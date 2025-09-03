Madrid, entre las capitales más baratas de Europa para ir a conciertos

La música en directo no solo depende del cartel o del recinto: la ciudad en la que la vivas puede cambiarlo todo. Así lo revela el último análisis de SeatPick, que compara el precio medio de las entradas para conciertos en más de 40 ... grandes capitales europeas.

Los resultados muestran un mapa desigual: mientras algunas ciudades permiten disfrutar de grandes conciertos por menos de 80 euros, otras superan los 150 euros de media. Las diferencias son tan notables que en algunos casos, ver al mismo artista puede costar el doble según la ciudad en la que actúe.

El estudio se ha centrado exclusivamente en conciertos de artistas internacionales de primer nivel, dejando fuera a bandas locales o eventos más pequeños, con el objetivo de ofrecer una comparativa homogénea entre ciudades de similar peso cultural y musical.

Noticia Relacionada Consumo investiga posibles irregularidades en la venta de entradas para Bad Bunny N. Serrano Se va a investigar a una gran gestora de tickets tras la llegada de varias denuncias de consumidores de posibles cargos ilícitos

Los datos han sido extraídos de más de 3.500 eventos listados en SeatPick y otros sitios web de entradas durante 2025, cubriendo conciertos de artistas nacionales e internacionales en 40 ciudades europeas. Y una de sus conclusiones es que con una media de 106 euros por entrada, Madrid es una de las capitales musicales más asequibles de Europa. Está por debajo de Londres (108 €), Berlín (122 €) o Milán (118 €), y muy cerca de ciudades como Lisboa o Ámsterdam, todas ellas en una lista de las más baratas que aparece liderada por la capital de Noruega.

Oslo – 77 €

Praga – 79 €

Manchester – 85 €

Helsinki – 86 €

Budapest – 88 €

Lisboa – 89 €

París – 89 €

Ámsterdam – 98 €

Madrid – 106 €

Londres – 108 €

Además de ofrecer una amplia programación en grandes recintos como el Movistar Arena o el Metropolitano, Madrid mantiene una oferta cultural en salas medianas y pequeños espacios que equilibra el coste medio de asistir a un concierto. Es una ciudad donde aún se puede ver a artistas internacionales a precios razonables, sin necesidad de hipotecar el bolsillo.

Por el contrario, Barcelona se sitúa entre las 10 ciudades más caras, con un precio medio de 127 €. Le superan solo capitales con un alto coste de vida como Zúrich, Viena, Bruselas, Estocolmo o Roma. En el extremo alto del ranking están:

Roma – 158 €

Estocolmo – 153 €

Bruselas – 133 €

Viena – 129 €

Barcelona – 127 €

Zúrich – 124 €

Berlín – 122 €

Lyon – 121 €

Milán – 118 €

Múnich – 118 €

«Todas ellas superan los 125 € de media por entrada, lo que puede suponer un freno para muchos fans, especialmente jóvenes», advierte el estudio. «En un contexto donde la inflación afecta directamente al ocio, ciudades como Barcelona corren el riesgo de convertirse en destinos exclusivos para un público con mayor poder adquisitivo. A pesar de su atractivo cultural y turístico, los precios actuales limitan la experiencia de la música en vivo para una parte importante de la población local».

Los conciertos con más reventa

Es de sobra conocido que Madrid es un lugar lleno de contrastes, y en este sentido no es diferente: si bien es una de las capitales más baratas para ir a conciertos, también es una de las ciudades españolas que más reventa registra.

Otro estudio, esta vez de la plataforma de reventa 'Fan to Fan' Rebel Tickets, ha realizado un análisis de los conciertos y festivales que más reventa han generado en España durante los meses de junio a agosto y nombres como AC/DC lideran la lista.

El informe revela que el mercado de reventa de entradas no está copado por las super estrellas más actuales, sino que el rock clásico tiene un gran peso. «Esto puede deberse a que sientes que tus grupos favoritos se vayan a retirar pronto y quieres encontrar una oportunidad de verlos en directo antes de que sea el último concierto», explica Asier Bengoa, CEO y fundador de la compañía. «Estos artistas arrastran no solo a sus fans de toda la vida, sino también a nuevas generaciones que los han descubierto a través de sus padres o de plataformas digitales y esto hace que el interés por vivir la experiencia crezca».

En lo más alto del ranking se encuentra la banda británica AC/DC, que ofreció dos conciertos en julio en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid que registraron un 11% de reventa sobre el total de sus entradas vendidas. En el mismo estadio, unas semanas antes, tocaba el grupo de metal Iron Maiden quien actuó frente a 55.000 personas y ocupa el segundo puesto del ranking con un índice de reventa del 10%.

El cantante y guitarrista Bruce Springsteen actuó dos noches de junio en el Estadio Reale Arena de San Sebastián, y sus actuaciones alcanzaron un 9% de reventa. Por otro lado, termina el ranking con un grupo de rock en español: Maná. La banda mexicana estuvo de gira por España y el 7% de sus fans no se perdieron la esperanza gracias al mercado de la reventa.

MÁS INFORMACIÓN Las estafas en la reventa de entradas aumentan un 600%: cinco consejos para evitar que te engañen

En oposición a los conciertos, el análisis de Rebel Ticket muestra una distribución más homogénea con los festivales: con un 9% de reventa de abonos, empatan en el primer lugar Boombastic Festival, Aquasella Festival, Medusa Festival y Cruïlla Festival, consolidándose como algunos de los eventos más demandados del verano.