Madrid adelanta a París y se corona como la capital más atractiva para inversores inmobiliarios, solo por detrás de Londres

Madrid ya puede presumir de una medalla de plata en el ranking de ciudades europeas más atractivas para los inversores inmobiliarios en 2025. Una clasificación en la que la capital española ha superado a París y queda tan solo por detrás de Londres como urbe ... favorita de este sector, después de escalar desde el octavo puesto en el que se situaba en hace cinco años.

Ha sido una tormenta perfecta lo que ha hecho que la capital española lidere el interés de este mercado, según el informe 'Tendencias emergentes en inversión inmobiliaria Europa 2025', elaborado por PwC y el Urban Land Institute, un organismo de investigación y educación sin ánimo de lucro con más de 45.000 miembros en todo el mundo.

Las razones de la desbancada tanto a la ciudad francesa como al resto de capitales, entre las que se encuentran Berlín o Múnich, tiene más que ver, según asegura a este periódico Felipe Reuse, director general de Property Partners en España, con el crecimiento de Madrid que de una caída del resto. «Ha ido ganando posicionamiento gracias a fundamentos macroeconómicos como el crecimiento económico, sostenibilidad, así como el interés de muchos extranjeros para venir a vivir por su riqueza cultural, ofertas de estudio...», señala.

Capital iberoamericano

Este atractivo ha llamado la atención en los últimos años principalmente de inversores iberoamericanos, algo que se traduce también en cifras: la capital española atrajo 400 millones de los 523 que llegaron a España de inversores de este continente en 2024. Es decir, la región consiguió más del 75% del total de este capital.

El primero de los factores que han permitido este ascenso de Madrid es el sólido crecimiento económico de la capital. Las previsiones esperan que el PIB de la región, y en un contexto de desaceleración generalizada de la economía, se sitúe en torno al 2,8%, dos décimas por encima del de España. Y, según los expertos, la tendencia positiva también se mantendrá en 2026, apuntan desde Property Partners, una firma internacional de intermediación inmobiliaria.

El segundo pilar gira en torno a la calidad de vida de la ciudad. En el informe 'Mapping the World's Prices 2025', redactado por el Deutsche Bank Research Institute, destaca que Madrid ha superado a ciudades como Milán, Bruselas o Barcelona, debido a factores como la accesibilidad a la vivienda, estabilidad política, calidad del sistema sanitario, infraestructuras urbanas, movilidad, digitalización de servicios públicos y un coste de vida algo más asequible que otras capitales europeas que cuentan con unas características similares.

Ligeramente relacionado con el último punto, Madrid también ofrece unas buenas infraestructuras, cuestión puesta en valor por los inversores. Entre ellas están las conexiones ferroviarias y aéreas tanto a nivel nacional como internacional, una red de carreteras, servicios de calidad y el compromiso con la sostenibilidad.

Aunque la vivienda no para de encarecerse, el precio del metro cuadrado en Madrid aún es «relativamente asequible» comparado con otras ciudades europeas. Según Idealista, el precio medio del metro cuadrado en alcanzó en agosto los 5.723 euros, con variaciones significativas según las zonas: en el paseo de Recoletos, que se ha convertido según Tecnitasa en la calle más cara de España, el metro cuadrado se cotiza a 19.000 euros; en el barrio de Salamanca, la media está en 10.719 euros; y en Usera, en 3.169 euros. Esos precios, a juicio de los expertos, son aún asumibles y tienen margen para el crecimiento.

«Aunque la ciudad está viviendo un proceso claro de valorización, sigue siendo mucho más accesible que otras capitales europeas del mismo rango. Esto abre oportunidades tanto para el inversor institucional como para el particular de alto poder adquisitivo que busca rentabilidad, estabilidad y una revalorización sostenida en el tiempo de su inversión», señala Reuse.

Por último, Madrid ofrece un extenso abanico de oportunidades para cualquier tipo de inversor inmobiliario, desde el segmento más barato hasta el más lujoso, incluyendo un creciente interés en tendencias como el 'house flipping', la compra de propiedades deterioradas o infravaloradas para reformarlas, aumentar su valor y venderlas lo más rápidamente posible para obtener un beneficio exprés.

Aun así, a Madrid le quedan todavía oportunidades de crecimiento, sobre todo mirando más allá de la capital. En Pozuelo de Alarcón o Las Rozas, donde hay grandes proyectos urbanísticos, ya tienen puestas las mirad los inversores iberoamericanos.

Además, según el informe de PwC y Urban Land Institute, los inversores europeos tienen el foco puesto también en negocios operativos, como el de los centros de datos. Las previsiones de la industria apuntan a que España podría atraer más de 58.000 millones de euros en inversión hasta 2030 y una parte muy significativa se podría concentrar en la región. Siempre y cuando el Gobierno y la administración autonómica puedan llegar a un acuerdo en cuanto a la regulación.