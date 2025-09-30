Madrid se blinda contra sus más de 200 ciberataques diarios

La Comunidad de Madrid sufrió a lo largo de 2024 decenas de miles de ciberataques, unos delitos silenciosos que comprometen los sistemas no solo de las administraciones y empresas, sino también de particulares. Por ello, la consejería de Digitalización, liderada por Miguel López-Valverde, trabaja ... con unas herramientas de protección que permiten luchar contra aquellos que buscan desestabilizar los sistemas críticos de la región. A partir del primer trimestre de 2026, se pondrá en marcha el Centro Regional de Operaciones, además de haber extendido el Escudo Digital en 60 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que se desplegará antes de que finalice el año en 143 municipios.

Según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, se denunciaron en la región el año pasado 74.007 ciberdelitos. Esta cifra ha disminuido un 6,2% con respecto al año anterior, pero sigue suponiendo un problema al que hacer frente. Las amenazas de estos grupos –principalmente rusos– permiten que, ya sea a la fuerza o encontrando algún tipo de vulnerabilidad, puedan llegar a paralizar entes y pedir un rescate. Por ello, el Gobierno regional trabaja con una serie de recursos que permitan hacer frente a estos ataques. Así, el centro que comenzará a funcionar a principios del próximo año permitirá reforzar sistemas críticos de la Administración autonómica –entre los que se pueden encontrar el Canal de Isabel II o Metro de Madrid, por ejemplo– gracias a un equipo que trabajará con herramientas avanzadas basadas en la Inteligencia Artificial y podrá predecir y anticiparse a estas acciones.

También se podrán analizar en tiempo real grandes cantidades de eventos digitales y reaccionar en cuestión de segundos. Asimismo, se monitorizarán todos los días del año y a todas horas las infraestructuras tecnológicas regionales, en colaboración con centros nacionales e internacionales de cibervigilancia. Este recurso se integrará a la Agencia de Ciberseguridad.

Paralelamente, esta consejería creará otro grupo especializado de alto nivel en ciberseguridad, que se conocerán como los MadrIDfenders, que representará a la región en los principales certámenes internacionales del sector. Este grupo estará formado por siete profesionales seleccionados por la Agencia de Ciberseguridad en base a sus méritos, experiencia técnica o certificaciones internacionales para posicionar a Madrid como un referente internacional en ciberseguridad.

Pedir una cita en el médico por WhatsApp

Como ya anunció la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, en el Debate sobre el estado de la región, por primera vez y antes de que finalice el año, se incorporará el Programa de Cribado Neonatal en la Tarjeta Sanitaria Virtual. Se trata de una nueva funcionalidad permitirá a los padres acceder, desde cualquier dispositivo electrónico que tengan y de manera rápida y sencilla, a los resultados de las pruebas que se realizan al bebé en sus primeros días de vida. Además, podrán recibir notificaciones automáticas del Servicio Madrileño de Salud cuando sea necesario acudir a una consulta o contactar con especialistas.

Por otro lado, en esta aplicación que cuenta con unos tres millones de usuarios –el objetivo de esta consejería es llegar a los cinco millones– se podrán consultar los datos objetivos del Programa de enfermedades endocrino-metabólicas (conocida como prueba del talón), que puede identificar más de 30 patologías, y del cribado de cardiopatías congénitas, todas ellas esenciales para la detección precoz de enfermedades.

Y estas no son las únicas iniciativas que se incorporarán en portales digitales con motivo de hacer más efectiva la relación entre el sistema sanitario y la ciudadanía. El Gobierno regional lanzará también un 'chatbot' o asistente virtual para pedir citas médicas a través de WhatsApp como una nueva vía de comunicación con los pacientes. Esto se suma al Portal del Paciente Madrid Salud, una web donde el ciudadano podrá consultar sus informes clínicos, radiografías, historial de vacunación y otros servicios personalizados, desde su ordenador o tableta.

Trámites en cinco minutos

La tecnología también será de utilidad para eliminar procesos burocráticos tediosos. Por ello, desde la consejería de Digitalización se pondrá en marcha el proyecto EficiencIA, que permitirá a los madrileños dedicar menos de cinco minutos para realizar sus trámites. Para ello, antes de 2027 se incorporarán 200 nuevos procedimientos como la plataforma Cuenta Digital, que permitirá alcanzar el 90% de las solicitudes con impacto directo en tan solo un clic. Antes de que termine 2026, estarán activos los trámites de becas de excelencia académica-deportiva, las peticiones de ayudas al alquiler para jóvenes y sectores preferentes, entre otros.

Desde la Comunidad de Madrid estiman que habrá una reducción del 50% en el tiempo de presentación de solicitudes y del 80% en operaciones manuales, liberando demás de 82.000 horas anuales de trabajo a los empleados públicos para que así puedan dedicar más tiempo en la atención a los ciudadanos.

Sol, un avatar de IA

No serán estas las únicas líneas de trabajo que se llevarán a cabo. La Comunidad de Madrid llevará la cobertura 5G al 99,6% de la población, pero también pondrá en marcha Sol, un avatar de inteligencia artificial que resolverá trámites, dará información y acompañará al ciudadano tanto por texto como por voz, en varios idiomas, desde la web oficial. Asimismo, la consejería de López-Valverde elaborará una Estrategia de Inteligencia Artificial hasta 2030 con el objetivo de atraer grandes profesionales, generar oportunidades y posicionar Madrid como referencia europea en esta materia.

Desde el Gobierno de Díaz Ayuso son conscientes de la importancia de las tecnologías no solo en materia de innovación sino también como motor económico. Así, también comenzarán a funcionar en los próximos meses el Laboratorio de IA y la Factoría más avanzada de España, donde empresas, pymes y 'startups' podrán probar sus proyectos y desarrollar nuevos asistentes así como aplicaciones con toda seguridad.