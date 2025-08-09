Madrid en fiestas: sesión Bresh en Lavapiés, Carlos Baute en Leganés y un Grand Prix en Pinto

Agosto llega a Madrid con calor, ganas de calle y una tradición que se renueva cada año: las fiestas patronales. En este mes, la ciudad y sus municipios se convierten en un auténtico escenario. Las calles se trasforman en puntos de encuentro donde vecinos y visitantes comparten un espíritu festivo que se contagia en cada rincón. Música en vivo, verbenas, procesiones y actividades para todos los públicos toman plazas y barrios, devolviendo a la capital su esencia profundamente castiza. Es un momento en el que Madrid encuentra sus raíces, mezclando lo tradicional con lo contemporáneo, y celebrando su identidad desde lo local. Entre ellas, destacan las fiestas de San Lorenzo, que tienen lugar en el barrio madrileño de Lavapiés, y las de los municipios del sur madrileño como Pinto, donde recalará Ana Guerra, o de Leganés, el lugar al que ir para disfrutar de Omar Montes o King África.

Centro de Madrid Una batalla de agua y verbenas con DJ's

El centro de Madrid continúa engalanado para sus maratonianas verbenas. Tras la celebración de las fiestas de San Cayetano, llega el turno de las de San Lorenzo, que toman el relevo y prometen varios días de música, cultura y tradición en uno de los barrios más emblemáticos: Lavapiés.

La programación oficial dará comienzo este sábado y se prolongará hasta el martes 12, convirtiendo este barrio en un punto neurálgico de actividades. Estas fiestas, que rinden homenaje al santo, ofrecen un equilibrio perfecto entre eventos culturales y actos religiosos.

El epicentro de la celebración será la plaza de Arturo Barea, que se transformará en un escenario abierto para espectáculos infantiles que arrancarán cada día a partir de las 19.30 horas. Como novedad destacada, este año se ha organizado una original batalla de agua, este domingo a las 18.00 horas.

Por las noches, el protagonismo será de la música. Destaca la Fiesta Bresh, que abrirá las actuaciones este sábado; Indievision, este domingo; La Cuarta Cuerda, el lunes 11; Naked Family, el martes 12; y The Stoned Tribute, que cerrará la programación el miércoles 13. Tras cada concierto, la fiesta continuará con sesiones de DJ.

El domingo el acto central será la misa en honor al patrón que se celebrará a las 19.00 horas en la Iglesia San Lorenzo, seguida de la tradicional procesión que recorre las calles del barrio.

Ese mismo día se celebrará una degustación ciega, una experiencia gastronómica para los más curiosos, acompañada por el Micro Abierto callejero 'San Lorenzo Abierto 2025', donde artistas locales podrán mostrar su talento en un ambiente de cercanía y creatividad. A las 20.30 horas se realizará la actuación 'El Madrid más castizo', un homenaje a las raíces culturales de la ciudad. Media hora más tarde, los asistentes podrán refrescarse con una limonada, cerrando así una jornada intensa de celebración.

Pinto Mascletá, hinchables y una fiesta Holi

No obstante, las celebraciones no se limitan al centro de Madrid. El municipio de Pinto vive este fin de semana uno de los momentos más esperados del verano con el inicio de sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción, que se prolongarán hasta el 17 de agosto.

Este sábado, el acto central de la programación será el concierto de la artista Ana Guerra. El domingo, Pinto se llenará de color con la esperada Fiesta Holi con DJ. Además, como gran novedad, ese mismo día tendrá lugar una mascletá a las 14.15 horas en honor a la tradición festiva. El lunes 11 de agosto estará dedicado especialmente a los más pequeños, con atracciones de hinchables y la popular fiesta de la espuma.

Las peñas disfrutando de las fiestas AYUNTAMIENTO DE PINTO

Su programación se extenderá durante toda la semana con conciertos que pondrán a bailar a cualquiera que se asome a ellos. Entre los platos fuertes destacan los conciertos de Marlena (martes 12 de agosto), Rozalén (miércoles 13) y David Bustamante (jueves 14), así como un festival especial protagonizado por La Guardia, La Frontera y Javier Ojeda.

El Festival Taurino, previsto para el 14 de agosto, contará con la presencia de los toreros Javier Cortés y Francisco José Espada.

Leganés Vicco, Carlos Baute y King África

El pasado viernes dieron comienzo las esperadas fiestas de Butarque en el municipio pepinero con la tradicional apertura de la feria, que marca el inicio de varios días llenos de actividades para toda la familia. Este sábado, los más pequeños podrán disfrutar de una jornada especialmente pensada para ellos con 'pintacaras' y concursos como la carrera de pelota de ping pong o tiro con arco. Además, se repartirá limonada sin alcohol y perritos calientes entre los asistentes.

Fiestas de Nuestra Señora de Buarque GUILLERMO NAVARRO

Este domingo, la programación continúa con una guerra de pistolas de agua a las 12.30 horas, seguida de un reparto de patatas a la importancia y un concurso de tapas, ambos a las 13.00 horas. La tarde también estará cargada de eventos con el campeonato de adivinar películas con mímica. Por la tarde, en la plaza de Extremadura habrá reparto de sándwiches a las 20.00 horas y, media hora más tarde, un concurso de toques de balón.

Con todo, los conciertos más sugerentes llegan la semana siguiente: el día 13 pondrá a bailar a los leganenses King Africa; el 14 lo hará el festival los 40 Urban Party con Omar Montes o Lérica; el 16 Vicco y el 17, Carlos Baute.

