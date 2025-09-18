Madrid ha atendido a casi 3.000 gazatíes en sus hospitales, y escolarizado a 60 niños de Gaza

Los hospitales de la Comunidad de Madrid han atendido a 2.907 personas –383 en urgencias– procedentes de Gaza. Además, se ha acogida a 60 niños en los colegios madrileños, y hay 90 gazatíes solicitantes de empleo, además de atender a 304 más en servicios para la búsqueda de un puesto de trabajo. Estos datos los aportó ayer la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tras la reunión del Consejo de Gobierno, que se celebró en la finca El Encín (Alcalá de Henares).

Estas personas no habían sido trasladadas a Madrid desde el lugar del conflicto; según especificaron fuentes oficiales, se trata de persons que tienen, con carácter generalizado, autorización para ser tratados por el Servicio Madrileño de Salud. Igualmente, en el caso de los niños, no se pudo precisar si procedían de la zona del conflicto.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se refirió ayer a estas atenciones, para aportar los datos antes señalados. Lo hizo tras criticar la actitud del Gobierno nacional en la Vuelta Ciclista: «Todo esto es parte de un plan político totalitario, viejo y suicida» porque «el antisemitismo es la marca del totalitarismo de todo signo, y siempre empieza por perseguir a deportistas, a artistas, a empresarios...». Hablar de estas cosas se utiliza, cree, para no hablar de «la corrupción del gobierno».

A continuación, denunció que Sánchez «ha firmado contratos con empresas israelíes por 400 millones de euros en materia de seguridad y defensa», mientras que Madrid atendía a esas casi 3.000 personas gazatíes, escolarizaba a 60 niños de aquel país o atendía a cientos de gazatíes que buscaban trabajo. Porque «nuestra responsabilidad es atender aquí a todos los ciudadanos, todos por igual, en igualdad de derechos y de obligaciones ante la ley, y ser un lugar de integración, tratar con humanidad y hacerlo para todos, sean judíos, gazatíes, vengan de donde vengan, haya nacido donde hayan nacido. Porque esto es Madrid: una región abierta, integradora, de las más plurales y acogedoras del mundo».

Por otra parte, la presidenta también pidió, ante la última polémica por las banderas palestinas en algunos centros escolares, que se saque la política de las aulas. Porque, a su juicio, «utilizar los colegios y las universidades con fines políticos nos retrotrae a los peores episodios del siglo XX, y van a conseguir únicamente que la bandera palestina sea vista como algo negativo si se impone a la fuerza, si se politiza todo».

Por ese motivo, aclaró que «nosotros estamos totalmente en contra de reventar la convivencia en Madrid, porque este no es un problema que no parte en Madrid, ni tiene la culpa nadie en la Comunidad de Madrid, ni ningún español». Estos son los argumentos que esgrimió para solicitar «que se deje a la comunidad educativa en paz, y pido que dejen de intentar adoctrinar en los colegios y llevar las refriegas políticas, y más esta que está promoviendo el presidente del Gobierno para tapar su corrupción». Respondía así a la plataforma 'Marea Palestina', que acusa a la inspección educativa de la Comunidad de Madrid de haber dado órdenes de que no se celebren actos de apoyo a Gaza. Ayuso negó haber dado ninguna instrucción en este sentido.

Fuentes de la Consejería de Educación aclararon, en este sentido, que no habían dado «ningún tipo de instrucción general sobre banderas o cualquier otro aspecto. Únicamente cuando las Direcciones de Área Territorial (DAT) conocen que algún centro quiere organizar actividades que pudieran tener relación con alguna cuestión política, recuerdan a los directores que los centros educativos deben ser absolutamente apolíticos».