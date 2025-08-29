Desde el lunes se abre la cita previa para librar a 50.000 bebés madrileños de la bronquiolitis

La bronquiolitis es una pesadilla para muchos padres, y también la ven así en las urgencias de los hospitales pediátricos, donde se convierte en uno de los grandes peligros cada invierno, y fuente de miles de ingresos. Por eso, la aparición de la vacuna contra el virus respiratorio sincitial (VRS) se convirtió, hace dos años, en un arma que parece definitiva para reducir los casos. Desde este lunes, se abre la lista de espera para vacunar en octubre a los menores de seis meses en nueve hospitales públicos de Madrid. Los recién nacidos a partir de esa fecha serán vacunados en todas las maternidades.

En total, serán vacunados 50.000 bebés frente al virus que causa la bronquiolitis. El éxito de esta administración quedó probado la pasada temporada, cuando esta medida preventiva logró reducir en un 90 por ciento los ingresos hospitalarios por esta infección.

La Consejería de Sanidad enviará a las familias un mensaje SMS al móvil, y hará una campaña informativa con carteles en español, francés, inglés, árabe y chino, para que soliciten cita.

Las vacunas comenzarán a ponerse el 1 de octubre. Los niños de menos de seis meses (nacidos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de este año) serán inmunizados a lo largo del mes de octubre con cita previa en nueve hospitales públicos de la región: 12 de Octubre; Infantil Niño Jesús; Gregorio Marañón y La Paz, en la capital; Puerta de Hierro-Majadahonda; Sureste, en Arganda del Rey; Móstoles; Infanta Cristina de Parla, y del Henares, en Coslada.

Por su parte, si la fecha de nacimiento se sitúa entre el 1 de octubre este año y el 31 de marzo del próximo 2026, temporada de transmisión del VRS, recibirán esta protección en las maternidades en las que nazcan, antes de recibir el alta hospitalaria.

La Comunidad de Madrid fue una de las primeras regiones en incorporar esta medida preventiva ya durante la campaña 2023/2024. En la pasada temporada, 2024/25, se administraron 45.957 dosis y se alcanzó una cobertura del 90 por ciento de la población diana.

Según explican fuentes del Gobierno regional, «esta inmunización ha seguido demostrando su eficacia y seguridad para evitar la enfermedad por VRS en lactantes». Como argumento aluden a la «importante disminución tanto de casos tanto en Atención Primaria como hospitales, donde los ingresos se redujeron hasta en un 90 por ciento respecto a los años previos al inicio del programa».