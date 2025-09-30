Suscribete a
ABC Premium

Madrid se blinda contra sus más de 200 ciberataques diarios

La consejería de Digitalización reforzará los sistemas críticos de la Administración autonómica con un Centro Regional de Operaciones

Un año de Cuenta Digital: más de 750.000 madrileños ya se han pasado a la gestión online de sus trámites

Una de la salas del Hospital Isabel Zendal, uno de los entes críticos y susceptibles de ciberataques
Una de la salas del Hospital Isabel Zendal, uno de los entes críticos y susceptibles de ciberataques DE SAN BERNARDO
Amina Ould

Amina Ould

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Comunidad de Madrid sufrió a lo largo de 2024 decenas de miles de ciberataques, unos delitos silenciosos que comprometen los sistemas no solo de las administraciones y empresas, sino también de particulares. Por ello, la consejería de Digitalización, liderada por Miguel López-Valverde, trabaja ... con unas herramientas de protección que permiten luchar contra aquellos que buscan desestabilizar los sistemas críticos de la región. A partir del primer trimestre de 2026, se pondrá en marcha el Centro Regional de Operaciones, además de haber extendido el Escudo Digital en 60 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que se desplegará antes de que finalice el año en 143 municipios.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app