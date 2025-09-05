La línea 6 de Metro sufrirá un vuelco total a partir de este sábado por la segunda fase de las obras

La línea 6 de Metro, hasta la fecha la única circular de toda la red, sufrirá una metamorfosis este sábado con el arranque de la segunda fase de las obras de automatización, que producirá en el servicio un efecto dominó: por un lado, se reabrirá el tramo entre las estaciones de Moncloa y Méndez Álvaro, suspendido desde el pasado 31 de mayo; y por otro, se cerrará el arco este, entre Moncloa y Legazpi, hasta el próximo 31 de diciembre.

Estos nuevos trabajos entran dentro de la renovación integral de la línea 6, con 28 estaciones a lo largo de sus casi 23,5 kilómetros y la más utilizada con 430.000 viajeros diarios. Tras el fin de los mismos, la 'Circular' se convertirá en 2027 en la primera línea sin conductor.

La apertura del arco oeste contará por ahora con un horario más reducido de domingo a jueves: a las 00.00 horas pasará el último tren. Asimismo, el arco este, con 17 estaciones, permanecerá cortado, por lo que el servicio bajo tierra llegará solo hasta Moncloa y Legazpi, cabeceras del tramo que reabre mañana. La estación de Arganda-Planetario, la última de la línea en abrir –el 26 de enero de 2007–, seguirá empleada como centro de coordinación de las labores, al ser la única que cuenta con rampa para que pueda acceder toda la maquinaria.

Como ya es habitual, se adecuará también el plan de transporte alternativo de autobuses gratuito de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) para facilitar los desplazamientos, con tres servicios especiales, uno de ellos nocturno. Una dotación máxima de 53 autobuses, 20 de ellos articulados, circulará durante el desarrollo de este plan de movilidad, adaptándose a los horarios del Metro.

Así, este servicio sustitutivo entre las cabeceras de Legazpi y Moncloa contará con 15 paradas intermedias en cada sentido ubicadas en las proximidades de las estaciones de Metro cerradas. Tendrá una frecuencia de paso en días laborables de 3-4 minutos entre las 6.00 y las 22.00 horas; de 3-5 minutos, entre las 22.00 y las 00.00 horas; y de 5-7 minutos, entre esta hora y el fin del servicio.En paralelo, habrá una lanzadera entre Cuatro Caminos y Moncloa, con dos paradas intermedias en Guzmán el Bueno y Vicente Aleixandre y evitando pasar por Ciudad Universitaria. Iniciará su servicio a las 6.05 horas y concluirá a las 2.00 horas. En días laborables, el intervalo de paso será de 5-6 minutos desde las 6.00 a las 21.00 horas y de 6-14 minutos desde las 21.00 horas hasta el fin del servicio.

'Búho especial'

Por su parte, el servicio especial nocturno cubrirá el cierre anticipado del tramo operativo de la línea 6 (arco oeste) durante las noches de domingo a jueves. Entrará en marcha del sábado al domingo, con 10 autobuses y una frecuencia de paso de 10 minutos.

Además, ante la posible afluencia de más viajeros en otras líneas, Metro reforzará el servicio en la línea 5, donde aumentará el número de trenes hasta en un 19%; la línea 1, (con un 14%), la línea 3 (13%), la línea 10 (11%) y la línea 2 (6%). Unos incrementos que se llevarán a cabo en las horas punta y en las franjas en las que se prevea mayor afluencia de viajeros.

