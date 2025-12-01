Suscribete a
ABC Premium
Boletín del día
Escucha las noticias de este lunes 1 de diciembre

Madrid lanza una oferta de empleo público con más de 1.200 plazas con sueldos de hasta 3.500 euros: requisitos, puestos y cómo apuntarse a la convocatoria

La nueva oferta supondrá un refuerzo de sectores como la administración, la sanidad o la movilidad

Madrid activa su gran operativo de otoño: 2.265 operarios para la campaña de recogida de la hoja

Madrid lanza una oferta de empleo público con más de 1.200 plazas con sueldos de hasta 3.500 euros: requisitos, puestos y cómo apuntarse a la convocatoria
Madrid lanza una oferta de empleo público con más de 1.200 plazas con sueldos de hasta 3.500 euros: requisitos, puestos y cómo apuntarse a la convocatoria Ayuntamiento de madrid
Patricia Marcos

Patricia Marcos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Junta de Gobierno, presidida por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aprobó la semana pasada la oferta de empleo público (OEP) de 2025 con un total de 1.275 plazas, que se elevan hasta las 2.381 al sumar ... las aprobadas para Policía Municipal, Bomberos y SAMUR-Protección Civil la pasada semana.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app