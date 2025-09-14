Madrid se blinda y encara el desenlace más tenso de la Vuelta: cortes de tráfico y despliegue policial

Manifestantes propalestinos antes de darse la salida de la vigésima etapa de La Vuelta a España

La capital acoge hoy la última etapa de la Vuelta a España con un dispostivo policial «extraordinario» que se ocupará de controlar que las protestas pro Palestina no boicoteen el final de la competición. La tensión sin precedentes de la jornada vivida ayer en la sierra se traslada ahora al circuito urbano, donde tienen la oportunidad más mediática de mostrar su apoyo a Gaza.

El recorrido, que tiene como punto de salida el municipio de Alalpardo, pasará por Algete, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, El Pardo y Aravaca. Una vez en la capital, el circuito pasará por la plaza de Cánovas del Castillo y alcanzará el paseo del Prado y la plaza de Cibeles, donde estará situada la línea de meta.

Sin embargo, este no será el final de la etapa ya que los ciclistas deberán dar diez vueltas en un circuito interno, que transcurrirá por Recoletos hasta Colón, donde bajará hasta la calle de Alcalá hasta Callao, reincorporándose desde la Gran Vía hacia el paseo del Prado de nuevo.

Como ha venido informando ABC esta semana, 400 guardias civiles, 1.100 policías nacionales –de los que 800 son antidisturbios– y más de 700 agentes de la Policía Municipal de Madrid formarán el dispositivo de seguridad que blindará la capital y se encargará de prevenir que se produzcan boicots por parte de los manifestantes. La de hoy es una ocasión que no pueden desaprovechar pues se trata de la etapa con mayor proyección mediática, por ello en sus convocatorias recomiendan asistir temprano a la zona del centro y evitar ser expulsados por los cortes de circulación. Los puntos clave, según señalan en sus canales, son Atocha, Callao y ermita de San Antonio de la Florida, aunque también lo son la calle Mayor y la Carrera de San Jerónimo.

Según precisaron a este periódico fuentes policiales, evitar esto «va a ser muy difícil» ya que a pesar de la alta presencia de agentes policiales, «si quieren cortar el recorrido, lo pueden hacer», y más intención pondrán en esta etapa, donde para ellos es «más efectivo».

Cortes de tráfico

El circuito urbano provocará modificaciones en el servicio de un centenar de líneas de autobuses interurbanos y de la EMT, y además permanecerán cerradas las estaciones de Metro de Banco de ESpaña, Gran Vía y Sol.

Las labores de montaje y desmontaje también conllevarán modificaciones en las líneas de bus nocturno desde las 05.00 horas hasta las 03.00 horas de esta madrugada. Se verán afectadas 26 líneas de 'búhos' y la línea nocturna exprés al aeropuerto.

Los cortes de tráfico en las calles cercanas al circuito urbano comienzan en torno a las 5.00 horas por el montaje de las infraestructuras y se irán ampliando conforme pasen las horas. Está previsto que se mantengan hasta aproximadamente las 22.00 horas.