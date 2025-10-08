Madrid dará matrícula gratis para Formación Profesional superior a los mejores alumnos

Suscribete a
Alumnos de Formación Profesional
Sara Medialdea

Sara Medialdea

Madrid

Ser buen estudiante tendrá premio en la Comunidad de Madrid. Desde el curso próximo, concretamente, la matrícula será gratuita para el grado superior de Formación Profesional para los alumnos que accedan a estos estudios con una nota media de 9, 10 o matrícula de ... honor. Y los que tengan notables –7 u 8–, disfrutarán de una bonificación del 50 por ciento: en lugar de los 400 euros anuales que cuesta, sólo tendrán que pagar 200.

