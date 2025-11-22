Madrid desafía al frío para encender una Navidad cargada de guiños castizos y cristianos

Miles de madrileños y de turistas han desafiado al frío para asistir a un encendido navideño cargado de guiños castizos y cristianos. Las previsiones de la caída de las temperaturas a mínimas bajo cero no han logrado sucumbir al público que, precisamente, ha aprovechado esta ... circunstancia para darle color al clásico encendido de luces de la capital. «Me he forrado de capas y me he puesto calcetines gordos; el gorro, me lo dejo para el final... estoy mejor de lo que esperaba», celebra Petri quien, a la edad de 72, apenas se habrá perdido uno o dos encendidos navideños. «Vengo casi todos los años».

Aun así, esta 'gata' ha aguardado con entusiasmo el 'videomapping' de la nueva edición, una proyección sobre la fachada del Palacio de Cibeles que el Ayuntamiento ha logrado convertir en los últimos años en el plato fuerte, el más esperando de la jornada. Unas 150.000 personas —en palabras del propio alcalde— han asistido en silencio al interactivo cuento navideño, que ha dibujado a Madrid como una ciudad cosmopolita, abierta y, a la vez, «profundamente» familiar.

El relato ha recorrido la ciudad desde su lugar más íntimo, el hogar, hasta el espacio compartido de sus calles y plazas, subrayando el alma más madrileña de estas fiestas y la idea de una luz que nace en cada casa y se expande por toda la ciudad. En definitiva, cientos de referencias a las tradiciones madrileñas, como son los balcones decorados con mantones de Manila en las fiestas de la Paloma o mencionando cada barrio y distrito, desde Gran Vía a Atocha, Chamberí y Usera hasta llegar a Vallecas con un «cucurucho de castañas».

Y todo ello sin dejar del lado el sentido cristiano. De hecho, el 'videomapping' ha arrancado con una imagen de la virgen María y del San José concibiendo al Niño Jesús. «Déjame que te cuente la historia más grande jamás contada. No empezó un palacio ni en un templo, empezó en lo sencillo: dos personas cansadas pero felices cuyos ojos se encuentran en un largo instante y al hacerlo descubren que cuando alguien nuevo llega al mundo empieza el hogar», relatan en la proyección, que también ha ensalzado a los reyes de Oriente.

Y no ha sido la única referencia. Pues el público más previsor, el que ha llegado horas antes a la plaza de Cibeles a hacerse un hueco, ha tenido amenizada la espera con villancicos populares, desde 'Campana sobre Campana' a 'Noche de paz' y el 'Chiquirritín'. También, los cuatro jóvenes artistas del programa 'Crescendo' del Teatro Real y su Fundación han interpretado en el escenario 'Adeste Fideles', un himno navideño que traducido del latín significa 'venid, fieles'. Después de la actuación de Pablo López, que ha sacado a bailar a miles de personas repartidas Cibeles y los aledaños, el regidor popular José Luis Martínez-Almeida ha llegado a describir al madrileño como aquel que celebra la Navidad mirando siempre hacia el «prójimo».

Estas palabras han servido de antesala al encendido oficial de las luces. El protagonista de este año ha sido el bicampeón mundial de rallies y cuatro veces ganador del Paris-Dakar, Carlos Sainz, quien ha dado al botón del encendido rodeado de algunos alumnos ganadores del concurso de dibujos navideños que desde hoy iluminan varias calles de la capital. Así, con una cuenta atrás de la que han participado los miles de asistentes, Madrid ha dado la bienvenida a la Navidad y, por ende, a la de «toda España», tal y como ha destacado la presentadora del acto.

El encendido ha sido recibido entre sonrisas y aplausos que no han dejado de sonar hasta el final de los fuegos artificiales. El olor a pólvora ha acompañado a los madrileños en su vuelta a casa, en la que habrán podido descubrir las novedades en el alumbrado. Por ejemplo, los diseñadores Oteyza, Isabel Sanchís y Pablo Erroz, de ACME, han estrenado sus diseños en la calle de la Montera, la plaza de San Juan de la Cruz y la plaza de Chueca, respectivamente. Otros habrán podido estrenar la nueva iluminación de la Gran Vía, el abeto luminoso de Alcalá–Gran Vía, la vela transitable de Nuevos Ministerios o los ángeles gigantes de la plaza de Carlos V.

Nueve motivos cristianos, 126 cerezos y 7.134 cadenetas

Una de las novedades del alumbrado de este año es un Nacimiento gigante, de 12 metros de altura y 5,5 metros de ancho, que desde este sábado toma la plaza de las Cortes, iluminando así los leones que custodian el Congreso de los Diputados. El motivo religioso está simbolizado tanto en la propia imagen, representada por la Virgen María sujetando al Niño Jesús junto a San José, como por el estilo, ya que la estampa simula las típicas vidrieras de las catedrales.

Como ya avanzó ABC, el belén tiene una estructura ovalada y cuenta con hasta 70.000 puntos de luz 100% led de alta eficiencia energética que alumbrarán la céntrica plaza en diferentes tonalidades. De hecho, el ahorro de energía es una de las peculiaridades de este adorno.

Con la instalación de esta nueva figura el número de adornos navideños con motivo religioso en la capital madrileña asciende a nueve. Así, este Nacimiento situado en la plaza de las Cortes se suma al gran Niño Jesús que se estrena en el puente de Ventas. También se añade a los adornos que ya se ubicaron años atrás en las Puertas de Alcalá, Toledo y San Vicente y el viaducto de Segovia, el de la calle Bailén o parque de El Retiro, así como el belén que antes se situaba frente al edificio Metrópolis de Gran Vía y esta edición se traslada a la plaza de Castilla.

Asimismo, las calles de la capital han sido adornadas con 126 cerezos y 7.134 cadenetas, que suman una longitud de 157 kilómetros, «el equivalente a ir de Madrid a Toledo y volver», tal y como calcula el consistorio madrileño. Casi la totalidad de estos elementos han sido sustituidos por otros con tonalidades más cálidas para aportar una atmósfera más cercana. A ellos se sumarán 13 grandes abetos luminosos, además de otros motivos típicamente navideños, entre los que se encuentran los dibujos ganadores de alumnos de primero y segundo de primaria. Un total de 13 millones de bombillas ubicados en 240 emplazamientos.