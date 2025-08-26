Madrid cifra en el 0,26% el seguimiento de la huelga en el Hospital de La Paz

Un total de 19 trabajadores, «de 7.300», han secundado la huelga que había convocado para este martes el sindicato Trabajadores en Red (TERE) en el Hospital de La Paz, según los datos oficiales aportados por la consejera de Sanidad, Fátima Matute. Son, ha dicho «el 0,26 por ciento», ha vuelto a insistir, restando peso a la protesta.

Los trabajadores se quejaban de la «insostenible» falta de profesionales durante el verano, y de un incremento de la carga de trabajo que lleva a algunos de ellos a sufrir incluso problemas de salud mental. Los organizadores reclaman una contratación de personal que cubra las ausencias, contar con plantillas de trabajo con tres meses de antelación y disfrute de los días de libre disposición.

Para Fátima Matute, desde la Consejería que dirige se está trabajando en la mejora de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, y respecto a la protesta de TERE, del que ha recordado que es «un sindicato minoritario», ha insistido en que trata de compaginar el derecho al descanso en verano de los profesionales sanitarios con la atención 24/7 a los madrileños.

También ha denunciado que ofrecieron 69 plazas de formación de nuevos profesionales para la nueva especialidad de Medicina de Urgencias y «el Ministerio de Sanidad sólo nos ha aprobado 11», pese a que la formación la realizaría la Comunidad y también esta institución correría luego con sus sueldos.

Los diputados de la oposición Javier Guardiola (PSOE) y Manuela Bergerot (Más Madrid) ﻿se han desplazado hasta las puertas del hospital para acompañar a los manifestantes. Guardiola consideró «absolutamente bochornoso» el tratamiento que la Comunidad da a sus trabajadores sanitarios, «con contratos precarios y una sobrecarga de trabajo».

Tanto él como Bergerot han denunciado el cierre en este hospital de 397 camas, casi un tercio del total, durante el verano. «Los trabajadores no pueden más; quieren hacer un grito, una llamada de atención de decir que no pueden seguir así» indicó Guardiola.

Por su parte, Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, denuncia la «incompetencia» de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y ha anunciado que presentarán una iniciativa en la Cámara autonómica para aumentar las plantillas en todos los hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

La huelga, ha dicho, «está convocada para pedir más recursos humanos y sus servicios mínimos está ya garantizando más atención en el Hospital de la Paz que el que ha tenido durante el último mes de agosto», lamentó.

Así, la portavoz en la Asamblea de Más Madrid ha criticado «el desmantelamiento de la sanidad pública» por parte del Gobierno autonómico, algo que pasa «precisamente por unas condiciones indignas para los trabajadores, cerrando camas, dejando de dar una atención como se merece los madrileños».