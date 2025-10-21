Madrid critica el decreto-ley que dota con 500 millones a las comunidades para atención a la ELA: «Es otro 'yo invito y tú pagas'»

La atención a la Dependencia está infrafinanciada, y ahora lo va a estar más, una vez que el consejo de Ministros ha aprobado un decreto-ley que otorga 500 millones de euros para financiar en todas las comunidades autónomas el gasto de la Ley ELA. ... Así opina la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, que entiende que la infrafinanciación que ya se da en este campo va a ir a más a partir de ahora: «Se queda absolutamente corto e insuficiente» y es «un nuevo 'yo invito y tú pagas' de Pedro Sánchez».

El Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Pablo Bustinduy, ha aprobado esta iniciativa, el Gobierno busca «garantizar una atención continuada las 24 horas a los pacientes en las fases más avanzadas de enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica, que requieren cuidados y apoyos permanentes». También se aprueba un nuevo grado de dependencia extrema, el III+.

Pero la consejera de Familia madrileña censura al Gobierno central por pensar que con 500 millones de euros va a ser suficiente para poder atender a todas las personas con ELA. La medida le parece «insuficiente y por eso pide «respeto» para los pacientes y negociar la cifra con las comunidades autónomas.

«He conocido la información esta mañana por el tuit del presidente. A mí me parece una total desvergüenza que lo incluya en el cajón de toda la deuda que tiene con las comunidades autónomas que sobrepasa los 2.000 millones de euros al año solo en la atención a la dependencia para toda España», ha apuntado. De esa cifra, a Madrid le debe más de 365 millones al año, un millón al día según los cálculos del Gobierno regional.

Dávila ha criticado a Sánchez y al Ejecutivo central por anunciar esta iniciativa para «tratar de salvar una situación por la infrafinanciación de la Ley ELA». Ha recordado también que desde que se aprobó esta normativa específica para pacientes con esta dolencia, «han fallecido 1.100 personas».

«Yo creo que las personas con ELA se merecen un respeto. El presidente del Gobierno ha sido profundamente irrespetuoso volcando esta información a través de un tuit sin tener ninguna interlocución con las comunidades autónomas, que son las que están atendiendo a los pacientes con ELA en sus hospitales», ha lamentado.