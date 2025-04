Lobato evita los choques con Ferraz para ir a las primarias de Madrid como candidato 'oficial'

«¡Tenemos Pedro Sánchez para veinte años!» Esta afirmación tan entusiasta hacia el número uno de su partido se escuchó la semana pasada en los pasillos de la Asamblea de Madrid, en boca de quien solo hace unos meses dejaba ver rasgos de perfil propio ... dentro del sanchismo reinante en el PSOE. Pedro Sánchez tiene «resistencia, energía y fuerza para rato», aseguró Juan Lobato, como réplica a Felipe González, quien cree que hay varios nombres como posibles sucesores del actual líder del PSOE.

El Parlamento madrileño está siendo testigo en las últimas semanas de un Juan Lobato, cuestionado internamente, que bien podría optar al premio de mejor defensor de Sánchez. «Orgulloso del respaldo de los socialistas madrileños a Sánchez», escribió en la redes sociales recientemente, ante el próximo congreso federal del partido. Junto a esos elogios a su jefe, sus mensajes contra Ayuso se han endurecido de manera evidente, sin atisbo ya de las manos tendidas del principio de la legislatura, algo que ha coincidido con la constitución de la comisión de investigación sobre los supuestos tratos de favor de la Complutense a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

El portavoz socialista ha colocado en esta comisión a sus primeros espadas, su núcleo duro, las personas de más confianza de su equipo para no cometer ni un error en una investigación parlamentaria que tendrá puesto el foco informativo de toda España el 13 de noviembre, cuando estará citada Gómez.

Ferraz y La Moncloa miran con lupa la acción política de Lobato y su equipo en Madrid frente a una de las adversarias políticas más corrosivas que tiene Sánchez, la presidenta madrileña. La estrategia en la comisión de investigación se está coordinando desde el primer minuto entre la dirección nacional del PSOE y Lobato, y el mensaje consensuado es claro: desacreditar al máximo al Partido Popular madrileño y situar el trabajo parlamentario en la «obsesión permanente» de Ayuso por Sánchez, ni más ni menos. A un diputado socialista se le fue de las manos ese argumento y volcado en esa defensa a ultranza de Sánchez espetó a los populares que lo que les ocurre es que tienen envidia del presidente porque «está muy bueno».

El PSOE no ha querido llevar a su portavoz de Educación a la 'Comisión Gómez'. Afronta esa comisión como si formara parte de la 'maquina del fango' de la derecha, y no como un trabajo parlamentario serio para tratar de arrojar luz a lo que sucedió. Los tres miembros socialistas, Marta Bernardo, Jesús Celada y Mar Espinar, tienen un marcado perfil político y nada técnico, al contrario de lo que ocurre en los representantes de Más Madrid, que tratarán de llevar el trabajo de la comisión al ámbito de la universidad pública en general y no sacarlo de ahí.

Todos estos movimientos se producen en un contexto congresual dentro del PSOE. Lobato ya tiene fecha para el congreso regional de Madrid. Será los días 1 y 2 de febrero, dentro de un calendario pactado en su totalidad con Ferraz para que no ocurriera lo mismo que en Castilla y León y no se produjera ningún tipo de discrepancia. Antes, en el congreso federal, los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre en Sevilla, Lobato encabezará una lista de delegados de Madrid de integración, tal y como le pidió Ferraz, para evitar que se produjera una batalla previa con otro candidato alternativo.

El calendario congresual del PSOE Congreso federal y delegados de Madrid El congreso federal del PSOE se celebrará los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre en Sevilla. Lobato encabeza la delegación de Madrid, que contará con 89 representantes. Es la tercera federación con más delegados, detrás de Andalucía y Comunidad Valenciana. Candidaturas para el congreso de Madrid El 7 de diciembre es el plazo marcado para la presentación de candidaturas ante el congreso de Madrid. Del 8 al 16 de diciembre habrá recogida de avales. Las primarias La campaña de información antes de la votación en las primarias se llevará a cabo del 19 de diciembre al 10 de enero. El 11 de enero se producirá la votación en primera vuelta, y el 18 de enero, en segunda vuelta si fuera necesario. Congreso regional El congreso regional del PSOE de Madrid está previsto para los días 1 y 2 de febrero del próximo año. Según explicó Lobato, el calendario de todo el proceso congresual ha estado pactado entre la dirección nacional y la madrileña, y se ha evitado que pudiera iniciarse antes de que se celebre el congreso federal.

Lobato lo está pactando todo con su dirección federal. Su equipo ya advirtió que daría la batalla para permanecer como líder del partido en Madrid y ser candidato en las elecciones de 2027. Y la batalla la está dando, pero no para distanciarse de la línea oficial de Sánchez, sino para identificarse con ella. Muy atrás quedaron sus críticas a la ley de Amnistía que tan poco gustaron en La Moncloa. Defiende a rajatabla la disciplina dentro del partido, sin atisbo de crítica para la reforma legal que rebaja las penas a los etarras, por ejemplo.

En el último Pleno de la Asamblea, la prensa preguntó a Lobato si pensaba que podría haber un candidato alternativo que le disputase la secretaría general del PSOE de Madrid, avalado desde Ferraz y La Moncloa. Aseguró que su percepción es que «no es así». Las voces críticas no han faltado frente a Lobato, con el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, a la cabeza, pero de momento no han mostrado su intención de acudir a las primarias en Madrid. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, con una actividad de oposición a Ayuso y a Almeida frenética, se ha autodescartado por ahora y ha dejado claro que estará junto a Lobato para defender la posición de Madrid ante el congreso federal del partido.

La aspiración de Lobato sigue siendo esa: que Ferraz le deje tiempo, que tenga «paciencia», como pidió abiertamente, para intentar consolidar su proyecto hasta 2027. Y que confíe en él como candidato 'oficial' para no romper el partido en la segunda mitad de la legislatura en Madrid. A cambio, el portavoz socialista en la Asamblea no dará 'problemas' a Sánchez en esta comunidad y defenderá con disciplina las medidas que se pacten en el Gobierno, aunque sean con Bildu.