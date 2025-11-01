Suscribete a
Macrorredada policial en discotecas de bandas latinas con 40 detenidos

La Policía nacional irrumpe en cuatro locales de Tetuán y Latina en busca de pandilleros y armas

Carlos Hidalgo

La Jefatura Superior de Policía de Madrid redobla su presencia en las noches en aquellos puntos más conflictivos. La persecución contra las bandas latinas, los locales de ocio donde suelen reunirse, y el trapicheo de drogas y la tenencia de armas llevó a varias ... decenas de agentes a practicar una macrorredada el pasado fin de semana. Los distritos elegidos fueron Tetuán y Latina. El operativo se saldó con 40 personas detenidas, además de una multitud de identificados.

