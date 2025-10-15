Madrid inicia la campaña de vacunación contra la gripe y el Covid con el objetivo de inmunizar a 1,6 millones de personas

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha este miércoles la campaña de vacunación frente a la gripe para la temporada 2025-2026, que aspira a llegar a 1,6 millones de madrileños. Esta se inicia de forma conjunta con la del Covid-19, ... con vacunas adaptadas a las nuevas variantes, y se prolongará hasta el 31 de enero de 2026, salvo cambios por motivos epidemiológicos.

Durante las dos primeras semanas, la vacunación se centrará en los grupos más vulnerables: mayores de 60 años, niños de entre seis meses y cinco años, y personal sanitario y sociosanitario. A partir del 27 de octubre se ampliará al resto de colectivos de riesgo —embarazadas, pacientes con patologías crónicas, cuidadores de personas vulnerables o fumadores— y posteriormente al público general que lo solicite.

La Dirección General de Salud Pública ha adquirido 1.680.000 dosis, 55.000 más que el pasado año, con una inversión superior a los 19 millones de euros. Entre ellas se incluyen 70.000 viales intranasales para menores de entre dos y cinco años. «Esperamos que con esta campaña disminuyamos no solo las infecciones y que la gente no enferme, sino también la transmisión de los virus respiratorios, que en invierno producen también aumento de la frecuentación de Urgencias», ha subrayado la consejera de Sanidad, Fátima Matute, durante una visita al centro de salud Segovia, recordando que la vacunación en mayores reduce hasta un 80% los ingresos hospitalarios.

Noticia Relacionada Madrid detecta el primer caso autóctono de viruela del mono del clado 1b Se trata de un varón de 49 años que está actualmente en aislamiento domiciliario, con evolución favorable

El objetivo del Gobierno regional es alcanzar una cobertura del 75 por ciento en mayores de 60 años y personal sanitario y del 60 por ciento en embarazadas, niños de 6 a 59 meses y personas con condiciones de riesgo. En la pasada campaña se inmunizaron más de 1,5 millones de madrileños, con un incremento notable en la vacunación infantil.

La campaña se desarrolla en cerca de 800 puntos, entre centros de salud y consultorios del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), hospitales de la red pública y privada, Centros Municipales de Salud Comunitaria (CMSc) del Ayuntamiento de Madrid, centros médicos privados acreditados, el centro de Vacunación de la Comunidad de Madrid y otras instituciones como residencias de mayores o instituciones penitenciarias.

También arrancará la campaña de inmunización contra la Covid-19, con una recomendación de administración conjunta. En este caso, deben haber transcurrido al menos tres meses de la última dosis o de haber tenido la infección. En este caso, se recomienda a personas de 70 años y más, personas con especial vulnerabilidad (inmunosupresión), mayores de 12 años con condiciones de riesgo y embarazadas. También en el caso de personal de centros y establecimientos sanitarios y sociosanitarios, así como los convivientes y los cuidadores de pacientes de riesgo, y personas que realizan servicios públicos esenciales. Para recibirla, el interesado debe solicitar cita con el personal de Enfermería.