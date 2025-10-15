Suscribete a
Madrid estrena una técnica pionera para eliminar miomas en mujeres jóvenes

Utilizan la termoablación con microondas, que acorta la recuperación

Una aguja calentada a 100 grados para fulminar el cáncer de mama de Juana, la técnica pionera que estrenó el Hospital Clínico

Una mujer es intervenida en un centro hospitalario
Sara Medialdea

Madrid

El Hospital de Móstoles trata con éxito miomas a mujeres con una técnica mínimamente invasiva: la termoablación con microondas, que garantiza una recuperación más rápida de las pacientes. El centro público ha realizado ya 14 intervenciones mediante este procedimiento, que acelera los tiempos de ... recuperación y es una elección óptima para mujeres en tratamientos de fertilidad.

