De la M-30 a la futura A-5: el GPS no se perderá en ningún túnel urbano

Perderse en los túneles de la M-30 ya es historia gracias a las más de 1.600 balizas bluetooth instaladas por el Ayuntamiento de Madrid en colaboración con Google Maps y Waze que ya permiten que los navegadores no pierdan cobertura y sigan funcionando. «Puede parecer un pequeño paso, pero ha sido un gran avance extraordinariamente complejo. Ninguna ciudad en el mundo actualmente dispone de esta conectividad a través de balizas y por tanto, ninguna otra tiene una red tan amplia en la que no haya pérdida», presumió el regidor, José Luis Martínez-Almeida, ayer en la inauguración de estos dispositivos, donde anunció también que ya se están instalando en los 38 túneles urbanos de la ciudad. Habrá 1.100 balizas adicionales que esperan que estén en funcionamiento antes de final de año. También trabajan para que se incluyan en la parte soterrada de la A-5 antes de su apertura.

Las balizas,en las que el consistorio ha invertido 141.000 euros, son dispositivos de bajo consumo, que funcionan con pilas y que emiten una señal bluetooth constante y unidireccional que permite a la aplicación proporcionar a los conductores la información precisa sobre su ubicación. Aunque son dispositivos de código abierto, no rastrean ni capturan datos. Sí permiten, sin embargo, compartir información sobre el estado del tráfico, accidentes o cualquier otra contingencia.

Para su utilización, el usuario tendrá que configurar su teléfono móvil. En primer lugar, es necesario descargar las aplicaciones Waze o Google Maps (disponibles en Android e IOS). Posteriormente, en el caso de Waze, simplemente se tendrá que habilitar el 'bluetooth'. Por su parte, en Google Maps, además de tener activado el 'bluetooth', tendrá que activar la opción de 'balizas de túnel bluetooth' en los ajustes de la aplicación (ajustes/navegación/balizas de túnel bluetooth).

De esta manera, en el momento en que el conductor se adentre en el túnel, el receptor 'bluetooth' del teléfono detectará la señal y activará la navegación guiada, calculando con precisión la posición del usuario, ya que las balizas emiten una señal de localización que identifica a cada una de ellas.

Un desafío tecnológico

La puesta en marcha del sistema, supervisado por el área de Obras y Equipamientos, ha supuesto un importante desafío tecnológico por varios motivos. Por un lado, la red de túneles de la M-30 es muy extensa (tiene 48 kilómetros de longitud, 21 entradas y 26 salidas) y además cuenta con segmentos tan complejos como el tramo que va desde el puente de Praga hasta el de Toledo, compuesto por dos túneles que discurren en paralelo pero superpuestos. Este hecho suponía un problema a la hora de determinar el posicionamiento, ya que pasaba de ser bidimensional sobre un mapa, a tridimensional, incluyendo la profundidad.

Los responsables del proyecto reconocieron «Madrid es demasiado grande e importante para decir que no», aunque primero probaron su funcionamiento en localidades más pequeñas. «No hay ninguna otra ciudad en el mundo en estos momentos que cuente con este nivel de conectividad, que permita tener una red de túneles tan amplia y tan extensa en la cual no hay posibilidad de pérdida»», destacó Almeida, que recordó también que Madrid Calle 30 será, a partir del 1 de enero de 2026, 100% municipal. Esto va a suponer un ahorro para el Ayuntamiento «a lo largo de los próximos quince años de 1.000 millones de euros y, al mismo tiempo, va a permitir aumentar esa red con 65 kilómetros adicionales dado que las operaciones de conservación y mantenimiento se van a realizar desde esta sociedad pública», zanjó.