en Bicimad durante un máximo de 30 minutos.