Un Mad Cool con 8.000 personas menos y más trenes para apaciguar a los vecinos

La semana pasada, Taylor Swift enamoró y desesperó. Purpurina y éxtasis entre los 180.000 seguidores del 'The Eras Tour'; sonómetros y quejas desde los pisos y terrazas que rodean al Bernabéu. Con la resaca del macroconcierto del año aún latente, Mad Cool ha anunciado una serie de mejoras para su séptima edición, los próximos 10, 11, 12 y 13 de julio, en la tercera ubicación desde que naciera el festival que se desmarca del reguetón, el espacioIberdrola Music de Villaverde. En la otra punta de Madrid, en otro macrorrecinto junto a otros barrios residenciales, el siguiente gran evento del año también enamora y desespera.

Las principales novedades de este año son menos aforos y más trenes. Después del polémico estreno de la anterior edición, con calles colapsadas y excesos de ruido durante tres días de conciertos —el Ayuntamiento de Madrid sancionó a la promotora con una multa de 22.000 euros por rebasar los decibelios permitidos—, los organizadores del Mad Cool han reducido un 12% la afluencia de festivaleros, de las 66.000 personas que asistieron en 2023 a un máximo de 58.000 fijado para este verano. Son 8.000 personas menos cada día entrando y saliendo de Villaverde.

Por primera vez, los miles y miles de asistentes podrán regresar a sus casas en Cercanías. La estación de Renfe de Villaverde Alto estará operativa todas las noches hasta las 4 de la madrugada, con una frecuencia de paso de 10 minutos, y se suma al incremento habitual de Metro, también con trenes cada 10 minutos y operativo hasta las 4 de la mañana. Mad Cool paga 400.000 euros por este transporte adicional hacia zonas bien comunicadas de la capital, como Legazpi o Embajadores; aún faltan detalles por concretar. El festival trabaja además con el Ayuntamiento de Getafe para preparar lanzaderas de autobuses desde el municipio hasta el recinto de Villaverde, una manera de evitar que miles de personas crucen a pie el único paso bajo la M-45.

Madrid San Cristóbal Villaverde Alto (Abierta hasta las 04.00 h) A-42 Entrada principal más dos nuevos accesos San Cristóbal Industrial Mad Cool Colonia Marconi Getafe M-45 Los Espartales Fuente: Elaboración propia / ABC Villaverde Alto (Abierta hasta las 04.00 h) San Cristóbal Madrid Entrada principal más dos nuevos accesos San Cristóbal Industrial Mad Cool A-42 Colonia Marconi M-45 Getafe Los Espartales Fuente: Elaboración propia / ABC

Mad Cool se mudó el año pasado de Valdebebas, un espacio que ocupará el circuito de Fórmula 1 y la inminente ampliación de Ifema, porque mermaba el aforo del festival a un número inviable de 35.000 personas. El nuevo Iberdrola Music en Villaverde, con una superficie de 85.000 metros cuadrados y una capacidad para 100.000 personas, era la mejor alternativa. Con una pega: se levanta a 300 metros de la primera línea de viviendas del norte de Getafe y a 500 metros de la Colonia Marconi, una zona residencial de Villaverde.

Cuando han hablado con nosotros?



Jamás propondríamos redireccionar al polígono industrial e impedir que las empresas que están ahí, no puedan trabajar.



Si eso es falso, quien cree lo demás. @madcoolfestival@iberdrolamusic@DefensorPuebloEhttps://t.co/p8HanI3U8P pic.twitter.com/QY2k818o9o — Plataforma StopMadcoolVillaverde (@StopMadcool_23) June 4, 2024

El año pasado, distintas asociaciones vecinales de ambos municipios se agruparon en la Plataforma Stop Mad Cool Villaverde, se manifestaron semanas antes de que se celebrara el festival, y durante el evento se quejaron, durmieron poco, grabaron los atascos y midieron los niveles de ruido. El plan de movilidad que ha diseñado Mad Cool pretende apaciguar a los afectados, con el objetivo de que «el flujo de público vaya hacia el polígono, en vez de hacia los vecinos», aseguró este martes el director del festival, Javier Arnaiz.

Durante los cuatro días de Mad Cool se desplegará un millar de personas para garantizar la seguridad dentro y fuera del recinto, y habrá un equipo especial de informadores a pie de calle para guiar a los festivaleros hasta los tres accesos, dos más que el año pasado, en la misma calle, para evitar embudos. Y el número de escenarios se reducirá de ocho a seis, orientados de manera que «minimicen» la contaminación acústica.

Los vecinos, no obstante, desconfían de este plan de movilidad. «El espacio sigue sin insonorizar, es el mismo, dijeron que iban a soterrar los escenarios y no hicieron nada», critica una portavoz de la Plataforma Stop Mad Cool Villaverde que reside en el norte de Getafe y prefiere preservar su anonimato. «En la zona no deja más que ruido, colapso y basura. Y en cuanto a los empleos, aquí trabajan cuatro días y de camareros, pero eso no es trabajo para el sur», lamenta esta portavoz, que prevé que las calles volverán a atascarse, que las empresas del polígono estarán bloqueadas durante horas y los barrios, encerrados. «Como en el Bernabéu, no se puede hacer lo que está pasando en todo Madrid... Es que ya damos igual todos los vecinos», concluye.

La repercusión económica

La cruz del Mad Cool son las molestias; la otra cara de la moneda de estos eventos incrustados en la ciudad es el dinero con el que riegan la propia urbe. Taylor Swift dejó en la hostelería 10 millones de euros cada jornada de concierto, y ocupó el 90% de las plazas hoteleras de Madrid. El Mad Cool ha calculado su propia repercusión, a partir de un informe de la consultora Metyis. En 2023, los tres días de festival crearon 6.763 empleos y un impacto económico de 46 millones de euros en la región, 37 millones solo en la capital. Son vuelos, consumo, alojamiento, transporte... de unos asistentes que gastaron 24 millones en la economía madrileña, sobre todo, los visitantes internacionales.

«Por cada euro que recibimos de subvención se generan 57 euros para la ciudad», destaca Arnaiz. Aunque este año también se han producido cambios en las subvenciones. Si bien la Comunidad de Madrid ha mantenido la suya, en torno al millón de euros, Cibeles ha cortado el 80% de su patrocinio, del millón de euros de 2023 a la partida actual de 200.000 euros. Y, de momento, el Ayuntamiento de Madrid no ha otorgado la pertinente licencia a la promotora. «Ese plan de movilidad afecta a la M-45, que es gestionada por Guardia Civil y, por tanto, por Delegación de Gobierno, que tiene que validarlo», señaló este martes el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante. La Delegación replicó, sin embargo, que entre sus «competencias no está validar ningún plan de movilidad» y devolvió la pelota al tejado municipal.