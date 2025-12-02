Suscribete a
Macrorredada contra las bandas en La Cubierta de Leganés: 30 detenidos y 550 identificados

ABC acompaña a la Policía Nacional en una inspección a discotecas conflictivas, donde entre otros había un trinitario que fue tiroteado en agosto

Las reyertas y los tiroteos en la zona son una lacra. Los agentes se incautaron también de drogas y hallaron a menores de edad en los locales

Detenido el novio de la chica que recibió un disparo en la cara en Leganés: «Encontramos una pistola en la calle y jugamos con ella»

La Policía Nacional, el domingo de madrugada, en la discoteca Weekend de Leganés
La Policía Nacional, el domingo de madrugada, en la discoteca Weekend de Leganés TANIA SIEIRA
Leganés

La medianoche se ha cernido ya como un agujero negro sobre Leganés y sus calles parecen más vacías que cuando la pandemia del Covid. Sin embargo, como un oxímoron, al lado de la plaza de Joan Manuel Serrat truena el fatídico reguetón por todos los costados de La Cubierta ... . Es ya madrugada del domingo y los cuerpos más jóvenes lo saben. Entre la muchedumbre de chavales peinados como brócolis, un taxista asevera que aquello ya no es como antes (se refiere a unos años atrás): que sí, que hay cuchilladas, drogas, pandilleros y atracos, pero cualquier tiempo pasado fue peor. Las crónicas de sucesos dicen más bien lo contrario. En Halloween, una pareja se encontró, según dijo él, una caja, se la llevaron a casa y dentro descubrieron una pistola. La chica acabó con un balazo que le atravesó la cara cuando «jugaban» con el arma. Su novio, que la bajó a la calle y la dejó tirada y malherida, está ya en prisión.

