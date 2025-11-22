Suscribete a
ABC Premium

Madrid desafía al frío para encender una Navidad cargada de guiños castizos y cristianos

El bicampeón del mundo de rally Carlos Sainz pulsa el botón de las luces y el cantante Pablo López saca a bailar a 150.000 personas

Un viaje navideño por Madrid entre belenes, espectáculos de luces y patinaje sobre hielo

Madrid ilumina sus calles por Navidad.
Madrid ilumina sus calles por Navidad. tAnia sieira
Belén Sarriá

Belén Sarriá

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Miles de madrileños y de turistas han desafiado al frío para asistir a un encendido navideño cargado de guiños castizos y cristianos. Las previsiones de la caída de las temperaturas a mínimas bajo cero no han logrado sucumbir al público que, precisamente, ha aprovechado esta ... circunstancia para darle color al clásico encendido de luces de la capital. «Me he forrado de capas y me he puesto calcetines gordos; el gorro, me lo dejo para el final... estoy mejor de lo que esperaba», celebra Petri quien, a la edad de 72, apenas se habrá perdido uno o dos encendidos navideños. «Vengo casi todos los años».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app