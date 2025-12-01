Madrid lanza una oferta de empleo público con más de 1.200 plazas con sueldos de hasta 3.500 euros: requisitos, puestos y cómo apuntarse a la convocatoria

La Junta de Gobierno, presidida por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aprobó la semana pasada la oferta de empleo público (OEP) de 2025 con un total de 1.275 plazas, que se elevan hasta las 2.381 al sumar ... las aprobadas para Policía Municipal, Bomberos y SAMUR-Protección Civil la pasada semana.

Del total de plazas, 826 son de turno libre y 449 de promoción interna. «Es la oferta general de turno libre más alta de toda la serie histórica», aseguró el pasado jueves la portavoz municipal, Inma Sanz, quien añadió que la nueva oferta «viene a reforzar algunas categorías que son especialmente importantes para el buen funcionamiento del Ayuntamiento de Madrid».

Plazas de turno libre

En total, se ofertan 826 plazas de turno libre que ponen el foco en categorías transversales para mejorar la capacidad de prestación de los servicios en todos los ámbitos municipales. En este sentido, se destinan 220 plazas al ámbito de la administración.

Puestos de trabajo en administración 111 plazas a auxiliares administrativos

25 a técnicos de gestión

24 a personal de servicios internos para ámbitos educativos

20 plazas a técnico de Administración General (rama económica)

20 a técnico de Administración General (rama jurídica)

20 plazas a técnico superior de la rama social

Por otro lado, también se refuerzan sectores esenciales, como la movilidad, la salud y los servicios sociales.

Puestos de trabajo en movilidad, salud y servicios sociales 125 plazas en el Cuerpo de Agentes de Movilidad

100 plazas en Madrid Salud, entre las que destacan 18 plazas de médicos generales, 8 de facultativos de diversas especialidades, 21 enfermeros, 2 farmacéuticos, 4 veterinarios y 6 psicólogos sanitarios

64 plazas de servicios sociales: 14 psicólogos, 13 auxiliares de servicios sociales y 10 trabajadores sociales, además de enfermeros o cocineros

La oferta refuerza también con perfiles técnicos, tecnológicos y deportivos.

Puestos de trabajo técnicos, tecnológicos y deportivos 27 plazas de arquitectura e ingeniería, incorporando 11 plazas para la primera disciplina, seis para Ingeniería de Caminos y diez para Ingeniería Industrial

54 plazas de perfiles TIC, entre ellas, 12 de técnico superior en Tecnologías de la Información y la Comunicación, 19 de técnico medio en Tecnologías de la Información y la Comunicación y 18 a técnico auxiliar en Tecnologías de la Información y la Comunicación

165 plazas en instalaciones deportivas municipales de diversos perfiles profesionales en empleos de nuevo ingreso, tanto laborales como de régimen funcionarial

Además, la OEP 2025 incluye categorías de nueva creación como técnico superior de medio ambiente, técnico superior de consumo, técnico de cocina, operario polivalente o técnico superior GIS. En total, se ofertan 64 plazas en el turno libre y 109 plazas en el turno de promoción interna en estas categorías.

Por otro lado, se reservan un total de 58 puestos a personas con discapacidad, de los cuales 17 se dirigen a personas con discapacidad intelectual: Personal de Oficios Diversos Oficios, para labores de montaje de actos públicos y Personal de Oficios de Limpieza y Medio Ambiente para la realización de funciones de jardinería y viveros.

Los sueldos de las plazas ofertadas pueden variar dependiendo de la categoría (A1, A2, C1, C2, Agrupaciones Profesionales) a la que pertenezca el puesto y la tabla salarial del Ayuntamiento de Madrid. De esta forma, dentro de los más altos, correspondientes a la A1, estarían los médicos, arquitectos, ingenieros o puestos técnicos, cuyo salario podría alcanzar los 3.500 euros brutos al mes en los puestos de mayor especialización e incluyendo complementos.

Plazas de promoción interna

La nueva oferta de empleo público incluye 449 plazas de promoción interna centrada en categorías generalistas y áreas como deportes o bibliotecas.

Puestos de promoción interna 100 plazas de administrativo

70 plazas de técnico de gestión

50 plazas de operario polivalente

30 plazas de auxiliar administrativo

51 plazas en bibliotecas municipales

44 plazas de personal laboral

Requisitos para acceder a las plazas

Los requisitos pueden variar según el puesto, aunque el Ayuntamiento de Madrid establece diferentes criterios generales para aspirar a alguna de las plazas de empleo público: tener más de 16 años, nacionalidad española y capacidad funcional, es decir, aptitudes físicas y psíquicas necesarias para desempeñar las funciones del puesto.

Además, no puedes estar inhabilitado para empleo público, ni haber sido separado por expediente disciplinario de ninguna Administración Pública.

Por otro lado, según el puesto al que optes, será necesario contar con la titulación o formación exigida. De esta forma, por ejemplo, en puestos de nivel básico puede bastar con Bachillerato, mientras que en otros se requiere FP o titulación universitaria.

Si accedes por el cupo reservado a personas con discapacidad, deberás tener reconocida la discapacidad (un grado superior al 33%). En cuanto a los requisitos específicos, figurarán en las correspondientes bases específicas.

Cómo apuntarse a la convocatoria

Para inscribirte en las convocatorias de empleo público del Ayuntamiento de Madrid debes entrar en la Sede Electrónica, buscar el trámite de «solicitud de admisión a pruebas selectivas» y dar a «tramitar en línea». Es necesario contar con un sistema de identificación electrónico, como la Cl@ve o el DNI electrónico.

A continuación, tienes que realizar el pago telemático de la tasa de examen. Después, debes cumplimentar, firmar electrónicamente y registrar la instancia, adjuntando la autoliquidación (y demás documentación si lo exige la convocatoria). Descárgate el justificante de registro que prueba que te has inscrito correctamente.

No obstante, la convocatoria debe publicarse en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid y su extracto en el BOE. A partir del día siguiente a esa publicación, comienza un plazo de 20 días hábiles para presentar la solicitud.