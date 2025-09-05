Suscribete a
ABC Premium

'Madrid, EXT', el renacer de una ciudad tras la pandemia

El cineasta Juan Cavestany presenta una película sinfónica con música de Guille Galván, de Vetusta Morla

La 'intrahistoria' de cómo Vetusta Morla hilvana el «canto a la vida» que Martín Cuenca propone en 'El amor de Andrea'

Fotograma del documental 'Madrid, EXT'
Fotograma del documental 'Madrid, EXT' abc
Nacho Serrano

Nacho Serrano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

¿En qué ha cambiado Madrid desde la pandemia? ¿Qué ha permanecido, qué se ha desvanecido y qué ha aparecido? Como esas fotos de las peluquerías que muestran el antes y el después, la nueva obra del cineasta y dramaturgo Juan Cavestany, 'Madrid, ... EXT', propone un ensayo fílmico acerca de la ciudad y el paso del tiempo, «de sus transformaciones y sus contradicciones», en un homenaje a modo de gran archivo visual y sonoro de sus habitantes y localizaciones «donde se cruza comercio y fauna, arquitectura y señoras, mercerías y poetas, constructores y destructores de la ciudad».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app