La madre de Antonio David, el niño de Morón discapacitado muerto, será juzgada en enero pero no pisará la cárcel

La Fiscalía acusa Macarena D. O. de homicidio imprudente por no dar la medicación al niño, con una discapacidad severísima. Sin embargo, solicitará en el juicio, que comenzará en enero, la eximente total y que se la condene a seguir un tratamiento psiquiátrico

Dos años sin el niño de Morón: «Quise llevarme a mi hijo muerto a Galicia porque creí que resucitaría»

Macarena D. O., con Antonio David, en una imagen cedida por la familia
Macarena D. O., con Antonio David, en una imagen cedida por la familia ABC
Carlos Hidalgo

Macarena D. O., la mujer de 42 años vecina de Morón de la Frontera (Sevilla) señalada por lanzar el cadáver de su hijo Antonio David a un contenedor de basura en la entrada de Madrid por la A-5 (carretera de Extremadura), no pisará ... la cárcel. El próximo enero, será juzgada por homicidio imprudente, al considerar la Fiscalía que dejó morir al menor, de 15 años, al no suministrarle la medicación y cuidados necesarios para un adolescente que, como él, sufría una discapacidad severísima que incluso le impedía hablar, caminar y comer por sí solo.

