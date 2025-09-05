'Madrid, EXT', el renacer de una ciudad tras la pandemia

¿En qué ha cambiado Madrid desde la pandemia? ¿Qué ha permanecido, qué se ha desvanecido y qué ha aparecido? Como esas fotos de las peluquerías que muestran el antes y el después, la nueva obra del cineasta y dramaturgo Juan Cavestany, 'Madrid, ... EXT', propone un ensayo fílmico acerca de la ciudad y el paso del tiempo, «de sus transformaciones y sus contradicciones», en un homenaje a modo de gran archivo visual y sonoro de sus habitantes y localizaciones «donde se cruza comercio y fauna, arquitectura y señoras, mercerías y poetas, constructores y destructores de la ciudad».

Descrita como «película sinfónica» y estrenada en cines el pasado 29 de agosto, 'Madrid, EXT' es un proyecto a caballo entre el documental y el experimento visual al que Juan Cavestany y sus colaboradores quieren dar una vida singular más allá de las salas de cine, con un recorrido paralelo por espacios no convencionales como «museos, terrazas, mercados, barrios… que es de donde salió la película y donde me gustaría volver a dejarla, donde la encontré, dando las gracias después de haberla tomado prestada» propone Cavestany.

El filme es una suerte de cara B de la película colaborativa 'Madrid, INT.', donde Cavestany reflejó el confinamiento con la ayuda de docenas de colaboradores que grabaron sus experiencias personales en casa, «en ese momento en el que todos nos preguntábamos qué hacer, y nadie quería quedarse de brazos cruzados», cuenta el cineasta.

En esta secuela, el director se planteó un proyecto movido por la necesidad de «redescubrir» la ciudad tras la pandemia: «Quise filmar qué había quedado, si todo estaba en su sitio», bromea. «Me movía una nostalgia por Madrid, un anhelo de lo que recordamos como «más bonito», pero con la precaución de la nostalgia fácil. No todo tiempo pasado fue mejor. Perseguía también una idea fantasiosa: ¿cómo sería combinar la ambición de un gran documental sinfónico con la bajada a tierra del testimonio encontrado casi al azar?».

¿A qué suena Madrid? ¿Cuál es su ritmo interno? ¿Cómo puede ser ordenado y reinterpretado? Son otras de las preguntas que pretende responder una película que se empezó a rodar hace cuatro años, «vagando por la ciudad con una cámara y acumulando cientos de horas e imágenes». Con un rodaje «rabiosamente sostenible», hecho en bici, en metro y sobre todo a pie, 'Madrid, EXT' ha regalado muchas anécdotas y momentos emotivos a sus creadores, de forma que han podido «conocer a madrileños muy colaborativos y a otros más huidizos», que le han permitido a Cavestany hacer «una especie de antropología de la ciudad».

El filme cuenta con Javier Bermejo en la dirección de fotografía y supervisión técnica, Cristóbal Fernández y Raúl de Torres en el montaje y Pelayo Gutiérrez y Valeria Arcieri en el sonido y mezclas. Pero ha habido otro colaborador de excepción: Guille Galván, compositor y guitarrista de Vetusta Morla, que ha escrito una «sinfonía poliédrica y sorprendente, una suerte de banda sonora de la ciudad, en la que la música se mezcla con los sonidos de la propia ciudad, una música que parte de la observación, la escucha y la investigación de los lugares y los barrios», que ya se ha publicado en streaming y pronto estará disponible en vinilo doble.

Galván tiene una amplia experiencia en este terreno. Junto a Vetusta Morla ha compuesto y producido la banda sonora original de las últimas películas de Manuel Martín Cuenca: 'La Hija' (nominada Mejor Banda Sonora en los Premios Feroz de 2021) y 'El amor de Andrea', cuya canción original homónima, interpretada junto a Valeria Castro obtuvo la nominación en los Premios Goya de 2024 y recibió el Premio de la Academia de la Música de España a la Mejor Composición para Obra Audiovisual. Además, junto a su compañero de banda Juanma Latorre ha compuesto y producido la música original de 'La virgen roja' de Paula Ortíz, nominada a la Medalla a la Mejor Música del Círculo de Escritores Cinematográficos en 2025.

En esta ocasión, el músico de Tres Cantos tuvo que construir la banda sonora «no de una ciudad existente sino de su experiencia, subjetiva y única», describe. «No se trataba de hacer arqueología ni folklore, sino de armar a través de la música y el sonido, la forma de mirar esa ciudad, de quererla y respetarla. Para ello he tratado de lavar el ruido para obtener sus pepitas de oro: las pistas de sonido, del afilador, las churrerías, las máquinas tragaperras, el metro…».

«Ojalá esta película pueda llegar también más allá de los límites de nuestra ciudad y conversar no sólo con los que puedan reconocer en ella su vida diaria» concluye Juan Cavestany, que no quiere dejar de destacar que en 'Madrid, EXT' también ha sido y muy importante la complicidad del proyecto de defensa y protección del patrimonio gráfico de Madrid 'Paco Graco', que ha organizado importantes muestras de letreros rescatados en Centro Centro y actualmente en La Casa Encendida. Además, la película tiene el apoyo del ICAA, del Ayuntamiento de Madrid y la colaboración de la Madrid Film Office.

Este fin de semana podrá verse en Cines Golem, Yelmo Ideal y Embajadores Río, y dentro de un tiempo, en plataformas de streaming. «Yo recomiendo verla en sala», concluye Cavestany. «Sé que todos los directores decimos lo mismo de nuestras películas, que no es lo mismo en la tele, pero yo tengo la excusa de la música». Además, al salir de una sala se pueden compartir impresiones, y tal como ha percibido el cineasta, «Madrid suele generar una relación de amor-odio, y después de ver la película, la gente comenta que tiene la sensación de haberse reconciliado con ella».