Más Madrid pone a prueba al PP de Ayuso y lleva a la Asamblea el discurso del Rey sobre Israel

Más Madrid quiere poner a prueba al Partido Popular de Ayuso en la Asamblea de Madrid. El partido de Mónica García y Manuela Bergerot ha tomado prestado el discurso del Rey sobre Israel en la ONU, en el que pide detener la « ... masacre» en Gaza, aunque no habla de genocidio en ningún momento, lo ha trasladado prácticamente íntegro a una propuesta de declaración institucional en la Asamblea de Madrid, con algún añadido propio, eso sí, y se lo ha enviado al PP, PSOE y Vox para que lo apoyen.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, que de la noche a la mañana ha pasado a defender al Rey, ha justificado así su propuesta: «Hemos propuesto una declaración institucional a la Asamblea para mostrar la repulsa de la institución ante la masacre de Israel en Gaza y demandar el fin del bloqueo de ayuda humanitaria, un alto al fuego permanente y la implementación de la solución de dos estados en línea con el reconocimiento del Estado palestino por España en mayo de 2024«.

«Queremos que el Partido Popular se sume a las palabras del Rey como un consenso de mínimos y que, juntos, clamemos, imploremos y exijamos detener este genocidio. Que no sean sectarios y se unan al clamor popular contra la agresión permanente de Netanyahu a Gaza y Cisjordania», asegura, aunque Felipe VI no pronunció la palabra «genocidio» en ningún momento.

El Rey sí dijo ante la ONU: «Nos duele tanto, nos cuesta tanto comprender lo que el gobierno israelí está haciendo en la Franja de Gaza. Por eso clamamos, imploramos, exigimos: detengan ya esta masacre. No más muertes en nombre de un pueblo tan sabio y tan antiguo, que tanto ha sufrido a lo largo de la historia».

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido este jueves al discurso del Rey, en el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum. Allí ha expresado el «trabajo leal y apoyo absoluto» de la Comunidad de Madrid a la Monarquía, institución de la que ha dicho que es la que «mejor representa a España».

Sin querer entrar directamente en las palabras concretas del Rey, Ayuso ha comentado, sobre la situación en Gaza, que «ojalá entreguen a los rehenes cuanto antes, que Egipto y Jordania igual que el resto de países limítrofes se pronuncien porque son quienes deberían decir algo y que, de esta manera, nos digan cómo se crearía ese Estado, qué comprendería, en qué manos se dejaría y si seguirían insistiendo en que Israel hay que borrarla desde el río hasta el mar». «En el momento en que todo esto ocurra, creo que la guerra acabará y ojalá sea cuanto antes», ha afirmado.

En su propuesta de declaración institucional, Más Madrid introduce dos cambios. A continuación, este es el párrafo del discurso del Rey en el que el partido de Bergerot modifica ligeramente sus palabras. Entre paréntesis se recogen los cambios introducidos por Más Madrid:

«No se puede guardar silencio, ni mirar hacia otro lado, ante la devastación, los bombardeos, incluso de hospitales, escuelas o lugares de refugio; ante tantas muertes entre la población civil (que está ocurriendo en Palestina, en la Franja de Gaza;) o ante la hambruna y el desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas..., ¿con qué destino? Son actos aberrantes que están en las antípodas de todo lo que este foro representa (de los valores de las sociedades democráticas comprometidas con los derechos humanos). Repugnan a la conciencia humana y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional».