Madrid también está de moda para los madrileños: es su destino preferido para la Navidad

Que Madrid está de moda ya es más que una frase hecha de los políticos. Es una realidad fácilmente comprobable. Basta con darse una vuelta por la ciudad para ver que se ha convertido en un destino cada vez más atractivo para turistas internacionales, nacionales ... y para grandes empresas y eventos mundiales. Pero también está de moda para los propios madrileños, siempre propensos a ser hipercríticos con su ciudad. En Navidad, la mayoría lo tiene claro: Madrid es el destino preferido para los viajes previstos en estos días.

La Comunidad de Madrid se ha consolidado como un destino de viaje atractivo para los madrileños en Navidad y la temporada de otoño e invierno. Así se desprende de un informe elaborado por la consultora ReiniziaT para la Federación Madrileña de Agencias de Viajes, con el apoyo del Gobierno autonómico, que señala que nueve de cada diez residentes (el 85,8 por ciento) tienen interés por visitar la región en estas fechas.

Las escapadas a los destinos Patrimonio de la Humanidad, la gastronomía y el turismo activo y de naturaleza encabezan las preferencias. Les siguen las Villas de Madrid, la capital, el alumbrado y el turismo rural. El turismo familiar y el enoturismo también genera interés especial.

Por segmentos de edad, quienes más optan por realizar escapadas dentro de la región son las personas de 45 a 64 años (89,1 por ciento), seguidas del grupo de entre 30 y 44 años (86,7 por ciento) y de los más jóvenes de 18 a 29 años (83,8 por ciento). Los mayores de 64 años son los que muestran menor interés (80,8 por ciento).

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha destacado que «la amplia oferta de actividades culturales y de ocio que ofrece la Comunidad de Madrid, junto con su legado patrimonial y riqueza gastronómica, hacen que cada vez sea una opción más atractiva por los madrileños y residentes a la hora de planificar sus vacaciones y tiempo libre». El consejero ha destacado que «ese era precisamente uno de los objetivos de la Estrategia de Turismo puesta en marcha por el Gobierno regional».

Los madrileños están dispuestos a pernoctar para realizar turismo rural (67,6 por ciento) o turismo activo y de naturaleza (53,7 por ciento), mientras que para disfrutar de la gastronomía o el alumbrado navideño se consideran más adecuadas para realizar en una sola jornada.

El número de visitantes extranjeros creció un 9,1 por ciento en octubre respecto al año anterior

Las previsiones de turismo nacional en la Comunidad de Madrid durante la Navidad son muy positivas. De momento, se han conocido los datos de octubre y apuntan a un crecimiento continuo del turismo nacional e internacional. El turismo está consolidando como un elemento clave de la economía madrileña: aporta el 8,6 por ciento del PIB regional, con 25.000 millones de euros y 280.000 empleos.

Así, la Comunidad de Madrid recibió 942.277 turistas internacionales en el mes de octubre de 2025, un 9,1 por ciento más que en el mismo mes de 2024. Es el mejor dato de la serie histórica en la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera para la Comunidad de Madrid. Supera por primera vez los 900.000 turistas en un solo mes. En el acumulado desde enero han llegado a la región 7.735.476 turistas internacionales con un ascenso en tasa interanual acumulado del 3,1 por ciento y en cifras absolutas de 230.496 visitantes. En todo el año pasado, llegaron a Madrid 16,5 millones de turistas, 8,8 millones de internacionales y 7,7 nacionales.

Respecto al país de residencia, Estados Unidos encabezó la clasificación de los mercados únicos en octubre de 2025, con el 12,5 por ciento de las llegadas (118.051 turistas). A este país le siguieron Francia (84.529 turistas) e Italia (78.595 turistas) con pesos del 9,0 por ciento y del 8,3 por ciento, respectivamente. Respecto al décimo mes de 2024 destacaron las cifras positivas de los mercados brasileño (+96,1 por ciento), portugués (+81,0 por ciento), francés (+59,8 por ciento) e italiano (+54,7 por ciento).

Estados Unidos lidera el turismo

En octubre de 2025, el gasto total de los turistas internacionales con destino principal la Comunidad de Madrid ascendió a 1.949.505.260 euros, lo que supuso un incremento del 18,1 por ciento (298.840.602 euros más) frente a octubre de 2024. Es el mejor dato de la serie histórica para la Comunidad de Madrid en la Encuesta de Gasto Turístico, y supera por primera vez en un mes los 1.900 millones.

El gasto medio por turista supuso en la Comunidad de Madrid 2.068,9 euros (+8,3 por ciento de variación interanual) mientras que el gasto medio diario autonómico fue de 324,3 euros (+1,0 por ciento de variación interanual).

La estancia media del viaje a la Comunidad de Madrid de los turistas internacionales fue de 6,4 noches (+7,2 por ciento de variación interanual). Son los mejores datos en gasto medio por turista, gasto medio diario y estancia media en un mes de octubre de la serie histórica para la Comunidad de Madrid.