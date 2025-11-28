Suscribete a
El Cuponazo del Black Friday: la ONCE reparte seis millones de euros y cientos de tarjetas regalo

Coros, belenes y un guiño al Papa en la Navidad de Sol y Cibeles

La vicealcaldesa Inma Sanz presenta el nacimiento circular diseñado por el maestro belenista José Luis Mayo, que podrá visitarse gratis hasta el 4 de enero en el Palacio de Cibeles

Ayuso inaugura el belén de Sol, compuesto por 500 figuras y 60.000 luces: «Creyentes o no, estamos unidos por una herencia universal»

Inauguración del tradicional belén municipal del Palacio de Cibeles
Inauguración del tradicional belén municipal del Palacio de Cibeles ayuntamiento

E. Gómez

Madrid ha dado el pistoletazo de salida a su programación navideña con la apertura del tradicional belén municipal en el Patio de Operaciones de CentroCentro, en el Palacio de Cibeles. La vicealcaldesa, Inma Sanz, acompañada de la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta ... Rivera de la Cruz, fue la primera en recorrer esta monumental instalación, obra del maestro belenista José Luis Mayo Lebrija. Paralelamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto al presidente de la Asociación de Belenistas de Madrid, Eugeni Barandalla, ha inaugurado también este viernes el popular belén de la Real Casa de Correos, una de las citas navideñas más esperadas de la región.

