La linotipia, la joya gráfica que busca quien la rescate

Escribió Gospodínov en 'Las Tempestálidas' que «si das con rastros de otra época, será durante una tarde anodina». Y que «el tiempo no anida en lo extraordinario. Busca un lugar tranquilo y pacífico». En este caso, la memoria se refugiaba en las antiguas instalaciones ... de la imprenta Ferreira. Sucede que cuando Juan Carlos Cordón llegó a la Guindalera en 1997 para asentar su agencia de prensa y banco de imágenes en el mencionado taller tipográfico, encontró allí el símbolo de la cultura.

El copropietario de Cordon Press rememora aquel paisaje que tilda de desolador. El edificio, deshabitado, sólo aguardaba alguna que otra taquilla de vestuario. El resto de mobiliario, destruido. El suelo estaba sembrado de planos, mapas cartográficos, pancartas reivindicativas y antiguos bonobuses. De aquella casa editorial no quedaba más que su recuerdo ligero. Y una linotipia modelo 5R de 1945.

«En el centro de la primera planta, la máquina responsable de la democratización del conocimiento», expresa el copropietario en conversación con ABC. Una linotipia, de casi dos toneladas, construida en Nueva York por la compañía norteamericana Mergenthaler Linotype CO y comercializada, probablemente, por la Sociedad Linotype Española S. A., ubicada entonces en el número 41 de la calle Goya. «Fue un flechazo. Adaptamos las obras de la agencia a la máquina. Está en el edificio tal y como nos la encontramos. Era la estrella de la oficina», apunta Cordón. Habla en pasado porque Cordon Press abandona las instalaciones. Desde el pasado lunes, el edificio se encuentra en obras. En su lugar, van a construir un rocódromo. Y allí no hay cabida para los tiempos idos.

Cordón se resiste a que aquella máquina de composición tipográfica «única en nuestro país» con la que se topó hace casi treinta años caiga en el olvido. «Le pedimos a los estamentos oficiales que nos ayuden a salvar esta linotipia y a darle la nueva vida que se merece en un museo para mantener viva nuestra historia de la imprenta», reza una petición en change.org bajo el titular «salvar la linotipia de ser convertida en chatarra». «Para mí es un Bien de Interés Cultural (BIC) absoluto. Un BIC que tiene muchas posibilidades de acabar en un desguace. Tan sólo nos quedan unas semanas para encontrar a alguien que quiera hacerse cargo de ella», lamenta.

Juan Miguel Sánchez, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, propuso a la Facultad de Ciencias de la Documentación acogerla en su sede: «En caso de que la universidad rechazara la propuesta, los profesores estábamos dispuestos a costear su traslado dado el valor que tiene. No hizo falta. Estaba casi apalabrado. El problema llegó cuando tomamos sus medidas: 2,30 de alto y 1,70 de ancho, aproximadamente. Y las puertas de la facultad miden 1,55 de ancho. Al tratarse de un edificio antiguo y de granito, no era posible su entrada. Y, en este caso, su desmontaje tampoco».

Incuna, una asociación para el estudio de la arqueología industrial y el patrimonio cultural y natural, está poniendo toda la carne en el asador para que este linotipo encuentre pronto el lugar que merece. «Nos estamos poniendo en contacto con diversas instituciones públicas de Madrid que creemos que pueden afrontar esta reubicación. Nos encontramos haciendo todo lo posible para que se quede aquí debido a su naturaleza, sus valores culturales, su patrimonio y su antigüedad. En Madrid tiene una historia, un relato que ofrecer. Nos consta que hay personas vinculadas a ella, antiguos trabajadores. No obstante, la posibilidad de que la máquina pueda reubicarse en otras ciudades de España no está agotada. No deja de ser un testimonio de nuestra historia contemporánea», explica Miguel Ángel Álvarez, su presidente.

«Hace unos años, coincidimos con un mecánico, ya jubilado, que había estado trabajando con la máquina. Nos pidió verla. Le faltaban algunas correas de cuero y letras del teclado. Tardó una semana en restaurarla y ponerla a punto. Aquello le emocionó mucho», rememora Cordón, e insiste en que cualquier interesado puede ponerse en contacto a través del correo electrónico info@cordonpress.com.

«La octava maravilla»

Thomas Edison la denominó como la octava maravilla del mundo. «La linotipia –derivado de 'line of type', línea de tipos– viene a ser como una maquina de escribir aplicada a la imprenta. Un antecedente a la máquina de escribir. Revolucionó el sector de las artes gráficas», señala Sánchez. «Reemplazó a los tipos sueltos. Antiguamente, las líneas de texto se hacían manualmente, letra por letra. Con este invento se consigue componer líneas completas, principalmente con plomo fundido, para poder pasarlas a la imprenta», apunta Cordón. Inventada en 1886 por Ottmar Mergenthaler, «conocido como el segundo Gutenberg», revolucionó la industria gráfica, ya que permitió automatizar el proceso de composición de un texto para su impresión, acelerando la producción de periódicos y publicaciones de gran tirada.

El 24 de junio de 1970, hace ya 55 años, Sánchez entró a trabajar como aprendiz en la editorial Espasa. Entonces tenía 14 años. Cuenta que los linotipistas, dentro de las empresas, eran las personas más cuidadas junto a los correctores. «Eran personas con una vocación excepcional. Debían tener un dominio de la ortografía importante para no cometer errores. Trabajaban menos horas por estar expuestos a riesgos de contaminación. Y a la hora del bocadillo, se les ofrecía cartoncitos de leche, como un cuarto de litro, para mermar la toxicidad del amianto y el plomo líquido. Además, contaban con un plus de, aproximadamente, un diez por ciento».