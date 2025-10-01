Madrid pide al Gobierno fondos para el Eurobasket y seis eventos más tras el reparto a Cataluña

Ni un solo euro para Madrid. El Gobierno de Sánchez 'olvidó' a la Comunidad en el decreto de 26 de agosto, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a administraciones públicas para la ejecución de actuaciones de relevancia deportiva y de ... interés público. Otras regiones tuvieron mucha más suerte, como Cataluña, que se llevó cinco millones, muy por encima de otras comunidades, que no llegaron en ningún caso al millón de euros. De hecho, logró el 74 por ciento del dinero destinado a las autonomías.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, ha enviado una carta a la ministra responsable de ese ámbito, Pilar Alegría, en la que le expresa su «decepción» por su «falta de apoyo» al deporte de Madrid, algo que «se viene sucediendo en los últimos años».

El consejero se refiere a «otro olvido deliberado del deporte madrileño por parte del Gobierno central»: la salida de Madrid Horse Week, en 2024, de la lista de eventos considerados como acontecimiento de excepcional interés público, «una situación que, si no se repara este año, va a suponer la cancelación de la edición 2025 de este importante evento vinculado a la hípica y su industria».

Como respuesta a unas recientes declaraciones de la ministra, en las que justificaba la ausencia de inversión del Gobierno central en la Comunidad de Madrid en el hecho de que desde el Ejecutivo regional no le habían trasladado proyectos de financiación, le traslada una lista inicial de propuestas para que «su departamento pueda apoyarlas económicamente».

En la lista figuran estos eventos y proyectos: Canal olímpico de piragüismo del Centro de Tecnificación de 'La Piragüera', en Aranjuez; Fase 2 de las obras de remodelación del Centro de Natación Mundial 86; Eurobasket 2029 en la Comunidad de Madrid; Premier Pádel Comunidad de Madrid 2026; Zúrich Rock and Roll Running Series Madrid 2026; Madrid Horse Week 2025 y 2026, y Copa del Mundo de Escalada 2026 Comunidad de Madrid.

El consejero pide a la ministra que «sin demora» dé instrucciones a su equipo para que, junto al suyo, se pueda concretar la colaboración.