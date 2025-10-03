Suscribete a
Madrid adelanta a París y se corona como la capital más atractiva para inversores inmobiliarios, solo por detrás de Londres

La capital ha escalado cinco puestos en el ranking de urbes más atractivas del sector

La obra de Ventas desata el 'boom' inmobiliario: «Los pisos han subido 100.000 euros»

Vista de Madrid desde la terraza del hotel Riu JAIME GARCÍA
Amina Ould

Madrid ya puede presumir de una medalla de plata en el ranking de ciudades europeas más atractivas para los inversores inmobiliarios en 2025. Una clasificación en la que la capital española ha superado a París y queda tan solo por detrás de Londres como urbe ... favorita de este sector, después de escalar desde el octavo puesto en el que se situaba en hace cinco años.

