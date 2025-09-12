Más Madrid acusa a Ayuso de ser «Vox con sacarina», y lleva el horror de Gaza a la Asamblea porque «no hay nada más urgente» Propone que tener cita con el médico generalista en 48 horas sea un derecho, y que se instalen aires acondicionados en las viviendas más humildes

Una foto de una niña palestina muerta, Hind, que han enseñado, puestos en pie, todos los diputados de Más Madrid, ha sido el primer mensaje de la portavoz de este grupo, Manuela Bergerot, en el Debate del estado de la región, porque «no hay nada más urgente» . De ahí, ha pasado al cambio climático, recordado las muertes por exceso de calor. Y en un nuevo salto, ha pasado a los 8.000 millones de euros de quita de deuda que Madrid, ha dicho, está rechazando.

La portavoz de Más Madrid ha pedido instalar aire acondicionado en los hogares más vulnerables de Madrid, por 100 millones de euros; y también ha pedido hacer lo propio, por una inversión similar, en colegios y escuelas infantiles.

«Es usted Vox con sacarina», le ha dicho Bergerot a la presidenta, para recriminarle que no tienen ley de igualdad en Madrid y que se están dado pasos atrás en derechos para la mujer, y en sus actuaciones en relación con los menores inmigrantes.

Considera la portavoz de Más Madrid que el transporte público «es un castigo» para los madrileños que no viven en el centro, y ha denunciado que un 30 por ciento de estaciones de Metro aún no tienen ascensor: «Es que ustedes no ayudan a quienes más lo necesitan». Esto lo ha hilado con la atención temprana, por las largas listas de espera que aún existen en este ámbito.

Desde la formación política que es actualmente mayoritaria en la oposición se propone un cambio en el impuesto de transmisiones patrimoniales para que sea progresivo , poniendo "alfombra roja" a las familias pero incrementándolo al 20 por ciento para las empresas.

La líder de Más Madrid ha aprovechado que entre el público estaba una ministra del Gobierno y miembro de su partido, Mónica García, para señalarle: "Usted vino a la política a servirse, el contraste con Mónica García es apabullante". Y ahí ha entrado en el discurso el asunto del novio de la presidenta y la investigación que se lleva contra él por presunto delito fiscal. Bergerot ha llegado a señalar que Ayuso y su novio "son una sociedad con ánimo de lucro".

El recurrente tema de los fallecidos en residencias de mayores durante la pandemia ha vuelto a ser recordado por la líder de Más Madrid, que ha finalizado su intervención animando a los madrileños a elegir entre "la derecha trumpista o la izquierda madrileña".