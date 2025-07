Una luz en la oscuridad para los niños de la Cañada Real

Farah, Miriam y Amal se encuentran sentadas en la bancada metálica más próxima al campo. Murmullan entre sí, alzan la vista hacia la cancha deportiva y vuelven a convertirse en confidentes unas de otras. A su alrededor, todo es alboroto y griterío. Pero ellas ... parecen ensimismadas con su propio coloquio. Frente a las gradas, en el terreno de juego, cinco jóvenes se lanzan un balón de rugby. Y a escasos metros, un grupo de diez niños se mueve al ritmo de la música en un taller de zumba impartido por dos jóvenes monitoras.

Diversas actividades colman el espacio. Pero Farah, Miriam y Amal permanecen en la bancada, absortas. Tienen quince años y acaban de cursar tercero de la ESO en el Instituto Santa Eugenia. Acuden de lunes a jueves, desde las 16 hasta las 19.30 horas, al centro de día infantil ubicado en el sector 6 de la Cañada Real Galiana, convertido hoy en una especie de campamento urbano, para recibir refuerzo y apoyo escolar.

Aproximadamente, 200 menores corretean por lo que alguna vez fue una fábrica de muebles y hoy es punto de atención de la Cruz Roja, donde además trabajan servicios sociales, Cáritas, El Fanal –dedicado a la infancia–, Asociación Barró, el programa ASPA –especializado en adolescentes–, Fundación Voces y el Colegio de Odontólogos.

Juegos deportivos, talleres de reanimación cardiopulmonar –impartidos por los Centros Municipales de Salud Comunitaria (CMSc)– y de manualidades, actividades lúdico-educativas, actuaciones circenses y hasta un aula de realidad virtual. «Se trata de un ejercicio comunitario, abierto a toda la población del sector 6 de la Cañada Real, y encuadrado dentro del proyecto CDI (Centro de Día Infantil) de Cruz Roja, adaptado a la mañana durante cinco días. Cada entidad tiene su listado de participantes y beneficiarios. Lo que hemos hecho, entre todas las organizaciones, es buscar recursos para poder ofrecer diferentes talleres», explica Gonzalo Herrera, coordinador de proyectos en el punto de atención de Cruz Roja en la Cañada Real Galiana.

Los centros de día infantiles –en total, el Ayuntamiento de Madrid gestiona 46, con un equipo profesional de más de 100 personas y 600 voluntarios– son recursos dirigidos a niños y niñas de entre tres y doce años que viven en situación de pobreza y exclusión social en donde se les presta atención y cuidado al finalizar la jornada escolar. Su finalidad es apoyar la conciliación de la vida familiar y laboral.

En lo que llevamos de año, Cruz Roja ha atendido a 333 personas, de las cuales 105 son niños, niñas y adolescentes. Y a diario, la organización atiende a 46 menores del sector 6 del poblado visitado en su centro de día infantil. A través de este proyecto socioeducativo, la entidad organiza, desde 2021, actividades fuera del barrio, para que estos menores tengan la oportunidad de conocer y disfrutar de otros espacios a los que no están habituados.

«Jornada de puertas abiertas» en el centro de día infantil de la Cañada Real, donde cientos de menores disfrutan de diversos talleres Guillermo Navarro

«Todos los viernes hacemos salidas culturales. El objetivo es poder enseñarles otros espacios que no sean los del poblado. Hacer que rompan con su rutina, con su entorno. En Cañada, la población infantil –hay censados más de 3.000 menores–, está abocada a permanecer aquí. Lo que nosotros les ofrecemos son rutas y visitas fuera del barrio para que conozcan otras realidades», apunta Herrera. Asimismo, señala, «los fines de semana, todos ellos, acompañados por otros adolescentes, vienen y pasan aquí desde las diez de la mañana hasta las dos de la tarde».

Otro de los grandes propósitos de este programa es trabajar la convivencia y la relación entre ellos mismos, con el objetivo de que aprendan valores y normas de comportamiento. El asentamiento es un crisol de culturas y de religiones, comentan. En ella conviven familias gitanas, magrebíes y rumanas, entre otras. Cuentan las entidades que, sin ser un barrio real de distrito, la Cañada tiene vida de barrio. «Por eso es bueno trabajar de manera comunitaria».

Una antigua fábrica

La sede está ubicada a unos metros de donde se encuentra la mezquita y la incineradora de Valdemingómez. Para llegar a ella se deben atravesar, aproximadamente, tres kilómetros de la zona de venta, la más compleja de la barriada. Recorremos el espacio, «hoy manga por hombro». «La idea es que sea jornada de puertas abiertas, que entre y salga quien quiera, pudiendo acceder a los distintos talleres en los correspondientes espacios habilitados», indica el coordinador.

Nada más entrar, divisamos al equipo técnico y de voluntariado. «Trabajan en diferentes áreas: empleo, asesoramiento jurídico ante hechos de discriminación racial, por género o por nacionalidad... Además, contamos con un proyecto de extrema vulnerabilidad y de competencias digitales dirigido a los más jóvenes», señala.

Más adelante, dejando atrás una pequeña cocina, «nuestro espacio de intimidad», percibimos a dos jóvenes realizando talleres prelaborales. Y al final del pasillo, en la última sala, Moha, uno de los casi 200 menores que han acudido a la actividad matutina, se encuentra en el suelo practicando la maniobra de reanimación cardiopulmonar con un maniquí de entrenamiento. A su alrededor, 16 menores prestan atención. Entre ellos, Farah, Miriam y Amal.

Fuera, frente a la entrada del edificio, Said se apresura a escribir sobre un folio de papel la palabra «amor», como respuesta a «un sentimiento que mueve el mundo, que se da entre las personas y que su símbolo es un corazón». Juega, junto a una veintena de niños y niñas, a Pasapalabra, dirigido por tres monitores y un gran rosco de cartón. «Por la letra B, sustantivo. Lo contrario de malo...». Said y su equipo no llegan a dar con el vocablo. O, al menos, no antes que sus compañeros. «¡Bondad!», grita Lucas, del equipo contrario, mientras señala victorioso su hoja de respuestas. «Hay que aprender a perder», anima a Said uno de los suyos.

Es principios de julio. El sol se percibe implacable sobre los tejados de uralita. A diferencia de los adultos, los más pequeños parecen ajenos a la canícula. «En verano es peor», arroja Herrera señalando los paneles solares. En estos momentos, uno de los principales problemas a los que se enfrentan unas 1.200 familias de los sectores 5 y 6 de la Cañada Real es al corte del suministro eléctrico que tuvo lugar el 2 de octubre de 2020. Este es el quinto verano en el que alrededor de 4.500 personas sobreviven sin electricidad. «La población, después de cinco años, ha encontrado sus propios recursos para sobrevivir a la problemática energética», expresa el moderador. Sara, monitora de la asociación El Fanal y vecina del sector 6 de la Cañada Real, asiente con la cabeza. «A base de velas», contesta sin querer adentrarse mucho en la conversación.

Sara tiene a sus tres hijos, de quince, trece y once años, correteando por el campo de fútbol. En referencia a este proyecto socioeducativo, cuenta que, ante cualquier actividad y cambio de entorno, «se ponen contentísimos». Y expresa estar más que agradecida con que las entidades y los servicios sociales se involucren con los más pequeños de su sector.