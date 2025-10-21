Suscribete a
Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Madrid critica el decreto-ley que dota con 500 millones a las comunidades para atención a la ELA: «Es otro 'yo invito y tú pagas'»

La consejera madrileña de Familia, Ana Dávila, denuncia la «infrafinanciación» de la Dependencia, que con esto «se queda absolutamente corto e insuficiente»

El Gobierno aprobará este martes un decreto ley para desarrollar la Ley ELA y destinará 500 millones a los pacientes dependientes

Centro de día para pacientes con ELA en el Hospital Enfermera Isabel Zendal
Sara Medialdea

Madrid

La atención a la Dependencia está infrafinanciada, y ahora lo va a estar más, una vez que el consejo de Ministros ha aprobado un decreto-ley que otorga 500 millones de euros para financiar en todas las comunidades autónomas el gasto de la Ley ELA. ... Así opina la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, que entiende que la infrafinanciación que ya se da en este campo va a ir a más a partir de ahora: «Se queda absolutamente corto e insuficiente» y es «un nuevo 'yo invito y tú pagas' de Pedro Sánchez».

