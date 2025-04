Lluvias torrenciales en Madrid, en directo: carreteras cortadas, Metro, Cercanías, inundaciones por la Dana y última hora del tiempo hoy

Sigue en directo la última hora de las consecuencias de las fuertes lluvias en Madrid por la Dana, con los cortes en carreteras, AVE, Cercanías, Metro y la última hora de lo que suceda con el tiempo en la capital hoy.

La estación de Móstoles Central permanece cerrada por lo que los trenes no efectuarán parada en ella. La línea 12 es la línea afectada.