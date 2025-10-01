Madrid inicia la tramitación de la ley que reconoce al concebido no nacido como miembro de la unidad familiar

Los concebidos que no han nacido aún van a ser considerados en la Comunidad de Madrid como miembros más de la familia, según la nueva Ley que reconocerá al concebido no nacido. El Consejo de Gobierno ha autorizado este miércoles la publicación de la consulta pública sobre esta nueva norma en el Portal de Transparencia. Es intención del Ejecutivo regional que pase por el trámite parlamentario en este periodo de sesiones y pueda estar aprobada y entrar en vigor en el verano de 2026.

Merced a esta nueva ley, dichos concebidos no nacidos serán considerados parte de la unidad familiar, y eso permitirá acceder a ayudas y beneficios fiscales desde el momento en que se acredite el embarazo. Madrid será la primera comunidad autónoma en aplicar esta medida a todas las familias, como medida que se incluye dentro de su Estrategia de protección a la maternidad, la natalidad y la conciliación 2022-26.

Desde este momento, se inicia oficialmente la tramitación de la nueva Ley. Dicha norma la anunció la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en el último Debate sobre el estado de la región, pero ya antes iba incluida en sus programas electorales, desde que la mencionó por primera vez en el año 2019.

La medida intenta garantizar una cobertura específica para estos casos, y hacerlo en beneficio de las familias. La región será la primera comunidad autónoma que da este reconocimiento con carácter general, ya que Galicia cuenta con una ley similar pero que aplica solo a las familias numerosas.

La norma podrá aplicarse en Madrid desde que se acredite el embarazo. De esta forma, las familias tendrán los mismos beneficios y derechos en la concesión de ayudas que utilizan como criterio la renta de la unidad familiar; entre ellas, becas para el estudio de Bachillerato, para el primer ciclo de Educación Infantil en centros privados, de comedor escolar o al alquiler joven.

Además, quienes tengan dos hijos y estén esperando un tercero podrán acceder a las ventajas propias del título de familia numerosa. Esta medida también se extenderá a las ayudas fiscales, como la deducción en el impuesto sobre la renta, por gastos escolares, la exención de tasas y otras bonificaciones vinculadas a la compra de vivienda de segunda mano.

Una vez que la Ley autonómica entre en vigor, aquellas mujeres embarazadas podrán solicitar estas subvenciones, acreditando el embarazo a través de la presentación en el procedimiento de un informe médico. Por último, para garantizar la aplicación de la Ley en el ámbito tributario, la normativa modificará las disposiciones legales correspondientes a aquellos cuya gestión corresponde a la Comunidad de Madrid.

El Ejecutivo autonómico, además, viene desarrollando desde hace varios años iniciativas en esta misma línea, como las ayudas de 500 euros mensuales a madres gestantes menores de 30 años.

La Estrategia en la que se inscribe esta futura norma, explican en el Gobierno regional, «pretende fomentar la natalidad para luchar de forma eficaz contra el envejecimiento poblacional de la región; apoyar y proteger la maternidad y la paternidad para prevenir y acabar con los obstáculos laborales, económicos y sociales que dificulten la toma de decisión de tener hijos; y facilitar tanto la conciliación de la vida familiar, laboral y personal como la corresponsabilidad».