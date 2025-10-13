Suscribete a
Madrid declara Bien de Interés Cultural el campamento militar de La Peña

Los trabajos arqueológicos, en Navalagamella, han contabilizado un total de 35 edificaciones

La capilla del campamento junto a otras edificaciones
ABC

La Comunidad de Madrid ha declarado Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Zona Arqueológica, el campamento militar de La Peña, en Navalagamella. Así lo acordó esta semana el Consejo en reconocimiento a «un ejemplo excepcional» de arquitectura de campaña habitable en ... los frentes de la Guerra Civil entre los años 1936 y 1939.

