Madrid pide al Gobierno fondos para el Eurobasket y seis eventos más tras el reparto a Cataluña

La Comunidad no se llevó un solo euro en el decreto de agosto, mientras que la autonomía catalana consiguió cinco millones para sus eventos

Pulseras antimaltrato defectuosas en Madrid: fallos al mojarse y el mismo pitido para baja batería y agresor cercano

Presentación del Ifema Horse Week en 2024
Presentación del Ifema Horse Week en 2024
Mariano Calleja

Madrid

Ni un solo euro para Madrid. El Gobierno de Sánchez 'olvidó' a la Comunidad en el decreto de 26 de agosto, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a administraciones públicas para la ejecución de actuaciones de relevancia deportiva y de ... interés público. Otras regiones tuvieron mucha más suerte, como Cataluña, que se llevó cinco millones, muy por encima de otras comunidades, que no llegaron en ningún caso al millón de euros. De hecho, logró el 74 por ciento del dinero destinado a las autonomías.

