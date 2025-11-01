Macrorredada policial en discotecas de bandas latinas con 40 detenidos

La Jefatura Superior de Policía de Madrid redobla su presencia en las noches en aquellos puntos más conflictivos. La persecución contra las bandas latinas, los locales de ocio donde suelen reunirse, y el trapicheo de drogas y la tenencia de armas llevó a varias ... decenas de agentes a practicar una macrorredada el pasado fin de semana. Los distritos elegidos fueron Tetuán y Latina. El operativo se saldó con 40 personas detenidas, además de una multitud de identificados.

Según ha podido saber ABC, participaron efectivos de la Brigada de Extranjería y Fronteras; y, por parte de la de Seguridad Ciudadana, las unidades de Intervención (UIP), los antidisturbios, y las de Prevención y Reacción (UPR), expertas también en contención de masas. También estuvieron agentes de las comisarías de los distritos implicados y la Inspección de Trabajo.

El operativo tuvo lugar la madrugada del sábado, 25 de octubre, y comenzó en el distrito de Latina. Allí, los actuantes irrumpieron en la discoteca La Diabla, situada en la calle de Francisca Armada, 47. En la Policía, es conocida por las continuas peleas, broncas y robos que ocurren en el interior. El testimonio de algunos clientes así lo confirma. Está considerado, además, un pub recurrente entre pandilleros del distrito.

Nada más entrar, el dispositivo ordenó el encendido de luces y que se apagara la música. No había demasiada gente: hubo 12 identificados, dos detenidos por vulneración de la Ley de Extranjería (se encontraban de manera ilegal en España) y Trabajo levantó un acta por una falta a la Seguridad Social, al estar un trabajador en condiciones irregulares.

En la calle de Maqueda, 30, se encuentra Manicomio. Así es como se llama un club en el que, entre otras cosas, se publicitan espectáculos de gogós femeninas con indumentaria y poses sexuales. Los funcionarios se llevaron arrestadas a dos personas por extranjería e identificaron a 32. Entre ellas, a una menor de edad que entregaron a su abuelo. Además, la inspección laboral redactó tres faltas por no tener dados de alta a sendos empleados que allí trabajaban.

Justo al lado se encuentra Mangue, «el sitio ideal para tomar algo refrescante en un ambiente agradable», afirma la propia empresa. Pero el ambiente que se encontraron los policías nacionales en esa discoteca, donde identificaron a 91 personas, llevó a la detención de siete de ellas, además de percatarse de que también había un trabajador en situación irregular.

Ya en el distrito de Tetuán, quedaba lo peor. A las dos de la madrugada, un grupo de antidisturbios (unos 40 agentes) llegaron a Checho's, situada en Bravo Murillo, 360. Está entre las estaciones de Metro de Valdeacederas y Plaza de Castilla. Anteriormente conocida como 360 Club, esta discoteca viene siendo objeto de continuas denuncias vecinales. Se da la circunstancia de que el local está en un sótano junto a la Junta Municipal de Distrito.

Denuncias por ruidos

El pasado agosto, los sufridos residentes del barrio levantaron la voz por el constante ruido y el alto volumen de la música en la sala y aseguraron que el negocio funcionaba con una mera declaración responsable, a falta de la licencia definitiva. Las llamadas a la Policía eran constantes y parecía que aquello no servía de nada. El Ayuntamiento de Madrid ordenó el cierre, en abril, durante seis meses, pero la propiedad presentó la declaración y fue reabierto en julio. Un mes antes, la comunidad de vecinos acordó denunciar formalmente los hechos, algo que ya habían hecho varias personas de manera individual

Pero finalmente, el sábado de madrugada, los agentes se llevaron detenidas a 29 personas (27 por vulneración de la Ley de Extranjería; además de otras dos por tenencia de armas blancas); amén de dos actas de la Inspección de Trabajo por ilegalidades en la contratación del personal.