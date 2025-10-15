Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Ábalos se acoge a su derecho a no declarar ante el Supremo y Anticorrupción no pide prisión provisional

Madrid inicia la campaña de vacunación contra la gripe y el Covid con el objetivo de inmunizar a 1,6 millones de personas

La campaña se prolongará hasta el 31 de enero de 2026 y se desarrollará en cerca de 800 puntos

Madrid arranca la vacunación de 50.000 bebés contra el virus que causa la bronquiolitis

Sigue en directo la declaración de José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo por el caso Koldo

Un hombre se vacuna durante el inicio de la campaña de vacunación de la gripe, en el centro de salud Segovia
Un hombre se vacuna durante el inicio de la campaña de vacunación de la gripe, en el centro de salud Segovia ep

E. Gómez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha este miércoles la campaña de vacunación frente a la gripe para la temporada 2025-2026, que aspira a llegar a 1,6 millones de madrileños. Esta se inicia de forma conjunta con la del Covid-19, ... con vacunas adaptadas a las nuevas variantes, y se prolongará hasta el 31 de enero de 2026, salvo cambios por motivos epidemiológicos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app